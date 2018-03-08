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19:30 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» установил антирекорд по количеству голов в одной серии Кубка Гагарина

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский клуб «Спартак» установил антирекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сумев забросить лишь одну шайбу в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против столичного ЦСКА.

В четвертом матче серии красно-белые уступили армейцам со счетом 0:1. Ранее «Спартак» проиграл три матча с общим счетом 1:10 (0:6, 0:1, 1:3). Таким образом, «Спартак» стал первым клубом в истории КХЛ, которому удалось забросить не более одной шайбы в течение одной серии плей-офф.

Предыдущим антирекордом были две заброшенные шайбы в течение одной серии. Подобное случилось дважды в дебютном Кубке Гагарина 2009 года, когда серии 1/8 финала и ¼ финала проводились до трех побед одной из команд. По две шайбы за всю серию тогда смогли забросить ЦСКА и челябинский «Трактор». ЦСКА на стадии ¼ финала проиграл московскому «Динамо» все три матча с общим счетом 2:14 (1:2; 0:7, 1:5). А «Трактор» в 1/8 финала проиграл три встречи подмосковному «Атланту» с общим счетом 2:13 (0:3, 1:5, 1:5).

Кроме того, в истории плей-офф КХЛ было пять случаев, когда одна команда смогла забросить лишь три шайбы в течение одной серии плей-офф.

Спартак 0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
ЦСКА
8.03.2018, 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Игорь Никитин
Вратари
Александр Трушков 58:31 Илья Сорокин
1-й период
Валерий Ничушкин 00:58
Роман Любимов 16:15
18:27 Анатолий Никонцев
Сергей Шумаков 18:27
2-й период
28:13 Вячеслав Лещенко
Владимир Жарков 28:13
Мэт Робинсон (В. Ничушкин, А. Блажиевский) 31:37
3-й период
41:07 Евгений Кулик
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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