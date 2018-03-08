Воронин: Любой хоккеист ЦСКА стал бы лидером в «Спартаке»

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» на своем льду уступил ЦСКА со счетом 0:1 в четвертом матче и проиграл серию до четырех побед 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (0−4).

«Любой хоккеист ЦСКА станет лидером другой команды, в том числе и “Спартака”, — считает Воронин. — В целом все закономерно, так получается, что ЦСКА и СКА в нашем чемпионате стоят особняком. Думаю, будь условно команда с Востока, мы бы играли на равных. ЦСКА было сложно что-то противопоставить, тем не менее мы старались держать напряжение в играх».

«Спартак» в четырех матчах серии сумел забросить в ворота армейцев одну шайбу. «Голкипер ЦСКА Илья Сорокин — это для меня какой-то нонсенс, он творил невероятные вещи. Сегодня не сказал бы, что ЦСКА продемонстрировал фантастическую игру, шанс зацепиться был, но их вратарь провел какую-то фантастическую серию. У нас были шансы во всех играх, всего одна заброшенная шайба — это заслуга Сорокина, думаю, если бы он так играл, сколько игр бы ни сыграли, шансов бы не было», — подчеркнул игрок.