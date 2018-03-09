После антирекорда посещаемости на матч «Салават» — «Авангард» проданы все билеты

На официальном сайте клуба осталось в продаже только девять билетов в бар, проходки на места на трибунах закончились.



Во втором матче серии на «Уфа-арене» был установлен антирекорд посещаемости — 5343 зрителя. После этого «Салават» существенно снизил стоимость билетов на пятую игру.



Счёт в серии равный — 2−2.