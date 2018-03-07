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18:12 (мск), источник: Советский спорт

У Билла «пока не получается». Почему «Ак Барс» неожиданно уступил в Хабаровске

Поражение казанцев от «Амура» (1:4) в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина не выглядит сенсацией, если присмотреться к их игре.

Источник: Советский спорт

Наверное, для большинства болельщиков это все же неожиданность. Лидер Востока «Ак Барс» после двух домашних побед прилетает в Хабаровск и там вдруг уступает с довольно-таки крупным счетом — 1:4.

Даже с учетом того, что летать на Дальний Восток некомфортно для всех клубов лиги, результат непростительный. Понятно, что в Казани, наверное, и так не слишком рады, что за первое место в конференции их «наградили» перелетом через всю страну. Но это тем более не повод увеличивать количество этих воздушных вояжей в стартовом раунде.

Впрочем, наш эксперт, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров еще накануне предупреждал, что «Ак Барс» вовсе не выглядит абсолютным фаворитом в этой паре.

— «Амур» сражался за место плей-офф на финише регулярного чемпионата и неплохо разогнался в этих матчах, — подчеркнул Майоров во вторник. — А «барсы» в этом сезоне хоть и являются лидером Востока, проводили порой очень слабые матчи, уступали очки аутсайдерам.

Третий матч показал, что казанцы действительно уступают хабаровчанам. И что самое интересное, вовсе не в «физике», а в системности игры.

Ведь что всегда отличало «Ак Барс», что было его главным козырем? Результативна игра в большинстве. Именно за счет этого Зинэтула Билялетдинов и одерживал свои знаменитые победы в Кубке Гагарина.

А что мы видим сейчас?

Значительную часть первого периода в сегодняшнем матче хабаровчане провели в меньшинстве. Удалялись Михал Йордан, Станислав Кацуба, Вячеслав Ушенин, Максим Кондратьев…

«Барсы» больше минуты вообще имели преимущество «5 на 3»! Но реализовать лишнего так ни разу и не смогли. А я добавлю, что и в двух прошлых поединках они никакой пользы из своего большинства не извлекали, хотя получали его не раз.

Чем же ответил «Амур» на такую вялость форвардов соперника? Тремя голами именно в большинстве! И плюс еще одной шайбой, когда противники сражались на площадке в формате «4 на 4».

Вот вам и простое объяснение «сенсации», которая произошла в Хабаровске. Ничего удивительного, суровый и основополагающий закон современного хоккея — кто выигрывает борьбу в неравных составах, тот выигрывает и весь матч.

А казанцы сегодня в этом компоненте уступили в одну калитку. И если они срочно не наладят розыгрыш лишнего, то сенсация на Востоке действительно грянет.

Естественно, после поражения у Билялетдинова спросили про большинство. Но главный тренер «Ак Барса» был по своему обыкновению предельно краток: «Пока не получается». Как не получается пока и у Даниса Зарипова в звене с Артемом Лукояновым и Алексеем Потаповым.

Посмотрим, что получится у лидера Востока в четвертом матче, который состоится уже завтра утром по московскому времени.

Амур 4:1
(0:1, 2:0, 2:0)
Ак Барс
7.03.2018, 12:30 Зрители: 7054 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Юха Метсола Эмиль Гарипов 53:21 (А. Шарыченков 53:21-53:55, Э. Гарипов 53:55)
1-й период
00:37 Александр I Пикар
Атте Охтамаа 00:37
Владимир Ткачев (С. Галиев, Р. Клинкхаммер) 04:13
07:54 Михал Йордан
13:11 Станислав Кацуба
13:58 Вячеслав Ушенин
18:06 Максим Кондратьев
2-й период
Роман Манухов 23:29
24:01 Александр I Пикар
Атте Охтамаа 24:01
Василий Токранов 25:29
25:35 Владислав Ушенин (Вяч. Ушенин, Б. Потехин)
Роб Клинкхаммер 31:16
Никита Лямкин 38:42
Никита Лямкин 38:42
39:52 Вячеслав Литовченко (Ян Коларж, М. Кондратьев)
3-й период
40:39 Вячеслав Литовченко (М. Кондратьев, Т. Зогорна)
42:43 Станислав Кацуба
49:27 Алексей Бывальцев
Алексей Потапов 49:27
53:17 Томаш Зогорна
53:17 Александр I Пикар
53:17 Михал Йордан
57:24 Ян I Коларж
Александр Бурмистров 58:00
Станислав Галиев 58:00
58:27 Вячеслав Ушенин (М. Йордан)
Статистика
24 Штрафное время 28
6 Игра в большинстве 8
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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