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7 марта, источник: ТАСС

СКА одержал третью победу в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Северсталью»

ТАСС, 7 марта. Санкт-петербургский СКА на выезде победил череповецкую «Северсталь» в овертайме со счетом 2:1 в третьем матче 1/8 финала серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе победителей забросили Максим Карпов (30-я минута) и Ян Коскиранта (67). У «Северстали» заброшенной шайбой отметился Дмитрий Кагарлицкий (40).

СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3−0.

Следующий матч между командами пройдет 8 марта также в Череповце.

Северсталь 1:2 ОТ
(0:0, 1:0, 0:1)
СКА
7.03.2018, 19:00 Зрители: 5563 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Олег Знарок
Вратари
Юлиус Гудачек Микко Коскинен
1-й период
12:53 Александр Щербина
18:50 Даниил Вовченко
2-й период
21:11 Игорь Гераськин
Александр Барабанов 24:05
Сергей Плотников 24:59
Вадим Шипачев 27:18
Владислав Гавриков 32:39
39:01 Дмитрий Кагарлицкий
3-й период
40:15 Павел Чернов
Вадим Шипачев 42:33
43:09 Юрий Трубачев
Максим Карпов (Н. Гусев) 49:57
51:37 Руслан Карлин
Артем Зуб 54:37
Овертайм
Ярно Коскиранта (П. Херсли, И. Ковальчук) 67:32
Статистика
12 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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