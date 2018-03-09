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9 марта, источник: ТАСС

«Йокерит» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА

ТАСС, 9 марта. Финский «Йокерит» победил «Сочи» в овертайме со счетом 2:1 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Хельсинки.

Источник: РИА "Новости"

В составе «Йокерита» шайбой в основное время матча отметился Эли Толванен (57-я минута), у гостей отличился Дмитрий Лугин (27). Победную шайбу на 15-й минуте первого овертайма забросил Толванен.

Серия завершилась со счетом 4−1 в пользу «Йокерита».

Таким образом, определились все участники серии четвертьфинала плей-офф от Западной конференции. «Йокерит» на данной стадии турнира сыграет с московским ЦСКА, который в серии из четырех матчей победил «Спартак» (4−0). Санкт- петербургский СКА, победивший «Северсталь» (4−0), поспорит за выход в полуфинал с ярославским «Локомотивом», который в своей серии 1/8 финала одержал верх над нижегородским «Торпедо» (4−0). При этом в Восточной конференции пока не определилось ни одного участника следующей стадии Кубка Гагарина.

Йокерит 2:1 ОТ
(0:0, 0:1, 1:0)
Сочи
9.03.2018, 19:30 Зрители: 9767 Плей-офф: 1/4 финала конференций Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Сергей Зубов
Вратари
Райан Запольски Константин Барулин
1-й период
08:02 Пекка Йормакка
Алексей Цветков 11:45
Никита Щитов 13:52
15:26 Йессе Йоэнсуу
2-й период
21:27 Эли Толванен
Артем Мальцев 25:50
Дмитрий Лугин (Э. О`Делл, А. Полашек) 26:54
33:23 Йон Норман
Дмитрий Лугин 33:23
Павел Падакин 37:59
3-й период
46:11 Марко Анттила
57:00 Эли Толванен (М. Гилрой, Н. Йенсен)
Овертайм
74:25 Эли Толванен (С. Леписто)
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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