Генменеджер «Слована»: Мы заинтересованы в дальнейшем выступлении в КХЛ

— Мы допустили ошибку в самом начале сезона, а потом слишком долго набирали обороты, — цитирует Sport Aktuality Зимана. — Мы делали все возможное, чтобы уменьшить разрыв в классе, но это не всегда получается. Останется ли в команде Занковец? На данный момент я не могу этого сказать. Но могу заверить, что мы заинтересованы в дальнейшем выступлении в КХЛ. Пока не можем объявить этого официально — 1 апреля состоится встреча совета лиги. Попрощаться могут с любой командой. Если КХЛ решит, что «Слован» остается — в следующем сезоне мы будем выглядеть совсем иначе. Я говорю не только про спортивную составляющую, но и про бизнес, маркетинг.