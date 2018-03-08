Iltalehti: СКА — «Северсталь» — это грязная серия, но ничего нельзя изменить

Источник: РИА "Новости"

«Хоккеисты СКА выиграли серию со счётом 4:0, но при этом не обошлось без помощи судей: отсутствие удалений у игроков клуба из Санкт-Петербурга в первом матче, неоднозначное решение с положением “вне игры” в овертайме третьего матча, спорная отмена гола “Северстали” в четвёртой игре», — сообщает издание.

«Ничего не изменилось. Это то, что происходит всегда. Это грязная серия, но, в конце концов, вы не можете ничего изменить. Давайте, скажем прямо, про это нельзя говорить, если хочешь продолжать играть в их лиге», — сказал один из финских хоккеистов КХЛ, пожелавший остаться неназванным.