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8 марта, источник: ТАСС

Любимов: Хоккеистам ЦСКА еще есть над чем работать в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Игрокам хоккейного клуба ЦСКА еще есть над чем работать в предстоящих раундах плей-офф Кубка Гагарина. Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Роман Любимов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» со счетом 0:1 уступил ЦСКА в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. По итогам противостояния армейцы одержали победу (4−0) и вышли в следующий раунд Кубка Гагарина.

«Спасибо нашему вратарю, он много нас выручал. Ну и ребята хорошо справились со своей работой, но есть над чем работать. Сопротивление у “Спартака” было, но мы тоже не дурака валяли, готовились. У нас есть поставленная цель, первый шаг мы к ней сделали, нужно шагать дальше», — сказал Любимов.

В следующем раунде плей-офф ЦСКА с большой долей вероятности встретится с финским «Йокеритом». «У них хорошо организованная команда с габаритными игроками, они хорошо тактически подготовлены», — заключил Любимов.

Спартак 0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
ЦСКА
8.03.2018, 17:00 Зрители: 8125 Плей-офф: 1/4 финала конференций ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Игорь Никитин
Вратари
Александр Трушков 58:31 Илья Сорокин
1-й период
Валерий Ничушкин 00:58
Роман Любимов 16:15
18:27 Анатолий Никонцев
Сергей Шумаков 18:27
2-й период
28:13 Вячеслав Лещенко
Владимир Жарков 28:13
Мэт Робинсон (В. Ничушкин, А. Блажиевский) 31:37
3-й период
41:07 Евгений Кулик
Иван Телегин 59:32
Иван Телегин 59:32
Статистика
6 Штрафное время 38
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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