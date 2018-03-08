КХЛ дисквалифицировала форварда «Локомотива» Егора Аверина на два матча

9 марта в Пхенчхане стартуют зимние Паралимпийские игры. Перед их началом рассказываем историю одного из тех, кто считает себя спортсменом, а не инвалидом.
СДК отстранил Аверина сроком на два матча.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего “Локомотива” Егора Аверина наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) “Руководства по судейству сезона 2017/2018” — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.