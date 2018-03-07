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7 марта, источник: ТАСС

Никитин: Олимпиада отняла у Капризова много эмоций и сил

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Выступление на Олимпийских играх отняло много эмоций и сил у нападающего московского ЦСКА Кирилла Капризова перед плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду ЦСКА одержал гостевую победу над «Спартаком» — 3:1 и повел в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3−0.

«Олимпиада у всех отняла силы, но у Капризова больше остальных, потому что у него не было такого опыта. Опытные ребята знают, как справляться, он пока нет. Надо ему пройти через это, мы поможем, — отметил Никитин. — Для нападающего очень важны голы в плане эмоций».

Главный тренер армейцев остался доволен содержанием игры своей команды в первых двух периодах третьего матча серии со «Спартаком». «Надо занести в актив два периода, третий сыграли неважно, отдали инициативу, соперник добавил», — сказал Никитин.

Четвертый матч серии состоится в четверг в «ВТБ Ледовом дворце».

Спартак 1:3
(0:1, 0:2, 1:0)
ЦСКА
7.03.2018, 19:30 Зрители: 7517 Плей-офф: 1/4 финала конференций ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Игорь Никитин
Вратари
Никита Беспалов 30:33 (А. Трушков 30:33-58:35) Илья Сорокин
1-й период
Сергей Андронов (К. Петров, Б. Киселевич) 06:47
2-й период
20:18 Лукаш Радил
Сергей Шумаков (К. Петров) 24:05
27:51 Алексей Бондарев
28:51 Анатолий Никонцев
Михаил Григоренко (Г. Скотт, А. Марченко) 30:33
Богдан Киселевич 35:40
3-й период
50:18 Максим Цыплаков
Богдан Киселевич 50:18
57:32 Илья Талалуев (В. Лаюнен, А. Хохлачев)
Статистика
8 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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