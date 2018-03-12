КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?
27 марта лига должна назвать клубы, которых не допустят до следующего сезона. По информации «СЭ», будут исключены две команды.
27 марта лига должна назвать клубы, которых не допустят до следующего сезона. По информации «СЭ», будут исключены две команды.
САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
25 участников. Лигу покидают «Лада» и «Югра»
Сразу скажем про
Но молодежную команду никто закрывать и не собирался, а у первой дальше интервью редким и ангажированным СМИ дело не пошло. В
«Югра», кроме заявлений, не сделала ровным счет ничего, повторяя, как мантру, что «посещаемость относительно количества проживающих очень высокая». За «Югру» никто не вступился и наверху. Хоккей в регионе не интересен никому, кроме тех, что крутится рядом с клубом. Достаточно сказать, что даже матчи молодежной команды, которая лидировала в Восточной конференции МХЛ, все равно ставили в неудобное время в будний день, хотя основная команда была на выезде.
С «Ладой» чуть сложнее. Это первый чемпион России не из Москвы, он знаменит своими многочисленными воспитанниками. Но и тольяттинцы сделали крайне мало для того, чтобы остаться. Да, собирали
Состав конференций меняться не будет, просто на «Востоке» будет интересен каждый матч, ведь всего 4 клуба не попадут в
САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
22 участника. Лигу покидают «Югра», «Лада», «Динамо» (Рига), «Слован» и «Адмирал»
С первыми двумя командами разобрались, а два иностранных клуба в нынешней лиге и не нужны. Постоянные финансовые проблемы (у братиславского клуба долги еще за позапрошлый сезон), отсутствие результата, непонятные источники финансирования («Слован» и рижане зависят от денег российских компаний). При этом оба клуба стремительно потеряли свой основной козырь — полные трибуны. У рижан посещаемость снижается из сезона в сезон, а болельщиков «Слована» просто достал бардак внутри команды и частые поражения. То есть спортивные неудачи фанаты словацкого клуба еще могли были терпеть, но когда часть игроков
«Адмирал» сменил владельца, а новый пока совершенно непонятен. Долгов у клуба полно, в апреле должен быть рассмотрен иск о признании клуба банкротом, есть серьезные задолженности перед игроками. И даже не перед теми, кто сейчас в команде, а перед хоккеистами, которые уже покинули клуб.
К долгам во Владивостоке относятся странно. Некоторые не признают, кивая на прошлое руководство. По некоторым договариваются. «Адмирал» спасло две вещи. Первая — география. Терять клуб из Владивостока невыгодно, тут есть политическая составляющая (потому мы даже не заикаемся о «Куньлуне», который вообще тащит лигу назад по многим критериям). Кроме того, владельцы заверили, что в следующем сезоне будет все в порядке, а у нас часто верят словам.
САМЫЙ НЕРЕАЛЬНЫЙ
20 участников. Лигу покидают «Лада», «Югра», «Динамо» (Рига), «Слован», «Адмирал», «Витязь» и «Сочи»
Сочинский клуб каждый год удивляет тем, что в
«Витязь» должен был объединится с «Динамо», но
«Северсталь» же выпала из числа претендентов на вылет
Так что пока пострадают только два «Лада» и «Югра». Конечно, возможны сюрпризы, которые часто случались и у нынешнего, и у прошлого руководства КХЛ. Но, по информации «СЭ», все так и останется. В следующем чемпионате КХЛ примут участие 25 клубов.