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18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

После антирекорда посещаемости на матч «Салават» — «Авангард» проданы все билеты

«Салават Юлаев» реализовал все билеты на пятый матч серии первого раунда плей-офф с «Авангардом», который состоится в Уфе 10 марта.

Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте клуба осталось в продаже только девять билетов в бар, проходки на места на трибунах закончились.

Во втором матче серии на «Уфа-арене» был установлен антирекорд посещаемости — 5343 зрителя. После этого «Салават» существенно снизил стоимость билетов на пятую игру.

Счёт в серии равный — 2−2.

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