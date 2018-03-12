КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?

Источник: РИА "Новости"

САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

25 участников. Лигу покидают «Лада» и «Югра»

Сразу скажем про ханты-мансийский клуб. Его исключат в любом случае. Невнятная медиактивность с призывом «не убивать самобытный клуб» уже не поможет. Ровно год назад, на совете директоров, когда исключали новокузнецкий «Металлург», хотели убрать и «Югру». Но представитель команды попросил, чтобы исключение перенесли ровно на сезон — и в 2018 году он даже не будет заявляться. С этим согласились (уж непонятно, по какой причине). Осенью руководство клуба вдруг стало раздавать интервью, в котором указывалось на приличную команду МХЛ, а также перечислялись достижения команды.

Но молодежную команду никто закрывать и не собирался, а у первой дальше интервью редким и ангажированным СМИ дело не пошло. В Ханты-Мансийске с точки зрения производства хоккейного шоу ужасно все: посещаемость, телевизионная картинка, спортивный результат. Посмотрите, что сделала «Северсталь» для того, чтобы остаться. Помимо выхода в плей-офф (на это надежды было мало), клуб начал работать со зрителями, СМИ, организовал наконец нормальную для нашего времени телевизионную трансляцию.

«Югра», кроме заявлений, не сделала ровным счет ничего, повторяя, как мантру, что «посещаемость относительно количества проживающих очень высокая». За «Югру» никто не вступился и наверху. Хоккей в регионе не интересен никому, кроме тех, что крутится рядом с клубом. Достаточно сказать, что даже матчи молодежной команды, которая лидировала в Восточной конференции МХЛ, все равно ставили в неудобное время в будний день, хотя основная команда была на выезде.

С «Ладой» чуть сложнее. Это первый чемпион России не из Москвы, он знаменит своими многочисленными воспитанниками. Но и тольяттинцы сделали крайне мало для того, чтобы остаться. Да, собирали какие-то подписи, но это не играет никакой роли. Подвело их и то, что новый губернатор достаточно равнодушно выслушал о проблемах, а клуб финансировался исключительно из бюджета, что совсем неприемлемо в нынешних условиях. Да и объявленный бюджет на следующий сезон сделает команду аутсайдером заранее.

Состав конференций меняться не будет, просто на «Востоке» будет интересен каждый матч, ведь всего 4 клуба не попадут в плей-офф.

САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

22 участника. Лигу покидают «Югра», «Лада», «Динамо» (Рига), «Слован» и «Адмирал»

С первыми двумя командами разобрались, а два иностранных клуба в нынешней лиге и не нужны. Постоянные финансовые проблемы (у братиславского клуба долги еще за позапрошлый сезон), отсутствие результата, непонятные источники финансирования («Слован» и рижане зависят от денег российских компаний). При этом оба клуба стремительно потеряли свой основной козырь — полные трибуны. У рижан посещаемость снижается из сезона в сезон, а болельщиков «Слована» просто достал бардак внутри команды и частые поражения. То есть спортивные неудачи фанаты словацкого клуба еще могли были терпеть, но когда часть игроков из-за невыплаты зарплаты откровенно валяет дурака на льду, то какой смысл ходить на стадион?

«Адмирал» сменил владельца, а новый пока совершенно непонятен. Долгов у клуба полно, в апреле должен быть рассмотрен иск о признании клуба банкротом, есть серьезные задолженности перед игроками. И даже не перед теми, кто сейчас в команде, а перед хоккеистами, которые уже покинули клуб.

К долгам во Владивостоке относятся странно. Некоторые не признают, кивая на прошлое руководство. По некоторым договариваются. «Адмирал» спасло две вещи. Первая — география. Терять клуб из Владивостока невыгодно, тут есть политическая составляющая (потому мы даже не заикаемся о «Куньлуне», который вообще тащит лигу назад по многим критериям). Кроме того, владельцы заверили, что в следующем сезоне будет все в порядке, а у нас часто верят словам.

САМЫЙ НЕРЕАЛЬНЫЙ

20 участников. Лигу покидают «Лада», «Югра», «Динамо» (Рига), «Слован», «Адмирал», «Витязь» и «Сочи»

Сочинский клуб каждый год удивляет тем, что в какой-то момент там перестают платить игрокам. И сейчас хоккеисты не видели денег с ноября. Спасает, что в команде много людей, у которых есть сбережения. Кроме того, рано или поздно южный клуб все-таки платит. Хотя премии за позапрошлый сезон до сих пор не выплачены, но с ними вообще не очень понятная ситуация. На них есть документы, но лига не рассматривает невыплату бонусов, как повод для недопуска для участия. Важна лишь зарплата. Хотя и непонятно, почему так.

«Витязь» должен был объединится с «Динамо», но где-то в январе от этого варианта отказались. Как бы там ни было, подмосковный клуб вообще выглядит лишним. Да, на матчи в Подольске стали собирать полные трибуны, но делают это крайне редко. Нулевая медиактивность, команду не рассматривают, как представителя крупного региона. Кажется, что она нужна лишь Александру Медведеву и больше никому. Но у «витязей» нормальный бюджет, в прошлом сезоне команда попала в плей-офф, и с телевидением вопрос решили. Многие ждали, что владельцы сами откажутся от своего проекта, но этого не произошло. А волевым решением их не исключить.

«Северсталь» же выпала из числа претендентов на вылет давным-давно. Клуб, существующий на средства ПАО «Северсталь», который к тому же стал символом Череповца, плюс в нем гарантировали ТВ-картинку высокой четкости на следующий сезон. Все отметили и то, как работал клуб с общественностью.