Епанчинцев: Хоккеисты «Спартака» будут биться до конца в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Игроки «Спартака» будут сражаться до конца в серии 1/8 финала
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Игроки «Спартака» будут сражаться до конца в серии 1/8 финала
В среду «Спартак» со счетом 1:3 уступил ЦСКА в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
«Первый и второй периоды проигрывали во всех компонентах. В третьем отрезке соперник дал нам больше возможности играть в атаке. У нас уже нет права на ошибку, будем биться до конца. Можно порадоваться за молодого парня [Илью Талалуева], который забросил первую шайбу в плей-офф», — сказал Епанчинцев.
«Первый гол всегда нужен, посмотрим, как он поможет в завтрашней игре, будем стараться биться до конца, — продолжил специалист. — Согласен, Вилле Лаюнен безобразно сыграл в моменте со вторым голом, наверное, поэтому он не попал на Олимпиаду. Мы постоянно говорим об этом [более агрессивных действиях], ведь наибольший процент голов забивается с пятака. Мы не та команда, которая так действует [лезет в драку], тем более счет нам не позволял этого сделать».
Четвертая игра серии между «Спартаком» и ЦСКА состоится 8 марта.
|Вадим Епанчинцев
|Игорь Никитин
|Никита Беспалов 30:33 (А. Трушков 30:33-58:35)
|Илья Сорокин
|1-й период
|Сергей Андронов (К. Петров, Б. Киселевич)
|06:47
|2-й период
|20:18
|Лукаш Радил
|Сергей Шумаков (К. Петров)
|24:05
|27:51
|Алексей Бондарев
|28:51
|Анатолий Никонцев
|Михаил Григоренко (Г. Скотт, А. Марченко)
|30:33
|Богдан Киселевич
|35:40
|3-й период
|50:18
|Максим Цыплаков
|Богдан Киселевич
|50:18
|57:32
|Илья Талалуев (В. Лаюнен, А. Хохлачев)
|8
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)