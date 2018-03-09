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18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Три по 4−0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?

СКА и ЦСКА опять не заметили соперников по четвертьфиналам Западной конференции.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Три серии первого раунда на Западе завершились со счётом 4−0 — такое в КХЛ случилось впервые в истории. «Спартак» установил антирекорд, забив лишь один гол в четырёх матчах с ЦСКА. «Северсталь» оказала достойное сопротивление, но всё равно не смогла ничего сделать со СКА и судейскими ошибками. Петерис Скудра и его «Торпедо» расписались в бессилии перед «Локомотивом» Квартальнова. Только «Сочи» ещё может скрасить первый раунд на Западе, продлив серию с «Йокеритом» хотя бы на шестой матч.

На Западном фронте без перемен

Нет борьбы в конференции, где всем заправляют два «армейских» гиганта. Последние четыре года «регулярка» для них — разминка перед плей-офф, первый раунд — формальность на пути к более серьёзным соперникам. СКА может себе позволить сыграть с «Северсталью» вполноги после триумфального возвращения из Пхёнчхана и всё равно задавить. Причём даже при полном превосходстве в классе породить очередные судейские скандалы.

«Витязь», прошлогодняя Золушка, был растоптан с общим счётом 23:6. В 2016 году «Локомотив» казался однозначным фаворитом, а СКА — разобранным организмом, который выводит из состава свою главную звезду, но «железнодорожникам» это не помогло. В 2015-м «Торпедо» билось, но и только. Ту шикарную команду Быкова не смог даже ЦСКА остановить, ведя в финале Запада 3−0.

ЦСКА за последние четыре года не проиграл ни одного матча в первом раунде. «Спартак» в этом году, «Сочи», «Слован», даже «Йокерит» ему не соперники. Прошли и не заметили. Даже если не брать «армейцев», только две серии на Западе за последние четыре сезона растянулись на шесть матчей. На семь — ни одной. Кому это интересно? Где настоящее рубилово плей-офф, которое будоражит нервы?

Какие зарубы были раньше!

Последний раз команда, которая заняла восьмое место, сотворила сенсацию в 2014 году. Тогда СКА ещё не нашёл формулу победы, ЦСКА, сидя на деньгах, ещё был без Квартальнова и не казался монстром. А «Локомотив», сменивший Воробьёва на Кинга, расправил крылья и устроил феерию в первом раунде с «Динамо», когда каждый матч из семи разворачивал серию на 180 градусов. В том же году рижское «Динамо» и «Донбасс» тоже сыграли семь матчей в первом раунде.

В 2012-м рижане на равных сражались с «Торпедо», в 2011-м «Локомотив» и минское «Динамо» выдали сумасшедшую серию. Два года подряд по шесть матчей играли «Атлант» и «Северсталь».

С тех пор количество игр в первом раунде Запада неизменно падает. По чуть-чуть — 20, 19, 18. В этом году сколько будет, 17? Скоро станет 16 — и можно закрываться.

А что на Востоке?

В этом году спасает первый раунд плей-офф Восточная конференция. Там и в регулярном чемпионате была бешеная конкуренция, всего 12 очков разницы между первым и восьмым местом, постоянные движения команд вверх-вниз по турнирной таблице. Неудивительно, что две пары идут вровень. «Авангард», чудом попавший в восьмёрку, даёт бой «Салавату», да ещё какой! «Автомобилист», который расправляет плечи, ни в чём не уступает «Магнитке».

Даже в серии «Трактор» — «Нефтехимик», где челябинцы выиграли первые три матча, всё невероятно интригующе. Назаров вывел двух проштрафившихся легионеров из состава, устроил бойню в третьем матче, не стеснялся в выражениях в заочной перепалке с директором «Трактора», а затем взял и выиграл четвёртый матч. Шоу Андрей Викторович умеет устраивать, как никто другой в КХЛ. И даже если серия закончится в пятом матче, кто скажет, что она была неинтересной? Тем более что такой результат станет скорее сюрпризом, ведь многие прогнозировали равное соперничество.

Единственная пара с явным фаворитом — «Ак Барс» — «Амур», но и там хабаровчане отчаянно сопротивляются лидеру Востока. «Амур» впервые в истории одержал победу в плей-офф КХЛ. Да, силы у этих соперников не равны, но предсказуемый результат только в одной паре — это нормально.

Как возродить интригу?

В НХЛ говорят: чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо хотя бы одну серию завершить быстро, за четыре-пять матчей. Чтобы были силы. Так и получается, что обычно чемпион на пути к трофею проводит три серии по шесть-семь матчей, а в одной управляется за четыре-пять. Причём короткая серия не обязательно случается в первом раунде. Но то НХЛ, лига потолка зарплат и равных возможностей. Лига, где «Лос-Анджелес» с восьмого места рвал всех фаворитов и становился чемпионом. Где «некубковый» «Нэшвилл» подарил своим фанатам сказку и дошёл до финала. Где вчерашние фавориты через год оказываются на дне таблицы.

А в КХЛ ушли в прошлое истории, когда «Локомотив» с восьмого места обыгрывал «Динамо» и СКА. Когда ХК МВД и «Атлант» сенсационно выходили в финалы. «Армейские» команды не считают миллионы, собирают в своих составах все сливки и катком проходят по соперникам на Западе. Каждый год поднимаются вопросы о том, что интриги может добавить новый формат плей-офф. Например, перекрёстный, где первая команда Запада играет с восьмой Востока и так далее. Если взять этот сезон, пары выглядели бы следующим образом:

СКА — «Амур»
ЦСКА — «Авангард»
«Йокерит» — «Нефтехимик»
«Локомотив» — «Металлург»
«Ак Барс» — «Северсталь»
«Салават Юлаев» — «Спартак»
«Трактор» — «Сочи»
«Автомобилист» — «Торпедо»

Да, СКА всё равно бы прошёл первый раунд достаточно быстро, но пришлось бы слетать на Дальний Восток, а это уже затрата лишних сил. «Авангард» не стал бы для ЦСКА лёгкой прогулкой, а «Йокерит» мог бы быть забит «Нефтехимиком», как когда-то «Торпедо». Серия «Локомотив» — «Магнитка» получилась бы не менее интересной, чем сейчас с «Авто». У «Северстали» были бы шансы затянуть серию с «Ак Барсом», да и «Спартак» забил бы больше одного гола в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» и выиграл матч-другой. «Трактор» — «Сочи» стал бы серией равных соперников, а «Автомобилисту» пришлось бы полегче с «Торпедо», чем с «Металлургом».

«Может быть, плей-офф украсят матчи между Западом и Востоком. Но здесь надо продумывать регламент. Благодаря этому мы, может быть, увидим более интригующие серии. Хотя уровень команд порой разнится, в том числе финансовые возможности клубов могут сильно отличаться, отсюда и такая разница», — считает эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов.

КХЛ в декабре объявила, что с сезона-2020/21 потолок зарплат станет жёстким и составит 600 млн рублей, однако уже пошли разговоры о том, что это решение может быть пересмотрено. Остаётся надеяться, что в ближайшие годы лига всё же пойдёт на решительные меры, уравняв возможности команд. Без этого интрига умирает с каждым годом, и три по 4−0 — что, как не отчаянный звонок?

 И, наконец, тема судейства, которая омрачила серию СКА — «Северсталь». Засчитанный гол СКА из офсайда в овертайме, 0−24 по штрафным минутам в первом матче, незасчитанный гол «Северстали»… Команда Александра Гулявцева наиграла как минимум на одну победу, но так и не смогла её добыть. Не пора ли уже сделать департамент судейства независимым, чтобы у арбитров не дрожали коленки при виде игроков команды с берегов Невы?

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