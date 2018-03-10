Билл празднует, Назаров вспоминает коленно-локтевую, Крикунов кивает на судей…
Обозреватель «Советского спорта» — о завершившихся и продолжающихся сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
Обозреватель «Советского спорта» — о завершившихся и продолжающихся сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
ЛЯМКИН ДОЖАЛ ХАБАРОВЧАН
«Ак Барс» — «Амур» — 4−1 (3:0, 3:2, 1:4, 3:1, 2:1)
Пятый матч в серии сложился для хозяев достаточно нервно. Казанцы забили очень быстрый гол, открыв счет уже на 20 секунде, когда защита гостей, похоже, еще не проснулась.
Прекрасная перепасовка с переводом шайбы с левого на правый фланг завершилась голом Антона Ландера.
А вот потом «Ак Барс» словно замкнуло! Имея позиционное преимущество, команда Зинэтулы Билялетдинова никак не могла поразить ворота. Ни в равных составах, ни в большинстве.
Но ни молодым лидерам «барсов» ни прославленным ветеранам в лице Даниса Зарипова и Андрея Маркова проявить себя не удавалось.
Лишь за семь минут до сирены канадец Роб Клинкхаммер все же сумел вывести казанцев в следующий раунд
Капитан казанцев жадничать не стал и тут же переправил шайбу Клинхаммеру, поразившему уже, по сути, пустой угол.
Трудная, но уверенная победа «Ак Барсов», в которой изначально мало кто сомневался.
НАЗАРОВ БОРОЛСЯ ДО КОНЦА
«Трактор» — «Нефтехимик» — 4−1 (4:3 ОТ, 4:1, 3:2, 2:3, 4:3)
В пятом, решающем матче серии еще раз подтвердилось преимущество «Трактора». Челябинцы быстро захватили инициативу и к середине матча уже вели в счете 4:1, трижды реализовав большинство.
«Нефтехимик», разумеется не сдался. И даже сократил разрыв до минимума. Но большего сделать не смог, хотя и заставил оборону «Трактора» здорово понервничать, когда поменял вратаря на шестого полевого игрока в конце матча. Челябинцы на последних секундах только отчаянно отбивались, руками прижимая шайбу ко льду, и получая за это очередное удаление…
Лично у меня от этой серии осталось чувство сожаления. В том плане, что я ждал гораздо больше от команды Андрея Назарова в этом сезоне. А вместо этого тренер «Нефтехимика» продемонстрировал одну из своих «старых масок». Драки в третьем матче, рекорд
Создается впечатление, что и сам Назаров настраивался изначально на долгую жизнь в
А вот «Трактор», который весь сезон провел в роли темной лошадки, которая лишь на финише выскочила в лидеры, не стал гоняться за журавлями, сделал ставку на «синичку в руках» и не прогадал! Теперь челябинцы могут спокойно готовиться ко второму раунду.
— Ребята бились, старались. Были положительные моменты, были отрицательные, — подвел итог серии и всему сезону Назаров. — Это хоккей. В
МОЗЯКИН ТЕСНИТ КРИКУНОВА
«Металлург» — «Автомобилист» — 3−2 (2:3, 2:1, 1:3, 2:1, 1:4)
Команда Владимира Крикунова впервые в этой серии довольно крупно уступила. Но, честно говоря, результат нисколько не удивляет, если внимательно рассмотреть — как именно забрасывались шайбы в ворота «Автомобилиста». В трех голах принял непосредственное участие капитан «Магнитки» Сергей Мозякин. Две шайбы «сталевары» забили в большинстве.
«Автомобилист» в этом матче позволил себе четыре удаления. А когда играешь против одной из лучших в лиге бригад большинства это слишком большая роскошь.
В равных составах у Крикунова есть все шансы согнуть соперника. И он уже не раз это доказывал в этой серии. Однако стоит остаться вчетвером и небольшое преимущество клуба из Екатеринбурга тут же тает.
Впереди у соперников еще, как минимум, одна встреча. Если «Автомобилист» проведет ее без фолов, то, скорее всего счет сравняет. Ну, а если «Магнитка» вновь начнет получать большинство… Мозякин и компания в решающем домашнем матче своего не упустят!
— Удалялись