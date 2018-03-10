Гатиятулин: «Нефтехимик» сделал «Трактор» сильнее, спасибо Назарову за серию
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после пятого матча с «Нефтехимиком» (4:3) подвёл итоги серии, в которой его команда выиграла со счётом 4−1.
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после пятого матча с «Нефтехимиком» (4:3) подвёл итоги серии, в которой его команда выиграла со счётом 4−1.
«Хотел бы поблагодарить Андрея Викторовича и его команду за эту серию. Она была непростой, тяжёлой. Равная игра в каждом матче. Смогли победить за счёт самоотдачи и того, что выжимали из моментов, реализовали их.
Огромное спасибо болельщикам, они наш шестой игрок, постоянно гонят нас вперёд. В тяжёлые моменты ребята перестраиваются, находят свою игру.
«Нефтехимик» сделал «Трактор» сильнее? Конечно, и лично для меня это огромный опыт. В том году просто поучаствовали, в этом году получилось сделать шаг. Через такие игры команда становится сплочённее и прибавляет, — сказал Гатиятулин на
|Трактор
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4:3
(1:1, 3:1, 0:1)
|Нефтехимик
|Анвар Гатиятулин
|Андрей Назаров
|Василий Демченко
|Андрей Макаров 23:30 (И. Ежов 23:30-58:08)
|1-й период
|Олег Пиганович
|04:56
|Павел Куликов
|09:50
|10:01
|Иван Вишневский (Ал. Петров, Ал. Кручинин)
|14:45
|Алексей Петров
|Олег Пиганович (П. Куликов, Д. Эверберг)
|16:39
|16:54
|Ник Бэйлен
|2-й период
|Павел Порядин
|21:12
|21:35
|Виталий Кравцов (И. Вишневский, Ал. Кручинин)
|Деннис Эверберг
|23:26
|23:30
|Иван Вишневский (В. Кравцов, А.П. Шаров)
|Богдан Якимов
|23:30
|28:07
|Юрий Петров (Р. Гюнге, А. Черников)
|30:36
|Артем Пеньковский
|Марат Хайруллин
|30:36
|37:52
|Данил Мамаев
|Александр Брынцев
|39:47
|3-й период
|40:34
|Ник Бэйлен
|40:34
|Ник Бэйлен
|44:46
|Игорь Исаев
|Александр Сорокин (П. Порядин)
|49:53
|59:54
|Ник Бэйлен
|24
|Штрафное время
|20
|4
|Игра в большинстве
|6
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)