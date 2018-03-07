Мозякин в матче с «Автомобилистом» забросил 500-ю шайбу в чемпионатах страны

Хоккеист реализовал большинство на 36-й минуте матча после точных передач Криса Ли и Яна Коваржа. Для достижения данной отметки 36-летнему форварду потребовалось провести 975 матчей.

В Континентальной хоккейной лиге на счету Мозякина 363 точных броска в 656 играх. В сегодняшнем матче нападающий в 60-й раз отличился в матчах в рамках плей-офф КХЛ.