Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Прозрение «Нафтогаза»: расценки газа ЕС возмутили Киев
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Новое фантастическое оружие России: что оно на самом деле может
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Миннесота Уайлд5
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Анахайм Дакс1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз1
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Амур
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
9.03
ЙокеритОТ2
Сочи1
Все события
США испытали в Черном Море на России новое оружие
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
00:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

За что Коваленко ударил судью? Эксклюзивные подробности конфликта

Разбираемся в инциденте, который произошел в Подмосковье.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В турнире ветеранов, проходящем в подмосковном Одинцове, случился неприятный инцидент. Знаменитый российский форвард, «Русский танк» Андрей Коваленко, который возглавляет профсоюз игроков КХЛ, недовольный решением арбитра, ударил судью Владислава Киселева в лицо. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Объединенная корпоративная хоккейная лига «Ростех» проводит множество хоккейных турниров. Один из главных — Кубок Вызова. Это ежегодное соревнование, которое проводится не первый сезон. Самая главная его фишка — за любительские команды можно заявлять профессионалов. В турнире из шести команд принимает участие небезызвестная команда «Газпром экспорт», чей капитан — первый президент КХЛ Александр Медведев. Помимо Коваленко в ее составе есть такие игроки, как Алексей Яшин, Игорь Варицкий, Сергей Гомоляко, Александр Королюк, Равиль Якубов, Александр Харитонов, Виктор Гордиюк и многие другие.

А, например, за команду «Спортима», чей генеральный менеджер — президент ЦСКА Игорь Есмантович — заявлены Илья Брызгалов, Алексей Трощинский, Андрей Скопинцев, Сергей Золотов, Альберт Лещев и Андрей Николишин. Хватает звезд и известных игроков прошлых лет и в других коллективах.

Групповой этап прошел без эксцессов. В плей-офф «Газпром экспорт» встречался с командой «Тигры». В ее составе тоже много интересных людей, в частности — Андрей Разин и даже бывший руководитель ХК МВД и ОХК «Динамо» Михаил Тюркин.

Игра проходила при возрастном ограничении 45+, по ветеранским правилам. То есть без силовой борьбы и щелчков.

СУДЕЙСТВО

По рассказам очевидцев, команда «Газпром экспорт» была крайне недовольна судейством арбитра Киселева, который обслуживал встречу крайне предвзято. По мнению участников матча, он откровенно душил «Газпром экспорт», чтобы те не вышли в финал.

Зачем тогда организаторам вообще было нужно приглашать эту команду? Или же у судьи могли быть свои счеты? Владислав Киселев обслуживал матчи КХЛ в течение восьми сезонов. Но, не дойдя до критического возраста судьи — 50 лет, неожиданно закончил карьеру перед позапрошлым сезоном, вместе с Вячеславом Булановым и Анатолием Захаровым. Сейчас он работает инспектором матчей КХЛ, ВХЛ и МХЛ, а также судит любителей.

По мнению Коваленко, судья пропускал нарушения. Толчки, тычки клюшкой — все это не входит в понятие «ветеранский хоккей». А в третьем периоде матча случился эпизод с участием главы профсоюза КХЛ. Один из соперников сбил его на входе в зону, Коваленко отмахнулся клюшкой, за что получил две минуты штрафа — а вот его обидчик остался безнаказанным.

После этого знаменитый в прошлом хоккеист вышел из себя и начал ругаться с Киселевым. Судья также известен своим непримиримым характером, и он высказал свое недовольство в ответ. Дальше и произошел печальный инцидент: Коваленко стал бить судью, удар пришелся вскользь, однако арбитр упал на лед и долго не мог подняться. При этом он смог доработать игру до конца.

ПОСЛЕ ДРАКИ

После матча Киселев поехал в больницу с подозрением на сотрясение мозга и написал заявление в полицию. Полицейские же увели с матча и самого Коваленко — за последнего пытался вступиться Александр Медведев, пытавшийся нейтрализовать конфликт.

Стоит признать, что действия главы профсоюза КХЛ в данной ситуации ничем не оправдать. Судей, правы они или нет, бить нельзя — хоккей не должен превращаться в придаток бойцовских дисциплин. Всегда надо держать себя в руках, особенно — крупному спортивному функционеру, который обязан подавать своим поведением пример остальным.

КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
Чемпионка ПИ из РФ до конца гонки не верила, что станет первой
Шоу продолжается: российские команды берут реванши в Еврокубке
Telegraph: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь