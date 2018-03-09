Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Установлен рекорд по минимальному количеству игр в первом раунде Запада
В первом раунде
В первом раунде
СКА обыграл «Северсталь» в четырёх матчах, ЦСКА справился со «Спартаком» со счётом 4−0, «Локомотив» выбил «Торпедо» в четырёх матчах, а «Йокерит» обыграл ХК «Сочи» в пяти играх.
Впервые в истории КХЛ в первом раунде
Предыдущий рекорд по минимальному количеству игр в первом раунде Запада был установлен в сезоне-2016/17 (18 игр).