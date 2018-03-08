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8 марта, источник: ТАСС

Воронин: Любой хоккеист ЦСКА стал бы лидером в «Спартаке»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Артем Воронин считает, что любой хоккеист ЦСКА усилил бы состав красно-белых и мог бы стать лидером в команде. Такое мнение он высказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» на своем льду уступил ЦСКА со счетом 0:1 в четвертом матче и проиграл серию до четырех побед 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (0−4).

«Любой хоккеист ЦСКА станет лидером другой команды, в том числе и “Спартака”, — считает Воронин. — В целом все закономерно, так получается, что ЦСКА и СКА в нашем чемпионате стоят особняком. Думаю, будь условно команда с Востока, мы бы играли на равных. ЦСКА было сложно что-то противопоставить, тем не менее мы старались держать напряжение в играх».

«Спартак» в четырех матчах серии сумел забросить в ворота армейцев одну шайбу. «Голкипер ЦСКА Илья Сорокин — это для меня какой-то нонсенс, он творил невероятные вещи. Сегодня не сказал бы, что ЦСКА продемонстрировал фантастическую игру, шанс зацепиться был, но их вратарь провел какую-то фантастическую серию. У нас были шансы во всех играх, всего одна заброшенная шайба — это заслуга Сорокина, думаю, если бы он так играл, сколько игр бы ни сыграли, шансов бы не было», — подчеркнул игрок.

Воронин считает, что «Спартак» провел в целом хороший сезон. «Думаю, после предыдущих сезонов за этот нам можно поставить крепкую четверку, команда строилась с нуля, много новых игроков пришло, новый тренерский штаб. Начали неважно, потом притерлись и выполнили задачу-минимум. Мы продлили сезон, до этого уже в декабре было понятно, что не выйдем в плей-офф, сейчас же бились до последнего дня регулярного чемпионата и старались дать бой в матчах на вылет», — подытожил хоккеист.

Спартак 0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
ЦСКА
8.03.2018, 17:00 Зрители: 8125 Плей-офф: 1/4 финала конференций ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Игорь Никитин
Вратари
Александр Трушков 58:31 Илья Сорокин
1-й период
Валерий Ничушкин 00:58
Роман Любимов 16:15
18:27 Анатолий Никонцев
Сергей Шумаков 18:27
2-й период
28:13 Вячеслав Лещенко
Владимир Жарков 28:13
Мэт Робинсон (В. Ничушкин, А. Блажиевский) 31:37
3-й период
41:07 Евгений Кулик
Иван Телегин 59:32
Иван Телегин 59:32
Статистика
6 Штрафное время 38
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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