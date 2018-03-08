Любимов: Хоккеистам ЦСКА еще есть над чем работать в плей-офф КХЛ

«Спасибо нашему вратарю, он много нас выручал. Ну и ребята хорошо справились со своей работой, но есть над чем работать. Сопротивление у “Спартака” было, но мы тоже не дурака валяли, готовились. У нас есть поставленная цель, первый шаг мы к ней сделали, нужно шагать дальше», — сказал Любимов.