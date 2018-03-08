Iltalehti: СКА — «Северсталь» — это грязная серия, но ничего нельзя изменить
В финской газете Iltalehti вышла громкая статья, посвящённая серии
В финской газете Iltalehti вышла громкая статья, посвящённая серии
«Хоккеисты СКА выиграли серию со счётом 4:0, но при этом не обошлось без помощи судей: отсутствие удалений у игроков клуба из
«Ничего не изменилось. Это то, что происходит всегда. Это грязная серия, но, в конце концов, вы не можете ничего изменить. Давайте, скажем прямо, про это нельзя говорить, если хочешь продолжать играть в их лиге», — сказал один из финских хоккеистов КХЛ, пожелавший остаться неназванным.
«Можно ли победить СКА в серии до четырёх побед? Сложно, сложно, определённо требуется чудо при таком судействе. Если СКА проигрывает по ходу матча, то сразу получает
|Северсталь
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0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
|СКА
|Александр Гулявцев
|Олег Знарок
|Юлиус Гудачек 58:14 (Ю. Гудачек 58:30-59:35, Ю. Гудачек 59:40)
|Микко Коскинен
|1-й период
|Никита Гусев (П. Дацюк)
|09:10
|14:40
|Александр Щербина
|Илья Ковальчук
|14:40
|18:26
|Даниил Вовченко
|2-й период
|Ярно Коскиранта
|28:19
|Сергей Широков (С. Плотников, Ант. Белов)
|31:33
|36:49
|Павел Чернов
|3-й период
|41:45
|Руслан Карлин
|41:45
|Дмитрий Кагарлицкий
|43:48
|Максим Веревкин
|43:48
|Юлиус Гудачек
|Евгений Кетов
|54:07
|Виктор Тихонов
|55:19
|Антон Белов
|57:23
|Антон Белов
|57:23
|58:30
|Матей Странски
|58:30
|Матей Странски
|55
|Штрафное время
|33
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)