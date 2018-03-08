9 марта в Пхенчхане стартуют зимние Паралимпийские игры. Перед их началом рассказываем историю одного из тех, кто считает себя спортсменом, а не инвалидом.
СКА победил «Северсталь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
ТАСС, 8 марта.
ТАСС, 8 марта.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (10-я минута) и Сергей Широков (32).
Защитник СКА Антон Белов провел свой 100-й матч в плей- офф КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА. Соперник команды из
|Северсталь
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0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
|СКА
|Александр Гулявцев
|Олег Знарок
|Юлиус Гудачек 58:14 (Ю. Гудачек 58:30-59:35)
|Микко Коскинен
|1-й период
|Никита Гусев (П. Дацюк)
|09:10
|14:40
|Александр Щербина
|Илья Ковальчук
|14:40
|18:26
|Даниил Вовченко
|2-й период
|Ярно Коскиранта
|28:19
|Сергей Широков (Ант. Белов, С. Плотников)
|31:33
|36:49
|Павел Чернов
|3-й период
|41:45
|Дмитрий Кагарлицкий
|41:45
|Руслан Карлин
|43:48
|Юлиус Гудачек
|43:48
|Максим Веревкин
|Евгений Кетов
|54:07
|Виктор Тихонов
|55:19
|Антон Белов
|57:23
|Антон Белов
|57:23
|58:30
|Матей Странски
|58:30
|Матей Странски
|55
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)