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9 марта, источник: Чемпионат.com

Установлен рекорд по минимальному количеству игр в первом раунде Запада

В первом раунде плей-офф КХЛ сезона-2017/18 в Западной конференции завершились все серии.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

СКА обыграл «Северсталь» в четырёх матчах, ЦСКА справился со «Спартаком» со счётом 4−0, «Локомотив» выбил «Торпедо» в четырёх матчах, а «Йокерит» обыграл ХК «Сочи» в пяти играх.

Впервые в истории КХЛ в первом раунде плей-офф на Западе в сериях до четырёх побед было сыграно всего 17 матчей. Серии первого раунда стали проводиться до четырёх побед с сезона-2010/11.

Предыдущий рекорд по минимальному количеству игр в первом раунде Запада был установлен в сезоне-2016/17 (18 игр).

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