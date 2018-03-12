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09:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?

27 марта лига должна назвать клубы, которых не допустят до следующего сезона. По информации «СЭ», будут исключены две команды.

Источник: РИА "Новости"

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25 участников. Лигу покидают «Лада» и «Югра»

Сразу скажем про ханты-мансийский клуб. Его исключат в любом случае. Невнятная медиактивность с призывом «не убивать самобытный клуб» уже не поможет. Ровно год назад, на совете директоров, когда исключали новокузнецкий «Металлург», хотели убрать и «Югру». Но представитель команды попросил, чтобы исключение перенесли ровно на сезон — и в 2018 году он даже не будет заявляться. С этим согласились (уж непонятно, по какой причине). Осенью руководство клуба вдруг стало раздавать интервью, в котором указывалось на приличную команду МХЛ, а также перечислялись достижения команды.

Но молодежную команду никто закрывать и не собирался, а у первой дальше интервью редким и ангажированным СМИ дело не пошло. В Ханты-Мансийске с точки зрения производства хоккейного шоу ужасно все: посещаемость, телевизионная картинка, спортивный результат. Посмотрите, что сделала «Северсталь» для того, чтобы остаться. Помимо выхода в плей-офф (на это надежды было мало), клуб начал работать со зрителями, СМИ, организовал наконец нормальную для нашего времени телевизионную трансляцию.

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«Югра», кроме заявлений, не сделала ровным счет ничего, повторяя, как мантру, что «посещаемость относительно количества проживающих очень высокая». За «Югру» никто не вступился и наверху. Хоккей в регионе не интересен никому, кроме тех, что крутится рядом с клубом. Достаточно сказать, что даже матчи молодежной команды, которая лидировала в Восточной конференции МХЛ, все равно ставили в неудобное время в будний день, хотя основная команда была на выезде.

С «Ладой» чуть сложнее. Это первый чемпион России не из Москвы, он знаменит своими многочисленными воспитанниками. Но и тольяттинцы сделали крайне мало для того, чтобы остаться. Да, собирали какие-то подписи, но это не играет никакой роли. Подвело их и то, что новый губернатор достаточно равнодушно выслушал о проблемах, а клуб финансировался исключительно из бюджета, что совсем неприемлемо в нынешних условиях. Да и объявленный бюджет на следующий сезон сделает команду аутсайдером заранее.

Состав конференций меняться не будет, просто на «Востоке» будет интересен каждый матч, ведь всего 4 клуба не попадут в плей-офф.

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22 участника. Лигу покидают «Югра», «Лада», «Динамо» (Рига), «Слован» и «Адмирал»

С первыми двумя командами разобрались, а два иностранных клуба в нынешней лиге и не нужны. Постоянные финансовые проблемы (у братиславского клуба долги еще за позапрошлый сезон), отсутствие результата, непонятные источники финансирования («Слован» и рижане зависят от денег российских компаний). При этом оба клуба стремительно потеряли свой основной козырь — полные трибуны. У рижан посещаемость снижается из сезона в сезон, а болельщиков «Слована» просто достал бардак внутри команды и частые поражения. То есть спортивные неудачи фанаты словацкого клуба еще могли были терпеть, но когда часть игроков из-за невыплаты зарплаты откровенно валяет дурака на льду, то какой смысл ходить на стадион?

«Адмирал» сменил владельца, а новый пока совершенно непонятен. Долгов у клуба полно, в апреле должен быть рассмотрен иск о признании клуба банкротом, есть серьезные задолженности перед игроками. И даже не перед теми, кто сейчас в команде, а перед хоккеистами, которые уже покинули клуб.

К долгам во Владивостоке относятся странно. Некоторые не признают, кивая на прошлое руководство. По некоторым договариваются. «Адмирал» спасло две вещи. Первая — география. Терять клуб из Владивостока невыгодно, тут есть политическая составляющая (потому мы даже не заикаемся о «Куньлуне», который вообще тащит лигу назад по многим критериям). Кроме того, владельцы заверили, что в следующем сезоне будет все в порядке, а у нас часто верят словам.

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Сочинский клуб каждый год удивляет тем, что в какой-то момент там перестают платить игрокам. И сейчас хоккеисты не видели денег с ноября. Спасает, что в команде много людей, у которых есть сбережения. Кроме того, рано или поздно южный клуб все-таки платит. Хотя премии за позапрошлый сезон до сих пор не выплачены, но с ними вообще не очень понятная ситуация. На них есть документы, но лига не рассматривает невыплату бонусов, как повод для недопуска для участия. Важна лишь зарплата. Хотя и непонятно, почему так.

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«Витязь» должен был объединится с «Динамо», но где-то в январе от этого варианта отказались. Как бы там ни было, подмосковный клуб вообще выглядит лишним. Да, на матчи в Подольске стали собирать полные трибуны, но делают это крайне редко. Нулевая медиактивность, команду не рассматривают, как представителя крупного региона. Кажется, что она нужна лишь Александру Медведеву и больше никому. Но у «витязей» нормальный бюджет, в прошлом сезоне команда попала в плей-офф, и с телевидением вопрос решили. Многие ждали, что владельцы сами откажутся от своего проекта, но этого не произошло. А волевым решением их не исключить.

«Северсталь» же выпала из числа претендентов на вылет давным-давно. Клуб, существующий на средства ПАО «Северсталь», который к тому же стал символом Череповца, плюс в нем гарантировали ТВ-картинку высокой четкости на следующий сезон. Все отметили и то, как работал клуб с общественностью.

Так что пока пострадают только два «Лада» и «Югра». Конечно, возможны сюрпризы, которые часто случались и у нынешнего, и у прошлого руководства КХЛ. Но, по информации «СЭ», все так и останется. В следующем чемпионате КХЛ примут участие 25 клубов.

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