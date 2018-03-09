«Йокерит» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА
ТАСС, 9 марта. Финский «Йокерит» победил «Сочи» в овертайме со счетом 2:1 в пятом матче серии 1/8 финала
ТАСС, 9 марта. Финский «Йокерит» победил «Сочи» в овертайме со счетом 2:1 в пятом матче серии 1/8 финала
В составе «Йокерита» шайбой в основное время матча отметился Эли Толванен (57-я минута), у гостей отличился Дмитрий Лугин (27). Победную шайбу на 15-й минуте первого овертайма забросил Толванен.
Серия завершилась со счетом 4−1 в пользу «Йокерита».
Таким образом, определились все участники серии четвертьфинала
|Юкка Ялонен
|Сергей Зубов
|Райан Запольски
|Константин Барулин
|1-й период
|08:02
|Пекка Йормакка
|Алексей Цветков
|11:45
|Никита Щитов
|13:52
|15:26
|Йессе Йоэнсуу
|2-й период
|21:27
|Эли Толванен
|Артем Мальцев
|25:50
|Дмитрий Лугин (Э. О`Делл, А. Полашек)
|26:54
|33:23
|Йон Норман
|Дмитрий Лугин
|33:23
|Павел Падакин
|37:59
|3-й период
|46:11
|Марко Анттила
|57:00
|Эли Толванен (М. Гилрой, Н. Йенсен)
|Овертайм
|74:25
|Эли Толванен (С. Леписто)
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)