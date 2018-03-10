Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Россия отозвала свою заявку на членство в Европейской организации
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз3
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало Сэйбрз0
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Филадельфия Флайерз2
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
11.03
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
11.03
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс2
Амур1
Хоккей. НХЛ
11.03
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист1
Металлург Мг4
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор4
Нефтехимик3
Все события
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
20:55 (мск), источник: ТАСС

Глава профсоюза игроков КХЛ увязал разговоры об инциденте с судьей с желанием его очернить

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко считает, что обсуждение инцидента на матче Кубка Вызова в рамках Объединенной корпоративной хоккейной лиги, в котором он ударил главного судью Владислава Киселева, является спланированной акцией и желанием очернить его. Такое мнение он высказал ТАСС.

Инцидент случился в пятницу после того, как Коваленко получил дисциплинарный штраф до конца игры, сообщает газета «Спорт-Экспресс». Руководитель лиги Сергей Смирнов сообщил ТАСС, что на Коваленко наложена бессрочная дисквалификация на участие в Кубке Вызова, и что лига попросила Федерацию хоккея России и Континентальную хоккейную лигу дать оценку этой ситуации. Комментарием самого Киселева ТАСС пока не располагает.

«Мы говорили с парнями в раздевалке — они тоже согласны, что если бы это был хоккеист с какой-то другой должностью, то ничего бы не случилось. Не разобравшись, люди начали писать о том, чего не было, — сказал Коваленко. — Представитель федерации Яков Деев рассказывал сначала полицейским, что я избил судью клюшкой, а потом, когда смотрели видео, его спросили, где здесь удар клюшкой, и он сразу замолчал. У них была специально спланированная акция меня очернить».

«Я готов ответить за то, что не сдержал свои эмоции, и я это признаю. Но что касается остального, что мне приписывают, то пусть они тогда ответят за то, что дают лжесвидетельские показания», — добавил он.

Коваленко рассказал, что был готов принести судье извинения. «Сегодня его в ледовом дворце не было, а его контактов у меня нет. Мне сказали, что он улетел к себе домой. Хоккейная жизнь у нас такая, что мы в любом случае где-нибудь пересечемся, и я обязательно подойду, протяну руку и скажу, что был не прав», — подчеркнул он.

По мнению Коваленко, матчи с участием ветеранов, как и среди профессионалов, должны судить два главных арбитра. «Если все думают, что вот ветераны приехали пообниматься, поцеловаться, поиграть в хоккей и получить удовольствие, то они ошибаются. Этот турнир давно превратился в коммерческий, где каждый ветеран играет за премиальные выплаты, и эти выплаты зависят от того, какое место он займет. Поэтому на площадке кипят страсти, поверьте мне, похлеще, чем в КХЛ, а судей уровня этой лиги туда не приглашают», — отметил глава профсоюза.

КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РФПЛ
Игра в «-11». Ради этого «Тосно» и «Рубин» отправили в Саранск
Тутберидзе совершает прорыв и в мужском фигурном катании
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь