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20:06 (мск), источник: Советский спорт

«Позор! Позор!» — летело с трибун в Череповце, когда судьи гасили «Северсталь»

СКА вышел во второй раунд, где наверняка сыграет с «Локомотивом». Но серия с «Северсталью» была омрачена жуткими судейскими скандалами.

Источник: Советский спорт

Ну что вы, СКА не собирался затягивать серию с «Северсталью». Логика тут очень проста. Ведь самый вероятный соперник питерцев по второму раунду — ярославский «Локомотив» — в среду уже добил серию с «Торпедо», победив в четырех матчах. И начал отдыхать.

В плей-офф на счету ценен каждый день. И если игроки «Локо» переотдыхают СКА, то может, Питер и пройдет Ярославль в Кубке Гагарина. Но в третьем раунде, скорее всего, их ждет ЦСКА. А это такой соперник, на которого измотанным лучше не выходить.

Колоритной получилась пресс-конференция Олега Знарка после третьего матча. В уютном череповецком зале собралось не так много журналистов, и атмосфера была расслабленной. Я спросил у главного тренера СКА, трудно ли возвращать игроков в форму после Олимпиады. Знарок ответил: «Очень трудно, на самом деле. Парни работают через не могу. И мы это видим. Много эмоций было оставлено на зимних Играх. И сейчас опять вытаскиваем из себя. Стараемся сыграть так, чтобы получить немного больше времени на отдых».

И еще Знарок выдал замечательную фразу, когда у него спросили: вот, главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев побрился на спор, когда его команда вышла в плей-офф. Не готов ли Олег Валерьевич к такому же отчаянному поступку?

«Я в молодости тоже был горячим. Сейчас потух, но дым еще идет, — ответил Знарок. — В своем первом сезоне я сбривал усы, когда ХК МВД выдавал серию из 10 побед. Так что сейчас, пожалуй, останусь с ними. У меня и так не очень привлекательная внешность».

Если бы у Знарка была своя страница ВКонтакте, фразу «Сейчас я потух, но дым еще идет» он бы мог сделать своим статусом. Знаете, бывают такие: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». Идеально относится к должности главного тренера сборной России, который за четырехлетний цикл взял золото чемпионата мира и Олимпиады — впервые в нашем хоккее со времен Виктора Тихонова.

…Интересно было посмотреть на эту игру после громкого судейского скандала в третьем матче, когда арбитры проморгали шайбу СКА в овертайме, заброшенную после офсайда. Причем Гулявцев брал челлендж на вне игры, но судейские ничего не обнаружили.

И знаете, скандал снова случился. Первые два периода еще получились ничего. СКА работал как паровой молот, опускаясь на сваю медленно и верно. Сначала забил умница Никита Гусев с передачи Павла Дацюка. Во втором периоде отличился Сергей Широков, который вернулся в ворота СКА.

Но в третьем снова вскипели эмоции. Форвард «Северстали» Руслан Карлин был удален на две минуты за толчок на борт. Дмитрий Кагарлицкий что-то сказал арбитрам и получил дисциплинарный штраф на 10 минут. Выгнать капитана в такой момент?

А через две минуты повторилась история. Защитник «Севы» Максим Веревкин ударил соперника клюшкой. И теперь 10 минут дисциплинарки выдали вратарю Юлиусу Гудачеку.

Какой-то кошмар. С трибун неслось нецензурное в адрес арбитров, связанное с сексуальной ориентацией. Когда же у «Северстали» забил Матей Странски, с лавки СКА взяли видеопросмотр момента. И пауза сильно затянулась.

«Позор! Позор!» — болельщики выдавали заряды с трибуны.

Чем все кончилось? Судья не засчитал гол. И слоганы «Судья — 321» зазвучали еще громче. А в концовке вырубили Кагарлицкого, которого увели с площадки под руки. Похоже на сотрясение мозга. Но матч он продолжил… За тот фол защитнику СКА Антону Белову выписали «5+20». Но вскоре до конца матча выгнали и Странски (5+20), который уронил Егора Яковлева.

Очень неприятно видеть, когда большие обижают маленьких. Это то, что произошло в двух матчах в Череповце, когда «Северсталь» играла против СКА. На лед летел мусор, народ был распален от злости. Арбитры провалили эту серию, в которой СКА должен был спокойно побеждать. Может, не в четырех, а в пяти матчах, подарив своим зрителям еще один домашний кубковый поединок. Отдохнув чуть меньше перед «Локомотивом» — разве это трагедия?

А что вы теперь хорошего вспомните об этой серии?

Ничего, кроме скандалов. Это плохо, очень плохо.

Северсталь 0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
СКА
8.03.2018, 17:00 Зрители: 5583 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Олег Знарок
Вратари
Юлиус Гудачек 58:14 (Ю. Гудачек 58:30-59:35) Микко Коскинен
1-й период
Никита Гусев (П. Дацюк) 09:10
14:40 Александр Щербина
Илья Ковальчук 14:40
18:26 Даниил Вовченко
2-й период
Ярно Коскиранта 28:19
Сергей Широков (Ант. Белов, С. Плотников) 31:33
36:49 Павел Чернов
3-й период
41:45 Дмитрий Кагарлицкий
41:45 Руслан Карлин
43:48 Юлиус Гудачек
43:48 Максим Веревкин
Евгений Кетов 54:07
Виктор Тихонов 55:19
Антон Белов 57:23
Антон Белов 57:23
58:30 Матей Странски
58:30 Матей Странски
Статистика
55 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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