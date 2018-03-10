Гатиятулин: «Нефтехимик» сделал «Трактор» сильнее, спасибо Назарову за серию

Источник: РИА "Новости"

«Хотел бы поблагодарить Андрея Викторовича и его команду за эту серию. Она была непростой, тяжёлой. Равная игра в каждом матче. Смогли победить за счёт самоотдачи и того, что выжимали из моментов, реализовали их.

Огромное спасибо болельщикам, они наш шестой игрок, постоянно гонят нас вперёд. В тяжёлые моменты ребята перестраиваются, находят свою игру.