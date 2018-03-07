Никитин: Олимпиада отняла у Капризова много эмоций и сил

«Олимпиада у всех отняла силы, но у Капризова больше остальных, потому что у него не было такого опыта. Опытные ребята знают, как справляться, он пока нет. Надо ему пройти через это, мы поможем, — отметил Никитин. — Для нападающего очень важны голы в плане эмоций».