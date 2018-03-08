Слезы от бессилия. Почему Скудре пора уйти

Источник: РИА "Новости"

Два года назад, после поражения в третьем матче серии с ЦСКА Дмитрия Квартальнова, главный тренер «Торпедо» выдал на пресс-конференции фразу, которую вполне можно было разместить на гербе клуба.

«Нужно вп***яривать и вх**ривать», — процитировал Петерис Скудра мало кому известного тренера Владимира Мариничева, с которым он в середине нулевых пересекался в «Химике».

Все эти годы хоккей «Торпедо» при Скудре соответствовал этому не самому цензурному, но максимально понятному лозунгу. На протяжении пяти лет работы в Нижнем Новгороде он пытался привить своим игрокам бесстрашие, возводя его в культ.

Вчера, во время четвёртого матча серии с «Локомотивом», нижегородские болельщики растянули на трибунах «Нагорного» баннер. Его содержание точь-в-точь повторяло легендарную реплику Скудры.

И разве кто-то скажет, что игроки «Торпедо» не следовали заветам своего наставника? Ни в одном из матчей с «железнодорожниками» они не уступили более чем в одну шайбу. Дома и вовсе нижегородцы сопернику не проиграли, если брать только основное время.

Не уступили нижегородцы и по традиционным «мужским» показателям. Только в одной игре — самой первой — «Локомотив» сумел перебить команду Скудры. Во всех остальных матчах «автозаводцы» превзошли соперника по силовым приёмам. Что это, если не «вп***яривать и вх**ривать»?

Так почему же Петерис, придя на последнюю пресс-конференцию сезона, не мог сдержать слёз? Брутальный тренер, от чьих криков впору плакать игрокам, судьям и соперникам, сам поддался эмоциям. Четвёртый раз за последние пять лет он не смог пройти с «Торпедо» дальше первого раунда.

Как и два года назад, по левую руку от Скудры сидел его друг. Квартальнов всем видом показывал, что не радуется этой победе. Отдавая должное своему бывшему соратнику, Дмитрий Вячеславович выглядел даже виноватым. Не был его «Локомотив» настолько сильнее «Торпедо», чтобы выиграть серию 4−0.

Почему же Квартальнов идёт дальше, а Скудра в очередной раз остаётся на кубковой обочине? Тренеры-единомышленники, когда доходит дело до плей-офф, оказываются на разных полюсах. Раньше это можно было списать на разницу в возможностях. Если для «Торпедо» провалом считается вылет в первом раунде, то для сверхукомплектованного ЦСКА времён Квартальнова — любой исход, кроме выхода в финал.

Но есть ещё один нюанс. Квартальнов, каким бы упёртым человеком ни был (как-никак, овен по знаку зодиака), за месяцы без работы кое-что пересмотрел. Он не вернулся из вынужденного отпуска демократом с тягой к кружевному советскому хоккею, но его «Локомотив» представляется всё же более гибкой и, что немаловажно, смотрибельной командой, чем ЦСКА.

Можно долго рыться в причинах сухого поражения нижегородцев от «Локомотива». Впору будет вспомнить и шесть минут штрафа Геннадия Столярова в первой игре. Капитан свою команду откровенно подвёл. Так и тянет бросить камень в огород лидеров. Где всю серию был Каспарс Даугавиньш? Почему Денис Паршин, даже после второго шанса от Скудры, не стал вожаком «оленей»?

Получая и зарабатывая (что немного разные вещи) шансы, нижегородцы ими бездарно разбрасывались. Кто-то кивнёт исключительно на мастерство, но быть может, дело немного в другом? Исполнителей в составе волжан хватает. Да только нацелены они на то самое «вп***яривать и вх**ривать». А когда даже прирождённому снайперу ничего не остаётся, кроме как втыкаться и бросать от борта при первой возможности, голевое чутьё притупляется.

Посмотрите, с каким процентом «Торпедо» реализовывало большинство в этой серии. 8,3%! 1 из 12 попыток! Разве можно с такими показателями вообще на что-то рассчитывать? Год назад в серии с «Динамо» было 2 из 18. Всё это вотчина тренера. Более того, по моему убеждению, команда, заточенная только на борьбу и самопожертвование, не может по щелчку пальцев переключаться и выдавать на заказ креатив.

За годы работы Скудры в Нижнем Новгороде, а это уже пять лет, вокруг него накопилось немало как сторонников, так и ярых противников. Некоторые после неудач последних двух лет перешли из одной категории в другую. Петерису ставят на вид и примитивный хоккей, и недостаточное внимание молодёжи, хотя на каждого Шуракова с Руденковым приходятся свои Ураков и Веряев.

Однако ни у кого из тренеров в КХЛ не было такого доверия и почти безграничного карт-бланша от руководства. Как получил Петерис в свой первый год возможность разогнать прежний состав и набрать игроков по своему вкусу, так и продолжал подобную практику каждое межсезонье. Ему грех жаловаться на условия, а давление в Нижнем Новгороде не сравнить с тем, которое есть в топ-клубах.

Увы, даже в таких, почти тепличных, условиях Скудра толком ничего не добился. Почему «увы»? Всё же главный тренер «Торпедо» — один из самых искренних и преданных игре людей в нашем хоккее. Но нет смысла вспоминать, как хороша его команда была в регулярном чемпионате. Потому что для самого Петериса как убеждённого максималиста нет другого мерила, кроме плей-офф.

Скудра так и не смог слепить из «Торпедо» эдакого кахаэловского Робина Гуда. Нижегородцы обещали стать самой ненавистной командой для топ-клубов, но за три серии с СКА, ЦСКА и «Локомотивом» зацепили всего два матча. Что изменится, если Петерис останется в Нижнем Новгороде? Опять выгонят тех, кто не прошёл проверку плей-офф, наберут новых игроков, которым главный тренер выпишет очередной оммаж, а потом разочаруется. Всё это напоминает День сурка, бесконечные хождения по кругу.

Кто должен разорвать этот порочный круг — вопрос второстепенный. Было бы идеально, если бы «Торпедо» и Скудра расстались с формулировкой «по обоюдному согласию». Без претензий с одной стороны и покаяний с другой. В Нижнем Новгороде назрели перемены, а Петерису впору взять пример со своего друга Квартальнова.