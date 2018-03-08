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08:56 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ дисквалифицировала форварда «Локомотива» Егора Аверина на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Торпедо» — «Локомотива», по ходу которого форвард гостей Егор Аверин был удалён до конца матча за атаку в область головы и шеи Джеффри Кинрейда.

СДК отстранил Аверина сроком на два матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего “Локомотива” Егора Аверина наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) “Руководства по судейству сезона 2017/2018” — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

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