СДК КХЛ дисквалифицировал защитника СКА Белова на два матча

СДК рассмотрел эпизоды четвертого матча серии 1/8 финала между «Северсталью» и СКА, который прошел в четверг в Череповце и закончился победой гостей со счетом 2:0.

На основании представленных материалов СДК решил оставить без изменений наложенное на Белова за нарушение на 58-й минуте наказание по правилу 540б (атака в голову или шею) — большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.