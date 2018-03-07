Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии
В состав хозяев возвращён защитник Кирилл Кольцов, матч пропускают защитник Владислав Провольнев и нападающие Артём Подшендялов и Артём Воронин. В заявку гостей не попали защитники Артём Блажиевский (дисквалификация), Артём Сергеев и форварды Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков и Константин Окулов.
«Спартак»:
Беспалов (Трушков);
Калинин — Кольцов, Стоу — Максвелл — Радил;
Лаюнен — Кулик, Лещенко — Дергачёв — Хохлачёв;
Осипов — Бондарев, Никонцев — Черных — Трунёв;
Сорокин, Комаров — Кузнецов — Талалуев, Цыплаков.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Попов — Григоренко;
Нестеров — Марченко, Шумаков — Шалунов — Капризов;
Науменков — Ожиганов, Телегин — Андронов — Петров;
Пашнин, Жарков — Скотт — Плэтт, Попугаев.