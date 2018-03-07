Никитин: Олимпиада отняла у Капризова много эмоций и сил
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Выступление на Олимпийских играх отняло много эмоций и сил у нападающего московского ЦСКА Кирилла Капризова перед
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Выступление на Олимпийских играх отняло много эмоций и сил у нападающего московского ЦСКА Кирилла Капризова перед
В среду ЦСКА одержал гостевую победу над «Спартаком» — 3:1 и повел в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3−0.
«Олимпиада у всех отняла силы, но у Капризова больше остальных, потому что у него не было такого опыта. Опытные ребята знают, как справляться, он пока нет. Надо ему пройти через это, мы поможем, — отметил Никитин. — Для нападающего очень важны голы в плане эмоций».
Главный тренер армейцев остался доволен содержанием игры своей команды в первых двух периодах третьего матча серии со «Спартаком». «Надо занести в актив два периода, третий сыграли неважно, отдали инициативу, соперник добавил», — сказал Никитин.
Четвертый матч серии состоится в четверг в «ВТБ Ледовом дворце».
|Вадим Епанчинцев
|Игорь Никитин
|Никита Беспалов 30:33 (А. Трушков 30:33-58:35)
|Илья Сорокин
|1-й период
|Сергей Андронов (К. Петров, Б. Киселевич)
|06:47
|2-й период
|20:18
|Лукаш Радил
|Сергей Шумаков (К. Петров)
|24:05
|27:51
|Алексей Бондарев
|28:51
|Анатолий Никонцев
|Михаил Григоренко (Г. Скотт, А. Марченко)
|30:33
|Богдан Киселевич
|35:40
|3-й период
|50:18
|Максим Цыплаков
|Богдан Киселевич
|50:18
|57:32
|Илья Талалуев (В. Лаюнен, А. Хохлачев)
|8
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)