За что Коваленко ударил судью? Эксклюзивные подробности конфликта

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В турнире ветеранов, проходящем в подмосковном Одинцове, случился неприятный инцидент. Знаменитый российский форвард, «Русский танк» Андрей Коваленко, который возглавляет профсоюз игроков КХЛ, недовольный решением арбитра, ударил судью Владислава Киселева в лицо. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Объединенная корпоративная хоккейная лига «Ростех» проводит множество хоккейных турниров. Один из главных — Кубок Вызова. Это ежегодное соревнование, которое проводится не первый сезон. Самая главная его фишка — за любительские команды можно заявлять профессионалов. В турнире из шести команд принимает участие небезызвестная команда «Газпром экспорт», чей капитан — первый президент КХЛ Александр Медведев. Помимо Коваленко в ее составе есть такие игроки, как Алексей Яшин, Игорь Варицкий, Сергей Гомоляко, Александр Королюк, Равиль Якубов, Александр Харитонов, Виктор Гордиюк и многие другие.

А, например, за команду «Спортима», чей генеральный менеджер — президент ЦСКА Игорь Есмантович — заявлены Илья Брызгалов, Алексей Трощинский, Андрей Скопинцев, Сергей Золотов, Альберт Лещев и Андрей Николишин. Хватает звезд и известных игроков прошлых лет и в других коллективах.

Групповой этап прошел без эксцессов. В плей-офф «Газпром экспорт» встречался с командой «Тигры». В ее составе тоже много интересных людей, в частности — Андрей Разин и даже бывший руководитель ХК МВД и ОХК «Динамо» Михаил Тюркин.

Игра проходила при возрастном ограничении 45+, по ветеранским правилам. То есть без силовой борьбы и щелчков.

СУДЕЙСТВО

По рассказам очевидцев, команда «Газпром экспорт» была крайне недовольна судейством арбитра Киселева, который обслуживал встречу крайне предвзято. По мнению участников матча, он откровенно душил «Газпром экспорт», чтобы те не вышли в финал.

Зачем тогда организаторам вообще было нужно приглашать эту команду? Или же у судьи могли быть свои счеты? Владислав Киселев обслуживал матчи КХЛ в течение восьми сезонов. Но, не дойдя до критического возраста судьи — 50 лет, неожиданно закончил карьеру перед позапрошлым сезоном, вместе с Вячеславом Булановым и Анатолием Захаровым. Сейчас он работает инспектором матчей КХЛ, ВХЛ и МХЛ, а также судит любителей.

По мнению Коваленко, судья пропускал нарушения. Толчки, тычки клюшкой — все это не входит в понятие «ветеранский хоккей». А в третьем периоде матча случился эпизод с участием главы профсоюза КХЛ. Один из соперников сбил его на входе в зону, Коваленко отмахнулся клюшкой, за что получил две минуты штрафа — а вот его обидчик остался безнаказанным.

После этого знаменитый в прошлом хоккеист вышел из себя и начал ругаться с Киселевым. Судья также известен своим непримиримым характером, и он высказал свое недовольство в ответ. Дальше и произошел печальный инцидент: Коваленко стал бить судью, удар пришелся вскользь, однако арбитр упал на лед и долго не мог подняться. При этом он смог доработать игру до конца.

ПОСЛЕ ДРАКИ

После матча Киселев поехал в больницу с подозрением на сотрясение мозга и написал заявление в полицию. Полицейские же увели с матча и самого Коваленко — за последнего пытался вступиться Александр Медведев, пытавшийся нейтрализовать конфликт.