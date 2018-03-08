Тренер «Спартака» Епанчинцев готов продолжить работу с командой в следующем сезоне КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» со счетом 0:1 уступил ЦСКА в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. По итогам противостояния армейцы одержали победу со счетом 4−0 и вышли в следующий раунд Кубка Гагарина.

«Оценивать сезон будет руководство. Конечно, есть желание [продолжить работу], у кого его нет? Время покажет», — сказал Епанчинцев.

«Сегодня сказалось физическое состояние, которое было не лучшим, не хватило мастерства, — продолжил специалист. — В целом ребят по серии упрекнуть не в чем — старались, бились. Но нюансы решают многое в хоккее. Спасибо болельщикам за поддержку, поздравляю женщин с Международным женским днем».

«Соперник многого не позволял, их вратарь хорошо сыграл. У [Дмитрия] Калинина вирус, температура. [Кирилл] Кольцов не попал в состав», — заключил наставник красно-белых.

Главный тренер армейцев Игорь Никитин отметил, что соперник доставил его команде немало проблем.