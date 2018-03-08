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16:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генменеджер «Слована»: Мы заинтересованы в дальнейшем выступлении в КХЛ

Генеральный менеджер «Слована» Патрик Зиман подвел итоги сезона и отметил, что надеется на дальнейшее выступление команды в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

По словам руководителя, в случае, если клуб останется в лиге, он изменится во многих аспектах.

— Мы допустили ошибку в самом начале сезона, а потом слишком долго набирали обороты, — цитирует Sport Aktuality Зимана. — Мы делали все возможное, чтобы уменьшить разрыв в классе, но это не всегда получается. Останется ли в команде Занковец? На данный момент я не могу этого сказать. Но могу заверить, что мы заинтересованы в дальнейшем выступлении в КХЛ. Пока не можем объявить этого официально — 1 апреля состоится встреча совета лиги. Попрощаться могут с любой командой. Если КХЛ решит, что «Слован» остается — в следующем сезоне мы будем выглядеть совсем иначе. Я говорю не только про спортивную составляющую, но и про бизнес, маркетинг.

Финансовые проблемы хотим решить до конца этого месяца. Все узнаете в свое время, как мы и обещали. Сезон закончился, но мы продолжаем платить хоккеистам. ​.

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