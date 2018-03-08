Нападающий «Авангарда» Галимов дисквалифицирован на один матч

Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
СДК отстранил Галимова сроком на один матч.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего “Авангарда” Анселя Галимова наказание по Правилу 529 а (Удар головой) “Руководства по судейству сезона 2017/2018” — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.13. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.