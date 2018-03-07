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19:44 (мск), источник: Советский спорт

500 шайб! Как же крут Мозякин…

Сегодня лучший бомбардир нашего хоккея Сергей Мозякин взял новый фантастический рубеж — 500 шайб, заброшенных в чемпионатах страны.

Источник: Советский спорт

Еще недавно это казалось небывальщиной. Да, собственно, и сейчас отметка не то, что в 500, а и в 400 голов для подавляющего большинства игроков КХЛ — недостижимая мечта.

И только один человек в нашей истории преодолел рубеж в пятьсот шайб в чемпионатах России — нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Встав в один ряд с другими снайперами мирового значения, которые также отличились аккурат в марте. К примеру, в прошлое воскресенье великий аргентинец Лионель Мессии забил свой 600 гол в своей футбольной карьере. Близок к личному суперрекорду и Александр Овечкин, на счету которого уже 599 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

Но это все — где-то там, далеко. А рекорд Мозякина свершился на наших глазах, в первом раунде Кубка Гагарина, где «Магнитка» сражалась с «Автомобилистом».

Свою 499 шайбу Сергей также забросил в плей-офф, в первом же матче. И этот гол стал победным для магнитогорцев, позволил им вырвать у соперников трудную победу, со счетом 3:2.

Вообще в этом — особая уникальность голов российского супербомбардира. Ведь голы он забивает большей частью отнюдь не слабакам и не в проходных матчах. Почти четверть заброшенных Мозякиным шайб числятся победными! И такой процент важных голов ошеломляет не меньше, чем нынешний пятисотник.

Ну, а юбилейная шайба была заброшена в третьем матче серии, когда «Магнитка» реализовала большинство. Крис Ли нанес бросок по воротам от синей линии. Ян Коварж сражался на пятачке, а Мозякин засел в засаде на левом фланге. И дождался-таки там шайбы, которая отскочила ему прямо на клюшку. Оставалось только отправить ее в пустой угол. Голкипер «Автомобилиста» никак не успевал защитить свои ворота.

Гол, конечно, вышел не особо героический. В карьере Сергея не одна сотня куда более великолепных бросков и комбинаций. Но опять же — важнейший! Ведь благодаря ему «Магнитка» сравняла счет в домашнем матче и ушла на второй перерыв при счете 1:1.

Напомним, что нынешний сезон был для 36-летнего форварда далеко не безоблачным. Распалась наигранная связка с Данисом Зариповым, были травмы, приходилось пропускать матчи…

Однако Сергей все преодолел, в январе вернулся на пик физического состояния, стал олимпийским чемпионом в Корее. А в регулярном чемпионате КХЛ забросил 19 шайб в 42 матчах. Еще две он записал на свой счет в первом раунде КХЛ.

Возникает резонный вопрос — будет ли и 600? Задавать его как-то уже и жутковато. Однако с учетом того, что Мозякин продлил контракт с «Металлургом» еще на два года, фантастическими эти цифры тоже уже не выглядят.

Тем более, что свою шестую сотню, Сергей наверняка распечатает еще нынешней весной!

Металлург Мг 3:1
(0:1, 1:0, 2:0)
Автомобилист
7.03.2018, 17:00 Зрители: 6820 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Владимир Крикунов
Вратари
Василий Кошечкин Якуб Коварж 59:04
1-й период
09:57 Евгений Тимкин
Анатолий Голышев (Е. Чесалин) 16:38
17:22 Владислав Калетник
Пьер-Александр Паренто 17:22
2-й период
Артем Гареев 34:48
35:53 Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
Алексей Михнов 39:11
3-й период
45:34
48:35 Ян Коварж (С. Мозякин, В. Вольски)
50:30 Никита Пивцакин
Николай Тимашов 54:11
57:00 Евгений Тимкин
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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