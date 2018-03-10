КХЛ: Правовую оценку эпизоду с участием Коваленко дадут компетентные органы

Руководство Серии А разрешило итальянскому футбольному клубу "Кальяри" изъять из обращения 13-й номер, под которым с 2008 по 2015 год за команду играл Давиде Астори.
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Вчера на одном из турниров для ветеранов Коваленко нокаутировал судью Владислава Киселева.
Сначала Коваленко толкнул Киселева в спину клюшкой, а потом нанес удар с левой, не снимая крагу. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу. Киселев подал заявление в полицию.
— Данный инцидент произошел в рамках соревнований любительских команд. Андрей Коваленко принимал в нем участие как частное лицо. КХЛ категорически не приемлет проявление агрессии во время матчей любого уровня. Правовую оценку данному эпизоду дадут компетентные органы, — говорится в сообщении