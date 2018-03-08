Чуда не будет? Казанцы расправляются с главным героем регулярки

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Хабаровска

ПСИХОТЕРАПЕВТ ДЛЯ БЫВАЛЬЦЕВА

Напомним, что обе команды живут в Хабаровске по московскому времени, так что если прогуляться возле стадиона в два часа ночи, то можно было встретить хоккеистов. В этом есть смысл.

— Мы до плей-офф провели дома почти месяц, — рассказывает Алексей Бывальцев. — И стоило приехать в Казань, как началось. Такое ощущение, что вся жизнь поменялась. Очень трудно было перейти на это время. Да еще перелет.

— А что с перелетом?

— Мы летим десять часов, так как у нас дозаправка. Мне трудно, да я еще летать боюсь.

Тут во мне проснулся отличный психотерапевт. Всегда планировал попробовать себя в этой области.

— Алексей, против Александра Свитова вам не страшно играть, а летать опасно? Не переживайте. Нет никаких поводов ждать опасность именно в этом месте. Опасность везде.

Последняя фраза была лишней, но это мне теперь кажется. Впрочем, Бывальцев засомневался.

— Со Свитовым не страшно, — начал аргументировать он. — Там один удар — все.

— И тут один удар -и все, — поддержал я его.

Алексей побледнел. Видимо, мне надо еще почитать какие-то книжки.

Про Бывальцева я разговаривал с вице-президентом клуба Александром Филиппенко. Пристыдил, сказав, что менеджер не прочувствовал: не подписал контракт с Алексеем, пока он не забросил 18 шайб и не попал в десятку бомбардиров лиги. Теперь же придется переплачивать.

Но у руководителя была другая версия.

— У нас был разговор по поводу Бывальцева, — объяснил он. — Агент игрока вышел на нас, когда только турнир начался. Предложил условия. Мы были согласны, но при этом просили контракт на два года, ведь иначе нам было бы невыгодно. Он отказался.

Правды, думаю, не найдешь.

— Алексей уйдет в СКА! — пригрозил я.

— И мы уступим питерскому клубу, как это случилось с Артемом Зубом. Интересы сборной превыше всего и мы хотим дать возможность игроку выигрывать.

— Но за компенсацию? — добавил я.

— Разумеется, — развел руками Филиппенко.

Что делать, если у нас так позволено? Надо пользоваться.

«АК БАРС» СЕГОДНЯ СИЛЬНЕЕ

С первых минут матча стало понятно, что «Амуру» вряд ли удастся повторить подвиг. Во-первых, они вышли эмоционально опустошенными. Во-вторых, прошлую ночь в Казани тоже не дремали, а проводили различные собрания, как индивидуальные, так и общие.

Правда, там доходило до курьезов. Так некоторым игрокам предъявляли совершенно нелепые претензии по поводу игровых моментов и хоккеисты очень грустили, что с них спрашивают не по делу.

— Хоть телефон не отобрали, — подбодрил я одного.

— Дай волю, они бы свет выключили на базе, чтобы мы никуда не разбегались, — протянул он.

Но «Ак Барс» на данный момент просто сильней. Зинэтула Билялетдинов понял, что совершил ошибку, поставив Даниса Зарипова к Алексею Потапову и Артему Лукоянову. К ним он вернул Федора Малыхина.

Кстати, еще об обстановке в «Ак Барсе». Когда я увидел Малыхина, то удивился, зачем же его взяли на выезд, если он не может играть. Федор промолчал. Ну ладно, там было «пятьдесят на пятьдесят». Но зачем взяли с собой Альберта Яруллина, у которого гипс на руке?

Зато оставили дома Дмитрия Обухова. Но кто-то по ошибке взял его баул в Хабаровск — и техническим работником пришлось возиться с ненужными вещами.

В общем, «Ак Барс» вышел другим на лед, но, кажется, что самим хоккеистам было неинтересно проигрывать и возвращаться на Дальний Восток. Все были сконцентрированными, все пластались, чего не хватало за день до этого.

Впрочем, что я вам про «Ак Барс» рассказываю? Зинэтула Билялетдинов все четко сказал по игре на пресс-конференции.

— Мы сделали определенные выводы, я считаю, что правильные. Готовимся к следующему матчу, — вот полная расшифровка его выступления.

И добавить нечего. Выводы сделаны. Видимо, правильные. Спасибо за игру.

МАСКОТ ГОЛУБЕВ

А вот Андрей Мартемьянов и женщин поздравил, и объяснил, что не получилось. И даже признался, что он посадил в запас Александра Пикара, который запугал казанскую команду за день до этого.

— Правда, он сказал, что у него травма руки, — пожал плечами тренер. — Все равно. Он нарушал игровую дисциплину.

Я стоял в микст-зоне и пытался понять, о чем же говорить с ребятами. Никаких мыслей не было. После Билялетдинова добавить было нечего. Хорошо, что на экране включили матч «Трактор» — «Нефтехимик» — и ребята стали обсуждать драки. Всем было интересно.

— О, а вчера Петерис Скудра заплакал, — увидел я Алексея Потапова из «Ак Барса».

Напомню, что нижегородец Потапов в этом сезоне очень сильно конфликтовал с тренером, был исключен из состава, а затем обменян в Казань на таких условиях, с которыми избавляются от балласта.

— Ой, я только услышал про это, — Потапов мог бы и сдерживать улыбку. — Пришли, пожалуйста, видео. Я очень хочу посмотреть.

Хоть у кого-то будет хорошее настроение.

Денис Голубев посмотрел драку, повернулся и вдруг вспомнил один момент.

— Я сегодня на десять минут был удален. Знаете за что? — спросил он.

Я понятия не имел.

— Арбитр сказал, что я мешаю проведению матча, — ужаснулся он.

— А вы?

— Ну, отвечаю, конечно, я же маскот, просто так вышел на площадку, — ответил Денис.