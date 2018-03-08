Любимов: Хоккеистам ЦСКА еще есть над чем работать в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Игрокам хоккейного клуба ЦСКА еще есть над чем работать в предстоящих раундах
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Игрокам хоккейного клуба ЦСКА еще есть над чем работать в предстоящих раундах
В четверг «Спартак» со счетом 0:1 уступил ЦСКА в четвертом матче серии 1/8 финала
«Спасибо нашему вратарю, он много нас выручал. Ну и ребята хорошо справились со своей работой, но есть над чем работать. Сопротивление у “Спартака” было, но мы тоже не дурака валяли, готовились. У нас есть поставленная цель, первый шаг мы к ней сделали, нужно шагать дальше», — сказал Любимов.
В следующем раунде
|Вадим Епанчинцев
|Игорь Никитин
|Александр Трушков 58:31
|Илья Сорокин
|1-й период
|Валерий Ничушкин
|00:58
|Роман Любимов
|16:15
|18:27
|Анатолий Никонцев
|Сергей Шумаков
|18:27
|2-й период
|28:13
|Вячеслав Лещенко
|Владимир Жарков
|28:13
|Мэт Робинсон (В. Ничушкин, А. Блажиевский)
|31:37
|3-й период
|41:07
|Евгений Кулик
|Иван Телегин
|59:32
|Иван Телегин
|59:32
|6
|Штрафное время
|38
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)