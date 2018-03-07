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7 марта, источник: ТАСС

Епанчинцев: Хоккеисты «Спартака» будут биться до конца в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Игроки «Спартака» будут сражаться до конца в серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Спартак» со счетом 1:3 уступил ЦСКА в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Красное-белые впервые в этой серии сумели распечатать ворота соперника. В данном противостоянии армейцы ведут в серии со счетом 3−0.

«Первый и второй периоды проигрывали во всех компонентах. В третьем отрезке соперник дал нам больше возможности играть в атаке. У нас уже нет права на ошибку, будем биться до конца. Можно порадоваться за молодого парня [Илью Талалуева], который забросил первую шайбу в плей-офф», — сказал Епанчинцев.

«Первый гол всегда нужен, посмотрим, как он поможет в завтрашней игре, будем стараться биться до конца, — продолжил специалист. — Согласен, Вилле Лаюнен безобразно сыграл в моменте со вторым голом, наверное, поэтому он не попал на Олимпиаду. Мы постоянно говорим об этом [более агрессивных действиях], ведь наибольший процент голов забивается с пятака. Мы не та команда, которая так действует [лезет в драку], тем более счет нам не позволял этого сделать».

Четвертая игра серии между «Спартаком» и ЦСКА состоится 8 марта.

Спартак 1:3
(0:1, 0:2, 1:0)
ЦСКА
7.03.2018, 19:30 Зрители: 7517 Плей-офф: 1/4 финала конференций ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Игорь Никитин
Вратари
Никита Беспалов 30:33 (А. Трушков 30:33-58:35) Илья Сорокин
1-й период
Сергей Андронов (К. Петров, Б. Киселевич) 06:47
2-й период
20:18 Лукаш Радил
Сергей Шумаков (К. Петров) 24:05
27:51 Алексей Бондарев
28:51 Анатолий Никонцев
Михаил Григоренко (Г. Скотт, А. Марченко) 30:33
Богдан Киселевич 35:40
3-й период
50:18 Максим Цыплаков
Богдан Киселевич 50:18
57:32 Илья Талалуев (В. Лаюнен, А. Хохлачев)
Статистика
8 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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