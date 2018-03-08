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11:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Трактор» из-за травм потерял на неопределенный срок двоих защитников

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Трактор» потерял защитников Александра Шинина и Никиту Никитина на неопределенный срок из-за полученных в третьей игре серии плей-офф КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинцев.

«Трактор» в среду в Нижнекамске со счетом 3:2 обыграл «Нефтехимик» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

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Челябинцы ведут 3−0 в серии до четырех побед. Команды в третьем матче суммарно набрали 249 минут штрафа, из них 188 минут получили игроки «Нефтехимика». Директор «Трактора» Иван Сеничев назвал поведение игроков нижнекамцев «гопничеством и беспределом». Четвертый матч состоится в четверг в Нижнекамске.

«Шинин и Никитин получили травмы в третьей игре серии с “Нефтехимиком” и выбыли из строя на неопределенный срок», — сообщили в пресс-службе «Трактора».

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