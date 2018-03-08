Слезы от бессилия. Почему Скудре пора уйти
Пора уйти из «Торпедо» и посмотреть хоккей со стороны.
Пора уйти из «Торпедо» и посмотреть хоккей со стороны.
Два года назад, после поражения в третьем матче серии с ЦСКА Дмитрия Квартальнова, главный тренер «Торпедо» выдал на
«Нужно вп***яривать и вх**ривать», — процитировал Петерис Скудра мало кому известного тренера Владимира Мариничева, с которым он в середине нулевых пересекался в «Химике».
Все эти годы хоккей «Торпедо» при Скудре соответствовал этому не самому цензурному, но максимально понятному лозунгу. На протяжении пяти лет работы в Нижнем Новгороде он пытался привить своим игрокам бесстрашие, возводя его в культ.
Вчера, во время четвёртого матча серии с «Локомотивом», нижегородские болельщики растянули на трибунах «Нагорного» баннер. Его содержание
И разве
Не уступили нижегородцы и по традиционным «мужским» показателям. Только в одной игре — самой первой — «Локомотив» сумел перебить команду Скудры. Во всех остальных матчах «автозаводцы» превзошли соперника по силовым приёмам. Что это, если не «вп***яривать и вх**ривать»?
Так почему же Петерис, придя на последнюю
Как и два года назад, по левую руку от Скудры сидел его друг. Квартальнов всем видом показывал, что не радуется этой победе. Отдавая должное своему бывшему соратнику, Дмитрий Вячеславович выглядел даже виноватым. Не был его «Локомотив» настолько сильнее «Торпедо», чтобы выиграть серию 4−0.
Почему же Квартальнов идёт дальше, а Скудра в очередной раз остаётся на кубковой обочине?
Но есть ещё один нюанс. Квартальнов, каким бы упёртым человеком ни был (как-никак, овен по знаку зодиака), за месяцы без работы
Можно долго рыться в причинах сухого поражения нижегородцев от «Локомотива». Впору будет вспомнить и шесть минут штрафа Геннадия Столярова в первой игре. Капитан свою команду откровенно подвёл. Так и тянет бросить камень в огород лидеров. Где всю серию был Каспарс Даугавиньш? Почему Денис Паршин, даже после второго шанса от Скудры, не стал вожаком «оленей»?
Получая и зарабатывая (что немного разные вещи) шансы, нижегородцы ими бездарно разбрасывались.
Посмотрите, с каким процентом «Торпедо» реализовывало большинство в этой серии. 8,3%! 1 из 12 попыток! Разве можно с такими показателями вообще на
За годы работы Скудры в Нижнем Новгороде, а это уже пять лет, вокруг него накопилось немало как сторонников, так и ярых противников. Некоторые после неудач последних двух лет перешли из одной категории в другую. Петерису ставят на вид и примитивный хоккей, и недостаточное внимание молодёжи, хотя на каждого Шуракова с Руденковым приходятся свои Ураков и Веряев.
Однако ни у кого из тренеров в КХЛ не было такого доверия и почти безграничного
Увы, даже в таких, почти тепличных, условиях Скудра толком ничего не добился. Почему «увы»? Всё же главный тренер «Торпедо» — один из самых искренних и преданных игре людей в нашем хоккее. Но нет смысла вспоминать, как хороша его команда была в регулярном чемпионате. Потому что для самого Петериса как убеждённого максималиста нет другого мерила, кроме
Скудра так и не смог слепить из «Торпедо» эдакого кахаэловского Робина Гуда. Нижегородцы обещали стать самой ненавистной командой для
Кто должен разорвать этот порочный круг — вопрос второстепенный. Было бы идеально, если бы «Торпедо» и Скудра расстались с формулировкой «по обоюдному согласию». Без претензий с одной стороны и покаяний с другой. В Нижнем Новгороде назрели перемены, а Петерису впору взять пример со своего друга Квартальнова.
Немного отдыха, а возможно и работы на телевидении, в чём Скудра совершенно органичен, ему точно не повредят. Именно возможность посмотреть хоккей со стороны, а не очередная перестройка «Торпедо» или новый проект, может натолкнуть Петериса на мысль, что просто «вп***ривать» для побед уже мало. Скудре кровь из носу нужны новые идеи, которые не добыть в каждодневной рутине.