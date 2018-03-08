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8 марта, источник: Советский спорт

Олег Знарок: А к СКА какие вопросы? Это ваши проблемы — не мои

После серии СКА — «Северсталь» на вопросы обозревателя «Советского спорта» ответил главный тренер питерского клуба Олег Знарок.

Оба тренера начали пресс-конференцию с поздравлений дорогих женщин, жен, бабушек с Восьмым марта. Но в целом разговор праздничным не получился.

— Следующий матч СКА только 16 марта. Как команда проведет эту паузу?

— Мы еще до конца не решили. Потому что не знали, что сейчас победим, — сказал Олег Знарок. — Сейчас подумаем, сколько делать дней паузу, когда собираться.

— В первом звене с Ковальчуком вы выпустили сразу двух центрфорвардов — Коскиранту и…

— Вы про Шипицина? В смысле, про Шипачева? — поправился Знарок. — Мы решили посмотреть, как Вадик сыграет на краю.

— И как?

— Неплохо.

— СКА был сильнее в этой серии. Но не думаете, что такие судейские скандалы подставляют прежде всего ваш клуб?

— Ну что об этом дискутировать?

— Теперь все говорят, что СКА — плохой.

— Так это всегда бывает, что СКА — плохой! Куда ни сунься, так или эдак — говорят.

— Но ведь все обсуждают, например, офсайд в овертайме третьего матча.

— Так если вы не удосужились здесь нормальную картинку сделать, мы здесь при чем? Момент ведь по картинке смотрели. Сказали бы офсайд — он и был бы. Ну, а к СКА какие вопросы?

— Получается…

— Что дворец спорта должен быть обеспечен нормальной аппаратурой. Вот и все.

— Но ведь КХЛ проводит инспекцию перед плей-офф… — вставил кто-то.

— Это ваши проблемы. Не мои. Ну вот зачем я буду обсуждать судейские темы?

— Как вы оцените игру Шипачева? На Олимпиаде вы его посадили на лавку…

— Давайте по игре. Я ведь сказал только что, мне товарищ задал вопрос. Если вы сидите и внимательно слушаете, то должны были это заметить. Что вы по кругу одно и то же спрашиваете? Готовиться ведь надо!

— Что скажете по удалению Антона Белова, который получил «5+20»?

— Будем наказывать.

— Правда?

— Конечно. Я, правда, еще не смотрел до конца. Но по первому впечатлению… Я не думаю, что Белов хотел это сделать. Но в любом случае это…

— А какие виды наказания хоккеистов есть в СКА? — поинтересовался кто-то любопытный.

— У нас свои наказания. Я же с вами их обсуждать не буду, — отрезал Знарок, пожал руку Гулявцеву и ушел. Потом еще главный тренер «Северстали» подводил итоги сезона. В двух словах, Гулявцев поставил команде за сезон твердую пятерку и сказал, что у него есть горячее желание остаться в «Северстали». Будет ли это? Скоро узнаем…

Северсталь 0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
СКА
8.03.2018, 17:00 Зрители: 5583 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Олег Знарок
Вратари
Юлиус Гудачек 58:14 (Ю. Гудачек 58:30-59:35, Ю. Гудачек 59:40) Микко Коскинен
1-й период
Никита Гусев (П. Дацюк) 09:10
14:40 Александр Щербина
Илья Ковальчук 14:40
18:26 Даниил Вовченко
2-й период
Ярно Коскиранта 28:19
Сергей Широков (С. Плотников, Ант. Белов) 31:33
36:49 Павел Чернов
3-й период
41:45 Руслан Карлин
41:45 Дмитрий Кагарлицкий
43:48 Максим Веревкин
43:48 Юлиус Гудачек
Евгений Кетов 54:07
Виктор Тихонов 55:19
Антон Белов 57:23
Антон Белов 57:23
58:30 Матей Странски
58:30 Матей Странски
Статистика
55 Штрафное время 33
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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