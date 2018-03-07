Омский «Авангард» обыграл дома уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:3

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 7 марта, омский «Авангард» продолжил серию с «Салаватом Юлаевым» на домашней «Арене — Омск». Ранее команды сыграли два матча в Уфе, сравняв счет в 1/8 финала Кубка Гагарина. Сегодня омичи вырвались вперед — 1:2. Первый матч в Омске завершился со счетом 5:3 в пользу «ястребов».

Первые три матча стали для болельщиков настоящим подарком. В первой игре хоккеисты в общей сложности забросили десять шайб, во втором — девять. В сегодняшнем матче количество заброшенных шайб стало восемь.

В первом периоде на льду произошла стычка между молодым омским хоккеистом Ильей Михеевым и экс-защитником «Авангарда» 28-летним Максимом Гончаровым. После перепалки и небольшой драки оба отправились на скамейку штрафников. Затем команды получили еще по одному удалению. «Салават» не сумел реализовать «лишнего», зато «Авангард» воспользовался своим шансом. Юхан Сундстрём, восстановившийся после лечения, вывел омскую команду вперед.

Во втором периоде «Авангард» еще раз реализовал большинство. На этот раз автором шайбы стал еще один омский легионер Тедди Пёрселл. Однако отрыв омичи не смогли сохранить надолго. После выхода пятого игрока на лед «Салават» распечатал ворота Фурха и сократил отставание в счете — 1:2.

В заключительном отрезке матча Ансель Галимов купился на провокацию Григория Панина и получил большой штраф — 5+20. Хоккеиста удалили со льда до конца игры. Ответом на это решение судей стал дубль Сундстрёма. Он получил пас от Андрея Стася и протолкнул шайбу за спину вратаря «Салавата».

После этой шайбы тренер уфимцев принял решение взять тайм-аут. Передышка не пошла на пользу игрокам «Салавата». Сначала Теему Хартикайнен устроил стычку с Кириллом Семеновым у ворот Фурха и был удален, затем слово в матче взял капитан «Авангарда» Евгений Медведев, который забросил четвертую шайбу.

Последние минуты встречи оказались самыми напряженными. Уфимцы смогли отыграть одну шайбу спустя четыре минуты после гола Медведева. А за две минуты до финальной сирены «Салават» снял вратаря и в атаку соперники омичей отправились уже вшестером, что вылилось в счет 4:3. Автором третьей шайбы уфимцев стал Линус Умарк.

К счастью, чтобы перевести игру в овертайм у «Салавата» не хватило ни сил, ни времени. А Денис Кугрышев поставил окончательную точку в сегодняшнем матче, отправив пятую шайбу уже в пустые ворота. Финальная сирена прозвучала, когда счет на экране был 5:3 в пользу «Авангарда».