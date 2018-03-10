Глава профсоюза игроков КХЛ увязал разговоры об инциденте с судьей с желанием его очернить

Инцидент случился в пятницу после того, как Коваленко получил дисциплинарный штраф до конца игры, сообщает газета «Спорт-Экспресс». Руководитель лиги Сергей Смирнов сообщил ТАСС, что на Коваленко наложена бессрочная дисквалификация на участие в Кубке Вызова, и что лига попросила Федерацию хоккея России и Континентальную хоккейную лигу дать оценку этой ситуации. Комментарием самого Киселева ТАСС пока не располагает.

«Мы говорили с парнями в раздевалке — они тоже согласны, что если бы это был хоккеист с какой-то другой должностью, то ничего бы не случилось. Не разобравшись, люди начали писать о том, чего не было, — сказал Коваленко. — Представитель федерации Яков Деев рассказывал сначала полицейским, что я избил судью клюшкой, а потом, когда смотрели видео, его спросили, где здесь удар клюшкой, и он сразу замолчал. У них была специально спланированная акция меня очернить».

«Я готов ответить за то, что не сдержал свои эмоции, и я это признаю. Но что касается остального, что мне приписывают, то пусть они тогда ответят за то, что дают лжесвидетельские показания», — добавил он.

Коваленко рассказал, что был готов принести судье извинения. «Сегодня его в ледовом дворце не было, а его контактов у меня нет. Мне сказали, что он улетел к себе домой. Хоккейная жизнь у нас такая, что мы в любом случае где-нибудь пересечемся, и я обязательно подойду, протяну руку и скажу, что был не прав», — подчеркнул он.