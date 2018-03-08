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14:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Iltalehti: СКА — «Северсталь» — это грязная серия, но ничего нельзя изменить

В финской газете Iltalehti вышла громкая статья, посвящённая серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА — «Северсталь».

Источник: РИА "Новости"

«Хоккеисты СКА выиграли серию со счётом 4:0, но при этом не обошлось без помощи судей: отсутствие удалений у игроков клуба из Санкт-Петербурга в первом матче, неоднозначное решение с положением “вне игры” в овертайме третьего матча, спорная отмена гола “Северстали” в четвёртой игре», — сообщает издание.

«Ничего не изменилось. Это то, что происходит всегда. Это грязная серия, но, в конце концов, вы не можете ничего изменить. Давайте, скажем прямо, про это нельзя говорить, если хочешь продолжать играть в их лиге», — сказал один из финских хоккеистов КХЛ, пожелавший остаться неназванным.

«Можно ли победить СКА в серии до четырёх побед? Сложно, сложно, определённо требуется чудо при таком судействе. Если СКА проигрывает по ходу матча, то сразу получает два-три большинства, чтобы исправить ситуацию, а при таком подборе игроков — это весомая помощь. После всего того, что уже видел в этой лиге, можно только думать о своей игре. Больше ничего не остаётся», — добавил хоккеист.

Северсталь 0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
СКА
8.03.2018, 17:00 Зрители: 5583 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Олег Знарок
Вратари
Юлиус Гудачек 58:14 (Ю. Гудачек 58:30-59:35, Ю. Гудачек 59:40) Микко Коскинен
1-й период
Никита Гусев (П. Дацюк) 09:10
14:40 Александр Щербина
Илья Ковальчук 14:40
18:26 Даниил Вовченко
2-й период
Ярно Коскиранта 28:19
Сергей Широков (С. Плотников, Ант. Белов) 31:33
36:49 Павел Чернов
3-й период
41:45 Руслан Карлин
41:45 Дмитрий Кагарлицкий
43:48 Максим Веревкин
43:48 Юлиус Гудачек
Евгений Кетов 54:07
Виктор Тихонов 55:19
Антон Белов 57:23
Антон Белов 57:23
58:30 Матей Странски
58:30 Матей Странски
Статистика
55 Штрафное время 33
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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