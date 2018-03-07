У Билла «пока не получается». Почему «Ак Барс» неожиданно уступил в Хабаровске

Источник: Советский спорт

Наверное, для большинства болельщиков это все же неожиданность. Лидер Востока «Ак Барс» после двух домашних побед прилетает в Хабаровск и там вдруг уступает с довольно-таки крупным счетом — 1:4.

Даже с учетом того, что летать на Дальний Восток некомфортно для всех клубов лиги, результат непростительный. Понятно, что в Казани, наверное, и так не слишком рады, что за первое место в конференции их «наградили» перелетом через всю страну. Но это тем более не повод увеличивать количество этих воздушных вояжей в стартовом раунде.

Впрочем, наш эксперт, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров еще накануне предупреждал, что «Ак Барс» вовсе не выглядит абсолютным фаворитом в этой паре.

— «Амур» сражался за место плей-офф на финише регулярного чемпионата и неплохо разогнался в этих матчах, — подчеркнул Майоров во вторник. — А «барсы» в этом сезоне хоть и являются лидером Востока, проводили порой очень слабые матчи, уступали очки аутсайдерам.

Третий матч показал, что казанцы действительно уступают хабаровчанам. И что самое интересное, вовсе не в «физике», а в системности игры.

Ведь что всегда отличало «Ак Барс», что было его главным козырем? Результативна игра в большинстве. Именно за счет этого Зинэтула Билялетдинов и одерживал свои знаменитые победы в Кубке Гагарина.

А что мы видим сейчас?

Значительную часть первого периода в сегодняшнем матче хабаровчане провели в меньшинстве. Удалялись Михал Йордан, Станислав Кацуба, Вячеслав Ушенин, Максим Кондратьев…

«Барсы» больше минуты вообще имели преимущество «5 на 3»! Но реализовать лишнего так ни разу и не смогли. А я добавлю, что и в двух прошлых поединках они никакой пользы из своего большинства не извлекали, хотя получали его не раз.

Чем же ответил «Амур» на такую вялость форвардов соперника? Тремя голами именно в большинстве! И плюс еще одной шайбой, когда противники сражались на площадке в формате «4 на 4».

Вот вам и простое объяснение «сенсации», которая произошла в Хабаровске. Ничего удивительного, суровый и основополагающий закон современного хоккея — кто выигрывает борьбу в неравных составах, тот выигрывает и весь матч.

А казанцы сегодня в этом компоненте уступили в одну калитку. И если они срочно не наладят розыгрыш лишнего, то сенсация на Востоке действительно грянет.

Естественно, после поражения у Билялетдинова спросили про большинство. Но главный тренер «Ак Барса» был по своему обыкновению предельно краток: «Пока не получается». Как не получается пока и у Даниса Зарипова в звене с Артемом Лукояновым и Алексеем Потаповым.