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СКА одержал третью победу в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Северсталью»
ТАСС, 7 марта.
ТАСС, 7 марта.
Шайбы в составе победителей забросили Максим Карпов (30-я минута) и Ян Коскиранта (67). У «Северстали» заброшенной шайбой отметился Дмитрий Кагарлицкий (40).
СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3−0.
Следующий матч между командами пройдет 8 марта также в Череповце.
|Северсталь
|
1:2 ОТ
(0:0, 1:0, 0:1)
|СКА
|Александр Гулявцев
|Олег Знарок
|Юлиус Гудачек
|Микко Коскинен
|1-й период
|12:53
|Александр Щербина
|18:50
|Даниил Вовченко
|2-й период
|21:11
|Игорь Гераськин
|Александр Барабанов
|24:05
|Сергей Плотников
|24:59
|Вадим Шипачев
|27:18
|Владислав Гавриков
|32:39
|39:01
|Дмитрий Кагарлицкий
|3-й период
|40:15
|Павел Чернов
|Вадим Шипачев
|42:33
|43:09
|Юрий Трубачев
|Максим Карпов (Н. Гусев)
|49:57
|51:37
|Руслан Карлин
|Артем Зуб
|54:37
|Овертайм
|Ярно Коскиранта (П. Херсли, И. Ковальчук)
|67:32
|12
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)