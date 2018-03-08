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19:47 (мск), источник: ТАСС

СКА победил «Северсталь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

ТАСС, 8 марта. Санкт-петербургский СКА в гостях одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 2:0 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (10-я минута) и Сергей Широков (32).

Защитник СКА Антон Белов провел свой 100-й матч в плей- офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА. Соперник команды из Санкт-Петербурга в четвертьфинале Кубка Гагарина определится позднее.

Северсталь 0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
СКА
8.03.2018, 17:00 Зрители: 5583 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Олег Знарок
Вратари
Юлиус Гудачек 58:14 (Ю. Гудачек 58:30-59:35) Микко Коскинен
1-й период
Никита Гусев (П. Дацюк) 09:10
14:40 Александр Щербина
Илья Ковальчук 14:40
18:26 Даниил Вовченко
2-й период
Ярно Коскиранта 28:19
Сергей Широков (Ант. Белов, С. Плотников) 31:33
36:49 Павел Чернов
3-й период
41:45 Дмитрий Кагарлицкий
41:45 Руслан Карлин
43:48 Юлиус Гудачек
43:48 Максим Веревкин
Евгений Кетов 54:07
Виктор Тихонов 55:19
Антон Белов 57:23
Антон Белов 57:23
58:30 Матей Странски
58:30 Матей Странски
Статистика
55 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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