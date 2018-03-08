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20:13 (мск), источник: ТАСС

Иванов: ЦСКА хорошо действовал в обороне в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА продемонстрировали хорошую игру в обороне в матчах серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком». Такое мнение журналистам выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четвертом матче серии, который прошел в четверг, ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 и вышел в следующую стадию с четырьмя победами в активе. Ранее «Спартак» проиграл три матча с общим счетом 1:10 (0:6, 0:1, 1:3).

«Для начала команда выступила неплохо — пропустила одну шайбу в четырех матчах, — сказал Иванов. — Это говорит о хорошей обороне, но реализация оставляет желать лучшего, о чем я ребятам в раздевалке сказал, надеюсь, она улучшится в серии с “Йокеритом” и потом против СКА. В ЦСКА есть любимые игроки, но называть их не хочу, один вратарь, один защитник, недавно перешедший, и группа нападающих, а олимпийцы еще не вошли в ритм, это естественный спад, он бывает у всех, после больших побед игроки не могут выступать на том же уровне. Это естественная человеческая природа».

Также Иванов отметил, что пригласил хоккеистов ЦСКА на матч баскетбольной Евролиги между ЦСКА и испанской «Унихакой». «Пригласил хоккеистов на завтрашний баскетбол, у них есть возможность пару дней отдохнуть, — отметил Иванов. — Всегда верю в чемпионство ЦСКА, потому что это самый успешный спортивный бренд страны».

Соперник армейцев в четвертьфинале Кубка Гагарина определится позднее.

Спартак 0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
ЦСКА
8.03.2018, 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Игорь Никитин
Вратари
Александр Трушков 58:31 Илья Сорокин
1-й период
Валерий Ничушкин 00:58
Роман Любимов 16:15
18:27 Анатолий Никонцев
Сергей Шумаков 18:27
2-й период
28:13 Вячеслав Лещенко
Владимир Жарков 28:13
Мэт Робинсон (В. Ничушкин, А. Блажиевский) 31:37
3-й период
41:07 Евгений Кулик
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
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