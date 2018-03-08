«Спартак» установил антирекорд по количеству голов в одной серии Кубка Гагарина

В четвертом матче серии красно-белые уступили армейцам со счетом 0:1. Ранее «Спартак» проиграл три матча с общим счетом 1:10 (0:6, 0:1, 1:3). Таким образом, «Спартак» стал первым клубом в истории КХЛ, которому удалось забросить не более одной шайбы в течение одной серии плей-офф.

Предыдущим антирекордом были две заброшенные шайбы в течение одной серии. Подобное случилось дважды в дебютном Кубке Гагарина 2009 года, когда серии 1/8 финала и ¼ финала проводились до трех побед одной из команд. По две шайбы за всю серию тогда смогли забросить ЦСКА и челябинский «Трактор». ЦСКА на стадии ¼ финала проиграл московскому «Динамо» все три матча с общим счетом 2:14 (1:2; 0:7, 1:5). А «Трактор» в 1/8 финала проиграл три встречи подмосковному «Атланту» с общим счетом 2:13 (0:3, 1:5, 1:5).