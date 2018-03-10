Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возмущенные крымчане выдвинули ЦИК условие по Собчак
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс2
Амур1
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист1
Металлург Мг4
Хоккей. НХЛ
11.03
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор4
Нефтехимик3
Хоккей. НХЛ
11.03
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
11.03
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Все события
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
19:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ: Правовую оценку эпизоду с участием Коваленко дадут компетентные органы

Пресс-служба КХЛ прокомментировала эпизод с участием главы профсоюза игроков Андрея Коваленко.

Вчера на одном из турниров для ветеранов Коваленко нокаутировал судью Владислава Киселева.

Сначала Коваленко толкнул Киселева в спину клюшкой, а потом нанес удар с левой, не снимая крагу. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу. Киселев подал заявление в полицию.

— Данный инцидент произошел в рамках соревнований любительских команд. Андрей Коваленко принимал в нем участие как частное лицо. КХЛ категорически не приемлет проявление агрессии во время матчей любого уровня. Правовую оценку данному эпизоду дадут компетентные органы, — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. У россиян — 4-е место
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РФПЛ
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф с «Авангардом»
«Тосно» имеет задолженность перед шестью футболистами брянского «Динамо»
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь