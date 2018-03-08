«Позор! Позор!» — летело с трибун в Череповце, когда судьи гасили «Северсталь»
СКА вышел во второй раунд, где наверняка сыграет с «Локомотивом». Но серия с «Северсталью» была омрачена жуткими судейскими скандалами.
СКА вышел во второй раунд, где наверняка сыграет с «Локомотивом». Но серия с «Северсталью» была омрачена жуткими судейскими скандалами.
Ну что вы, СКА не собирался затягивать серию с «Северсталью». Логика тут очень проста. Ведь самый вероятный соперник питерцев по второму раунду — ярославский «Локомотив» — в среду уже добил серию с «Торпедо», победив в четырех матчах. И начал отдыхать.
В
Колоритной получилась
И еще Знарок выдал замечательную фразу, когда у него спросили: вот, главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев побрился на спор, когда его команда вышла в
«Я в молодости тоже был горячим. Сейчас потух, но дым еще идет, — ответил Знарок. — В своем первом сезоне я сбривал усы, когда ХК МВД выдавал серию из 10 побед. Так что сейчас, пожалуй, останусь с ними. У меня и так не очень привлекательная внешность».
Если бы у Знарка была своя страница ВКонтакте, фразу «Сейчас я потух, но дым еще идет» он бы мог сделать своим статусом. Знаете, бывают такие: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». Идеально относится к должности главного тренера сборной России, который за четырехлетний цикл взял золото чемпионата мира и Олимпиады — впервые в нашем хоккее со времен Виктора Тихонова.
…Интересно было посмотреть на эту игру после громкого судейского скандала в третьем матче, когда арбитры проморгали шайбу СКА в овертайме, заброшенную после офсайда. Причем Гулявцев брал челлендж на вне игры, но судейские ничего не обнаружили.
И знаете, скандал снова случился. Первые два периода еще получились ничего. СКА работал как паровой молот, опускаясь на сваю медленно и верно. Сначала забил умница Никита Гусев с передачи Павла Дацюка. Во втором периоде отличился Сергей Широков, который вернулся в ворота СКА.
Но в третьем снова вскипели эмоции. Форвард «Северстали» Руслан Карлин был удален на две минуты за толчок на борт. Дмитрий Кагарлицкий
А через две минуты повторилась история. Защитник «Севы» Максим Веревкин ударил соперника клюшкой. И теперь 10 минут дисциплинарки выдали вратарю Юлиусу Гудачеку.
«Позор! Позор!» — болельщики выдавали заряды с трибуны.
Чем все кончилось? Судья не засчитал гол. И слоганы «Судья — 321» зазвучали еще громче. А в концовке вырубили Кагарлицкого, которого увели с площадки под руки. Похоже на сотрясение мозга. Но матч он продолжил… За тот фол защитнику СКА Антону Белову выписали «5+20». Но вскоре до конца матча выгнали и Странски (5+20), который уронил Егора Яковлева.
Очень неприятно видеть, когда большие обижают маленьких. Это то, что произошло в двух матчах в Череповце, когда «Северсталь» играла против СКА. На лед летел мусор, народ был распален от злости. Арбитры провалили эту серию, в которой СКА должен был спокойно побеждать. Может, не в четырех, а в пяти матчах, подарив своим зрителям еще один домашний кубковый поединок. Отдохнув чуть меньше перед «Локомотивом» — разве это трагедия?
А что вы теперь хорошего вспомните об этой серии?
Ничего, кроме скандалов. Это плохо, очень плохо.
|Северсталь
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0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
|СКА
|Александр Гулявцев
|Олег Знарок
|Юлиус Гудачек 58:14 (Ю. Гудачек 58:30-59:35)
|Микко Коскинен
|1-й период
|Никита Гусев (П. Дацюк)
|09:10
|14:40
|Александр Щербина
|Илья Ковальчук
|14:40
|18:26
|Даниил Вовченко
|2-й период
|Ярно Коскиранта
|28:19
|Сергей Широков (Ант. Белов, С. Плотников)
|31:33
|36:49
|Павел Чернов
|3-й период
|41:45
|Дмитрий Кагарлицкий
|41:45
|Руслан Карлин
|43:48
|Юлиус Гудачек
|43:48
|Максим Веревкин
|Евгений Кетов
|54:07
|Виктор Тихонов
|55:19
|Антон Белов
|57:23
|Антон Белов
|57:23
|58:30
|Матей Странски
|58:30
|Матей Странски
|55
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)