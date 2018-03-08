Иванов: ЦСКА хорошо действовал в обороне в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со «Спартаком»

«Для начала команда выступила неплохо — пропустила одну шайбу в четырех матчах, — сказал Иванов. — Это говорит о хорошей обороне, но реализация оставляет желать лучшего, о чем я ребятам в раздевалке сказал, надеюсь, она улучшится в серии с “Йокеритом” и потом против СКА. В ЦСКА есть любимые игроки, но называть их не хочу, один вратарь, один защитник, недавно перешедший, и группа нападающих, а олимпийцы еще не вошли в ритм, это естественный спад, он бывает у всех, после больших побед игроки не могут выступать на том же уровне. Это естественная человеческая природа».