Иванов: ЦСКА хорошо действовал в обороне в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со «Спартаком»
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА продемонстрировали хорошую игру в обороне в матчах серии 1/8 финала
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА продемонстрировали хорошую игру в обороне в матчах серии 1/8 финала
В четвертом матче серии, который прошел в четверг, ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 и вышел в следующую стадию с четырьмя победами в активе. Ранее «Спартак» проиграл три матча с общим счетом 1:10 (0:6, 0:1, 1:3).
«Для начала команда выступила неплохо — пропустила одну шайбу в четырех матчах, — сказал Иванов. — Это говорит о хорошей обороне, но реализация оставляет желать лучшего, о чем я ребятам в раздевалке сказал, надеюсь, она улучшится в серии с “Йокеритом” и потом против СКА. В ЦСКА есть любимые игроки, но называть их не хочу, один вратарь, один защитник, недавно перешедший, и группа нападающих, а олимпийцы еще не вошли в ритм, это естественный спад, он бывает у всех, после больших побед игроки не могут выступать на том же уровне. Это естественная человеческая природа».
Также Иванов отметил, что пригласил хоккеистов ЦСКА на матч баскетбольной Евролиги между ЦСКА и испанской «Унихакой». «Пригласил хоккеистов на завтрашний баскетбол, у них есть возможность пару дней отдохнуть, — отметил Иванов. — Всегда верю в чемпионство ЦСКА, потому что это самый успешный спортивный бренд страны».
Соперник армейцев в четвертьфинале Кубка Гагарина определится позднее.
|Вадим Епанчинцев
|Игорь Никитин
|Александр Трушков 58:31
|Илья Сорокин
|1-й период
|Валерий Ничушкин
|00:58
|Роман Любимов
|16:15
|18:27
|Анатолий Никонцев
|Сергей Шумаков
|18:27
|2-й период
|28:13
|Вячеслав Лещенко
|Владимир Жарков
|28:13
|Мэт Робинсон (В. Ничушкин, А. Блажиевский)
|31:37
|3-й период
|41:07
|Евгений Кулик
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)