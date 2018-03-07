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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Мозякин в матче с «Автомобилистом» забросил 500-ю шайбу в чемпионатах страны

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в третьем матче серии плей-офф ¼ финала Восточной конференции с «Автомобилистом» забросил свою 500-ю шайбу в чемпионатах страны.

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист реализовал большинство на 36-й минуте матча после точных передач Криса Ли и Яна Коваржа. Для достижения данной отметки 36-летнему форварду потребовалось провести 975 матчей.

В Континентальной хоккейной лиге на счету Мозякина 363 точных броска в 656 играх. В сегодняшнем матче нападающий в 60-й раз отличился в матчах в рамках плей-офф КХЛ.

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