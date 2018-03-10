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20:22 (мск), источник: Советский спорт

Билл празднует, Назаров вспоминает коленно-локтевую, Крикунов кивает на судей…

Обозреватель «Советского спорта» — о завершившихся и продолжающихся сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.

Источник: Советский спорт

ЛЯМКИН ДОЖАЛ ХАБАРОВЧАН

«Ак Барс» — «Амур» — 4−1 (3:0, 3:2, 1:4, 3:1, 2:1)

Пятый матч в серии сложился для хозяев достаточно нервно. Казанцы забили очень быстрый гол, открыв счет уже на 20 секунде, когда защита гостей, похоже, еще не проснулась.

Прекрасная перепасовка с переводом шайбы с левого на правый фланг завершилась голом Антона Ландера.

А вот потом «Ак Барс» словно замкнуло! Имея позиционное преимущество, команда Зинэтулы Билялетдинова никак не могла поразить ворота. Ни в равных составах, ни в большинстве.

Но ни молодым лидерам «барсов» ни прославленным ветеранам в лице Даниса Зарипова и Андрея Маркова проявить себя не удавалось.

Лишь за семь минут до сирены канадец Роб Клинкхаммер все же сумел вывести казанцев в следующий раунд плей-офф. Однако героем этого ключевого для всей серии эпизода следует назвать 22-летнего защитника «Ак Барса» Никиту Лямкина. Который не просто вовремя подключился к атаке, а, борясь за шайбу за воротами «Амура», вытянул на себя сразу троих соперников, выиграл борьбу и отдал пас на пятачок Александру Свитову.

Капитан казанцев жадничать не стал и тут же переправил шайбу Клинхаммеру, поразившему уже, по сути, пустой угол.

Трудная, но уверенная победа «Ак Барсов», в которой изначально мало кто сомневался.

НАЗАРОВ БОРОЛСЯ ДО КОНЦА

«Трактор» — «Нефтехимик» — 4−1 (4:3 ОТ, 4:1, 3:2, 2:3, 4:3)

В пятом, решающем матче серии еще раз подтвердилось преимущество «Трактора». Челябинцы быстро захватили инициативу и к середине матча уже вели в счете 4:1, трижды реализовав большинство.

«Нефтехимик», разумеется не сдался. И даже сократил разрыв до минимума. Но большего сделать не смог, хотя и заставил оборону «Трактора» здорово понервничать, когда поменял вратаря на шестого полевого игрока в конце матча. Челябинцы на последних секундах только отчаянно отбивались, руками прижимая шайбу ко льду, и получая за это очередное удаление…

Лично у меня от этой серии осталось чувство сожаления. В том плане, что я ждал гораздо больше от команды Андрея Назарова в этом сезоне. А вместо этого тренер «Нефтехимика» продемонстрировал одну из своих «старых масок». Драки в третьем матче, рекорд плей-офф по удалениям, четыре дисквалификации… Все это мы уже видели раньше. Кубки так не выигрываются!

Создается впечатление, что и сам Назаров настраивался изначально на долгую жизнь в плей-офф. И в паузе перегрузил свою команду. К первому раунду «Нефтехимик» оказался попросту не готов.

А вот «Трактор», который весь сезон провел в роли темной лошадки, которая лишь на финише выскочила в лидеры, не стал гоняться за журавлями, сделал ставку на «синичку в руках» и не прогадал! Теперь челябинцы могут спокойно готовиться ко второму раунду.

— Ребята бились, старались. Были положительные моменты, были отрицательные, — подвел итог серии и всему сезону Назаров. — Это хоккей. В плей-офф игры были достойными. Никто не хотел встать в коленно-локтевую, как говорится. Все бились до конца. Претензий ни к кому нет, но «Трактор» был сильнее и забивал на одну шайбу больше.

МОЗЯКИН ТЕСНИТ КРИКУНОВА

«Металлург» — «Автомобилист» — 3−2 (2:3, 2:1, 1:3, 2:1, 1:4)

Команда Владимира Крикунова впервые в этой серии довольно крупно уступила. Но, честно говоря, результат нисколько не удивляет, если внимательно рассмотреть — как именно забрасывались шайбы в ворота «Автомобилиста». В трех голах принял непосредственное участие капитан «Магнитки» Сергей Мозякин. Две шайбы «сталевары» забили в большинстве.

«Автомобилист» в этом матче позволил себе четыре удаления. А когда играешь против одной из лучших в лиге бригад большинства это слишком большая роскошь.

В равных составах у Крикунова есть все шансы согнуть соперника. И он уже не раз это доказывал в этой серии. Однако стоит остаться вчетвером и небольшое преимущество клуба из Екатеринбурга тут же тает.

Впереди у соперников еще, как минимум, одна встреча. Если «Автомобилист» проведет ее без фолов, то, скорее всего счет сравняет. Ну, а если «Магнитка» вновь начнет получать большинство… Мозякин и компания в решающем домашнем матче своего не упустят!

— Удалялись из-за большого желания, — пояснил после матча Крикунов. — Хотя удаление Симакова мне кажется непонятным. А у нас тут же свалили Кучерявенко перед воротами, он мог добивать. Но это вопрос не ко мне, а к судьям…

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