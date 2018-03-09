Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Сон в носках полезен для здоровья
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Новое фантастическое оружие России: что оно на самом деле может
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит0
Сочи1
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
10.03
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
10.03
Даллас Старз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс2
Сент-Луис Блюз0
Все события
СМИ: У Киева миллиардные убытки от разрыва обслуживания «Сатаны»
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Российская фигуристка идет первой на юниорском чемпионате мира
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
10:31 (мск), источник: Р-Спорт

СДК КХЛ дисквалифицировал защитника СКА Белова на два матча

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ дисквалифицировал защитника петербургского СКА Антона Белова на два матча, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: РИА "Новости"

СДК рассмотрел эпизоды четвертого матча серии 1/8 финала между «Северсталью» и СКА, который прошел в четверг в Череповце и закончился победой гостей со счетом 2:0.

На основании представленных материалов СДК решил оставить без изменений наложенное на Белова за нарушение на 58-й минуте наказание по правилу 540б (атака в голову или шею) — большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Российская фигуристка идет первой на юниорском чемпионате мира
Упускаем Францию! Россия провела худшую евронеделю
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
Российская теннисистка победила в номинации «Прорыв месяца»
Полузащитник киевского «Динамо» признан игроком недели в ЛЕ
СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь