Олег Знарок: А к СКА какие вопросы? Это ваши проблемы — не мои

Оба тренера начали пресс-конференцию с поздравлений дорогих женщин, жен, бабушек с Восьмым марта. Но в целом разговор праздничным не получился.

— Следующий матч СКА только 16 марта. Как команда проведет эту паузу?

— Мы еще до конца не решили. Потому что не знали, что сейчас победим, — сказал Олег Знарок. — Сейчас подумаем, сколько делать дней паузу, когда собираться.

— В первом звене с Ковальчуком вы выпустили сразу двух центрфорвардов — Коскиранту и…

— Вы про Шипицина? В смысле, про Шипачева? — поправился Знарок. — Мы решили посмотреть, как Вадик сыграет на краю.

— И как?

— Неплохо.

— СКА был сильнее в этой серии. Но не думаете, что такие судейские скандалы подставляют прежде всего ваш клуб?

— Ну что об этом дискутировать?

— Теперь все говорят, что СКА — плохой.

— Так это всегда бывает, что СКА — плохой! Куда ни сунься, так или эдак — говорят.

— Но ведь все обсуждают, например, офсайд в овертайме третьего матча.

— Так если вы не удосужились здесь нормальную картинку сделать, мы здесь при чем? Момент ведь по картинке смотрели. Сказали бы офсайд — он и был бы. Ну, а к СКА какие вопросы?

— Получается…

— Что дворец спорта должен быть обеспечен нормальной аппаратурой. Вот и все.

— Но ведь КХЛ проводит инспекцию перед плей-офф… — вставил кто-то.

— Это ваши проблемы. Не мои. Ну вот зачем я буду обсуждать судейские темы?

— Как вы оцените игру Шипачева? На Олимпиаде вы его посадили на лавку…

— Давайте по игре. Я ведь сказал только что, мне товарищ задал вопрос. Если вы сидите и внимательно слушаете, то должны были это заметить. Что вы по кругу одно и то же спрашиваете? Готовиться ведь надо!

— Что скажете по удалению Антона Белова, который получил «5+20»?

— Будем наказывать.

— Правда?

— Конечно. Я, правда, еще не смотрел до конца. Но по первому впечатлению… Я не думаю, что Белов хотел это сделать. Но в любом случае это…

— А какие виды наказания хоккеистов есть в СКА? — поинтересовался кто-то любопытный.