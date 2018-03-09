«Йокерит» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА

Таким образом, определились все участники серии четвертьфинала плей-офф от Западной конференции. «Йокерит» на данной стадии турнира сыграет с московским ЦСКА, который в серии из четырех матчей победил «Спартак» (4−0). Санкт- петербургский СКА, победивший «Северсталь» (4−0), поспорит за выход в полуфинал с ярославским «Локомотивом», который в своей серии 1/8 финала одержал верх над нижегородским «Торпедо» (4−0). При этом в Восточной конференции пока не определилось ни одного участника следующей стадии Кубка Гагарина.