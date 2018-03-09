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Стоу: В России каждый день происходит то, во что невозможно поверить
Нападающий «Спартака» Райан Стоу рассказал североамериканской прессе о жизни в России.
Нападающий «Спартака» Райан Стоу рассказал североамериканской прессе о жизни в России.
Хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге четвёртый сезон. Помимо Спартака он играл за новокузнецкий «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик».
«Почти каждый день происходят вещи, которые заставляют меня качать головой и в которые невозможно поверить. Каждый день приносит удивление. Вещи, в которые нельзя поверить, происходят на самом деле», — приводит слова Стоу Chicago Tribune.