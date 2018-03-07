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7 марта, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА не по зубам «Спартаку»? Красно-белым пора пить горькую

Армейцы на глазах футбольного наставника спартаковцев Массимо Карреры одержали уверенную гостевую победу «Спартаком» (3:1) и повели в серии 3−0.

197 МИНУТ БЕЗ ГОЛОВ

«А пластиковые стаканчики на трибуну можно проносить?» — задала вопрос стюарду милая дама с пакетом в руках. Человек в салатовом жилете несколько опешил. У него, как и любого жителя России, это незамысловатый предмет посуды ассоциируется в первую очередь с популярнейшим напитком известной крепости. Болельщицу на свое место пропустили, поскольку ничего из запретного в ее вещах обнаружено не было. Однако тем, кто болел за «Спартака», оставалось только пить горькую. С учетом игр регулярного чемпионата красно-белые не могли забить в дерби ЦСКА на протяжении 197 минут! Как с такой ужасающей результативностью можно расчитывать хотя бы на одну победу в серии? Армейский вратарь Илья Сорокин играет волшебно, но серьезной работы у него в плей-офф пока по минимуму.

Одним из неизвестных широкой публики авторов удачного выступления «Спартака» в нынешнем сезоне является канадский тренер по физической подготовке Хасан Саид, ранее трудившийся на протяжении нескольких лет в системе ЦСКА. Репутация у него в России сложилась отличная. Он быстро стал своим и для спартаковских игроков. По его задумке именно в первом домашнем матче команда должна была выйти на пик своих физических возможностей. Красно-белые действительно смотрелись очень живо, много двигались и проводили свои смены в хорошем темпе. Только вот с чисто игровыми идеями все по-прежнему выглядело очень грустно.

ПОРАДОВАТЬ ПРИШЕДШЕГО КАРРЕРУ БЫЛО НЕЧЕМ

Сорокину не приходилось стоять на голове, поскольку шайба до него доходила редко. Дело тут не творческом кризисе тренеров «Спартака». Хотя на чужой пятачок хозяева обязаны были лезть в разы чаще и агрессивнее. ЦСКА в своем нынешнем состоянии производит серьезное впечатление именно своими действиями в обороне. До чужих ворот его соперники добираются, образно говоря, без зубов, с переломами и на одной ноге. Очень компактная игра в нейтральной и своих зонах сковала «Спартак» по рукам и ногам. В атаке армейцы больше полагались на более высокое индивидуальное мастерство, что рано или поздно должно было принести успех. После того, как Андронову повезло с первым голом — шайба рикошетом от вратаря приземлилась за ленточку, ЦСКА выглядел совершенно неуязвимым. Вытащить «Спартак» из ямы мог бы один яркий эпизод. Например, драка. Поводы для нее имелись. Армеец так нагло и активно лез на голкипера, что однажды не выдержал защитник Осипов. Арбитры повисли на нем и не дали состояться бою. Ничушкин продолжил терроризироваться оборону и Беспалова, не получая достойного отпора.

Дважды хозяева от пропущенных голов спас видеоповтор: в первом случае армеец Плэтт находился в площади ворот, во втором шайба все-таки не пересекла ленточку.

Во втором периоде «Спартак» задергался, как уже бывало в предыдущих матчах серии. Умом объяснить действия финского защитника Лаюнена, на ровном месте выложившего шайбу в своей зоне на клюшку Петрову, невозможно. Быстрый пас на Шумакова и тот спокойно обыгрывает голкипера — 0:2. Вскоре армейцы отличились в большинстве, отправив тем самым Беспалова на скамейку запасных. Хотя к вратарю вопросов минимум.

Впервые в сезоне до хоккея доехал главный тренер футбольного «Спартака» Массимо Каррера. Для знакомства с хоккейными одноклубниками он выбрал не самое лучшее время. «Раньше никогда не смотрел за игрой на стадионе, поэтому специально пришел именно на дерби, — заявил итальянец “СЭ”. — К сожалению, не все у команды пока получается». Арена, заполненная на две трети, не унывала, продолжала поддерживать своих и ждала хотя бы одной шайбы в ворота Сорокина. Эта интрига умерла под конец третьего периода благодаря голу молодого Талалуева. «Спартака» сумел избежать вселенского позора. Найдется, чем удивить соперника в четвертом матче?

Михаил ЗИСЛИС
из Парка Легенд.

Спартак 1:3
(0:1, 0:2, 1:0)
ЦСКА
7.03.2018, 19:30 Зрители: 7517 Плей-офф: 1/4 финала конференций ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Игорь Никитин
Вратари
Никита Беспалов 30:33 (А. Трушков 30:33-58:35) Илья Сорокин
1-й период
Сергей Андронов (К. Петров, Б. Киселевич) 06:47
2-й период
20:18 Лукаш Радил
Сергей Шумаков (К. Петров) 24:05
27:51 Алексей Бондарев
28:51 Анатолий Никонцев
Михаил Григоренко (Г. Скотт, А. Марченко) 30:33
Богдан Киселевич 35:40
3-й период
50:18 Максим Цыплаков
Богдан Киселевич 50:18
57:32 Илья Талалуев (В. Лаюнен, А. Хохлачев)
Статистика
8 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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