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20:12 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Спартака» Епанчинцев готов продолжить работу с командой в следующем сезоне КХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев готов продолжить работу с командой в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом специалист заявил журналистам на пресс-конференции.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» со счетом 0:1 уступил ЦСКА в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. По итогам противостояния армейцы одержали победу со счетом 4−0 и вышли в следующий раунд Кубка Гагарина.

«Оценивать сезон будет руководство. Конечно, есть желание [продолжить работу], у кого его нет? Время покажет», — сказал Епанчинцев.

«Сегодня сказалось физическое состояние, которое было не лучшим, не хватило мастерства, — продолжил специалист. — В целом ребят по серии упрекнуть не в чем — старались, бились. Но нюансы решают многое в хоккее. Спасибо болельщикам за поддержку, поздравляю женщин с Международным женским днем».

«Соперник многого не позволял, их вратарь хорошо сыграл. У [Дмитрия] Калинина вирус, температура. [Кирилл] Кольцов не попал в состав», — заключил наставник красно-белых.

Главный тренер армейцев Игорь Никитин отметил, что соперник доставил его команде немало проблем.

«Спартак» доставил нам сегодня достаточно много проблем. Во втором периоде смогли перестроиться и потом уже контролировали игру. Есть небольшая усталость и проблемы с реализацией от нее. Серия получилась очень тяжелой, несмотря на счет, — отметил Никитин.

Спартак 0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
ЦСКА
8.03.2018, 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Игорь Никитин
Вратари
Александр Трушков 58:31 Илья Сорокин
1-й период
Валерий Ничушкин 00:58
Роман Любимов 16:15
18:27 Анатолий Никонцев
Сергей Шумаков 18:27
2-й период
28:13 Вячеслав Лещенко
Владимир Жарков 28:13
Мэт Робинсон (В. Ничушкин, А. Блажиевский) 31:37
3-й период
41:07 Евгений Кулик
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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