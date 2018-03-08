Главный судья КХЛ Анисимов положительно оценил работу арбитров в матче «Спартака» и ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

В концовке игры Телегин получил 10-минутный штраф и дисциплинарный штраф до конца игры за неспортивное поведение. Кроме того, хоккеисты ЦСКА заработали в матче 38 штрафных минут, игроки «Спартака» — 6.

Позднее на пресс-конференции главный тренер армейцев Игорь Никитин прокомментировал эпизод с удалением Телегина. «Бессовестные люди. Специально пересматривал эпизод с Телегиным, прекрасно понимаю, для чего дают нам десятки, это хоккей не красит», — сказал специалист.

«Уважаемый Иван Телегин выразился нецензурно, его предупредили. Потом он проезжал мимо главного судьи и повторно неоднократно выражался нецензурно, за что и получил дисциплинарный штраф до конца игры. Обычный рядовой случай, обычное удаление», — сказал Анисимов.