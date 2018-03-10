Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угроза Киева в адрес «Газпрома» вызвала недоумение в ЕС
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Путин отказался называть Пригожина своим другом
Как выглядит мама Ларисы Гузеевой
Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс2
Амур1
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист1
Металлург Мг4
Хоккей. НХЛ
11.03
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор4
Нефтехимик3
Хоккей. НХЛ
11.03
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
11.03
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Гатиятулин: «Нефтехимик» сделал «Трактор» сильнее, спасибо Назарову за серию

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после пятого матча с «Нефтехимиком» (4:3) подвёл итоги серии, в которой его команда выиграла со счётом 4−1.

Источник: РИА "Новости"

«Хотел бы поблагодарить Андрея Викторовича и его команду за эту серию. Она была непростой, тяжёлой. Равная игра в каждом матче. Смогли победить за счёт самоотдачи и того, что выжимали из моментов, реализовали их.

Огромное спасибо болельщикам, они наш шестой игрок, постоянно гонят нас вперёд. В тяжёлые моменты ребята перестраиваются, находят свою игру.

«Нефтехимик» сделал «Трактор» сильнее? Конечно, и лично для меня это огромный опыт. В том году просто поучаствовали, в этом году получилось сделать шаг. Через такие игры команда становится сплочённее и прибавляет, — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

Трактор 4:3
(1:1, 3:1, 0:1)
Нефтехимик
10.03.2018, 14:30 Зрители: 7500 Плей-офф: 1/4 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Андрей Назаров
Вратари
Василий Демченко Андрей Макаров 23:30 (И. Ежов 23:30-58:08)
1-й период
Олег Пиганович 04:56
Павел Куликов 09:50
10:01 Иван Вишневский (Ал. Петров, Ал. Кручинин)
14:45 Алексей Петров
Олег Пиганович (П. Куликов, Д. Эверберг) 16:39
16:54 Ник Бэйлен
2-й период
Павел Порядин 21:12
21:35 Виталий Кравцов (И. Вишневский, Ал. Кручинин)
Деннис Эверберг 23:26
23:30 Иван Вишневский (В. Кравцов, А.П. Шаров)
Богдан Якимов 23:30
28:07 Юрий Петров (Р. Гюнге, А. Черников)
30:36 Артем Пеньковский
Марат Хайруллин 30:36
37:52 Данил Мамаев
Александр Брынцев 39:47
3-й период
40:34 Ник Бэйлен
40:34 Ник Бэйлен
44:46 Игорь Исаев
Александр Сорокин (П. Порядин) 49:53
59:54 Ник Бэйлен
Статистика
24 Штрафное время 20
4 Игра в большинстве 6
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. У россиян — 4-е место
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РФПЛ
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф с «Авангардом»
«Тосно» имеет задолженность перед шестью футболистами брянского «Динамо»
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь