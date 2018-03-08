Воронин: Любой хоккеист ЦСКА стал бы лидером в «Спартаке»
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Артем Воронин считает, что любой хоккеист ЦСКА усилил бы состав
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Артем Воронин считает, что любой хоккеист ЦСКА усилил бы состав
В четверг «Спартак» на своем льду уступил ЦСКА со счетом 0:1 в четвертом матче и проиграл серию до четырех побед 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (0−4).
«Любой хоккеист ЦСКА станет лидером другой команды, в том числе и “Спартака”, — считает Воронин. — В целом все закономерно, так получается, что ЦСКА и СКА в нашем чемпионате стоят особняком. Думаю, будь условно команда с Востока, мы бы играли на равных. ЦСКА было сложно
«Спартак» в четырех матчах серии сумел забросить в ворота армейцев одну шайбу. «Голкипер ЦСКА Илья Сорокин — это для меня
Воронин считает, что «Спартак» провел в целом хороший сезон. «Думаю, после предыдущих сезонов за этот нам можно поставить крепкую четверку, команда строилась с нуля, много новых игроков пришло, новый тренерский штаб. Начали неважно, потом притерлись и выполнили
|Вадим Епанчинцев
|Игорь Никитин
|Александр Трушков 58:31
|Илья Сорокин
|1-й период
|Валерий Ничушкин
|00:58
|Роман Любимов
|16:15
|18:27
|Анатолий Никонцев
|Сергей Шумаков
|18:27
|2-й период
|28:13
|Вячеслав Лещенко
|Владимир Жарков
|28:13
|Мэт Робинсон (В. Ничушкин, А. Блажиевский)
|31:37
|3-й период
|41:07
|Евгений Кулик
|Иван Телегин
|59:32
|Иван Телегин
|59:32
|6
|Штрафное время
|38
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)