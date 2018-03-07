500 шайб! Как же крут Мозякин…
Сегодня лучший бомбардир нашего хоккея Сергей Мозякин взял новый фантастический рубеж — 500 шайб, заброшенных в чемпионатах страны.
Сегодня лучший бомбардир нашего хоккея Сергей Мозякин взял новый фантастический рубеж — 500 шайб, заброшенных в чемпионатах страны.
Еще недавно это казалось небывальщиной. Да, собственно, и сейчас отметка не то, что в 500, а и в 400 голов для подавляющего большинства игроков КХЛ — недостижимая мечта.
И только один человек в нашей истории преодолел рубеж в пятьсот шайб в чемпионатах России — нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Встав в один ряд с другими снайперами мирового значения, которые также отличились аккурат в марте. К примеру, в прошлое воскресенье великий аргентинец Лионель Мессии забил свой 600 гол в своей футбольной карьере. Близок к личному суперрекорду и Александр Овечкин, на счету которого уже 599 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.
Но это все —
Свою 499 шайбу Сергей также забросил в
Вообще в этом — особая уникальность голов российского супербомбардира. Ведь голы он забивает большей частью отнюдь не слабакам и не в проходных матчах. Почти четверть заброшенных Мозякиным шайб числятся победными! И такой процент важных голов ошеломляет не меньше, чем нынешний пятисотник.
Ну, а юбилейная шайба была заброшена в третьем матче серии, когда «Магнитка» реализовала большинство. Крис Ли нанес бросок по воротам от синей линии. Ян Коварж сражался на пятачке, а Мозякин засел в засаде на левом фланге. И
Гол, конечно, вышел не особо героический. В карьере Сергея не одна сотня куда более великолепных бросков и комбинаций. Но опять же — важнейший! Ведь благодаря ему «Магнитка» сравняла счет в домашнем матче и ушла на второй перерыв при счете 1:1.
Напомним, что нынешний сезон был для 36-летнего форварда далеко не безоблачным. Распалась наигранная связка с Данисом Зариповым, были травмы, приходилось пропускать матчи…
Однако Сергей все преодолел, в январе вернулся на пик физического состояния, стал олимпийским чемпионом в Корее. А в регулярном чемпионате КХЛ забросил 19 шайб в 42 матчах. Еще две он записал на свой счет в первом раунде КХЛ.
Возникает резонный вопрос — будет ли и 600? Задавать его
Тем более, что свою шестую сотню, Сергей наверняка распечатает еще нынешней весной!
|Металлург Мг
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3:1
(0:1, 1:0, 2:0)
|Автомобилист
|Виктор Козлов
|Владимир Крикунов
|Василий Кошечкин
|Якуб Коварж 59:04
|1-й период
|09:57
|Евгений Тимкин
|Анатолий Голышев (Е. Чесалин)
|16:38
|17:22
|Владислав Калетник
|Пьер-Александр Паренто
|17:22
|2-й период
|Артем Гареев
|34:48
|35:53
|Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
|Алексей Михнов
|39:11
|3-й период
|45:34
|48:35
|Ян Коварж (С. Мозякин, В. Вольски)
|50:30
|Никита Пивцакин
|Николай Тимашов
|54:11
|57:00
|Евгений Тимкин
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)