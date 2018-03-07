У Билла «пока не получается». Почему «Ак Барс» неожиданно уступил в Хабаровске
Поражение казанцев от «Амура» (1:4) в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина не выглядит сенсацией, если присмотреться к их игре.
Поражение казанцев от «Амура» (1:4) в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина не выглядит сенсацией, если присмотреться к их игре.
Наверное, для большинства болельщиков это все же неожиданность. Лидер Востока «Ак Барс» после двух домашних побед прилетает в Хабаровск и там вдруг уступает с
Даже с учетом того, что летать на Дальний Восток некомфортно для всех клубов лиги, результат непростительный. Понятно, что в Казани, наверное, и так не слишком рады, что за первое место в конференции их «наградили» перелетом через всю страну. Но это тем более не повод увеличивать количество этих воздушных вояжей в стартовом раунде.
Впрочем, наш эксперт, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров еще накануне предупреждал, что «Ак Барс» вовсе не выглядит абсолютным фаворитом в этой паре.
— «Амур» сражался за место
Третий матч показал, что казанцы действительно уступают хабаровчанам. И что самое интересное, вовсе не в «физике», а в системности игры.
Ведь что всегда отличало «Ак Барс», что было его главным козырем? Результативна игра в большинстве. Именно за счет этого Зинэтула Билялетдинов и одерживал свои знаменитые победы в Кубке Гагарина.
А что мы видим сейчас?
Значительную часть первого периода в сегодняшнем матче хабаровчане провели в меньшинстве. Удалялись Михал Йордан, Станислав Кацуба, Вячеслав Ушенин, Максим Кондратьев…
«Барсы» больше минуты вообще имели преимущество «5 на 3»! Но реализовать лишнего так ни разу и не смогли. А я добавлю, что и в двух прошлых поединках они никакой пользы из своего большинства не извлекали, хотя получали его не раз.
Чем же ответил «Амур» на такую вялость форвардов соперника? Тремя голами именно в большинстве! И плюс еще одной шайбой, когда противники сражались на площадке в формате «4 на 4».
Вот вам и простое объяснение «сенсации», которая произошла в Хабаровске. Ничего удивительного, суровый и основополагающий закон современного хоккея — кто выигрывает борьбу в неравных составах, тот выигрывает и весь матч.
А казанцы сегодня в этом компоненте уступили в одну калитку. И если они срочно не наладят розыгрыш лишнего, то сенсация на Востоке действительно грянет.
Естественно, после поражения у Билялетдинова спросили про большинство. Но главный тренер «Ак Барса» был по своему обыкновению предельно краток: «Пока не получается». Как не получается пока и у Даниса Зарипова в звене с Артемом Лукояновым и Алексеем Потаповым.
Посмотрим, что получится у лидера Востока в четвертом матче, который состоится уже завтра утром по московскому времени.
|Андрей Мартемьянов
|Зинэтула Билялетдинов
|Юха Метсола
|Эмиль Гарипов 53:21 (А. Шарыченков 53:21-53:55, Э. Гарипов 53:55)
|1-й период
|00:37
|Александр I Пикар
|Атте Охтамаа
|00:37
|Владимир Ткачев (С. Галиев, Р. Клинкхаммер)
|04:13
|07:54
|Михал Йордан
|13:11
|Станислав Кацуба
|13:58
|Вячеслав Ушенин
|18:06
|Максим Кондратьев
|2-й период
|Роман Манухов
|23:29
|24:01
|Александр I Пикар
|Атте Охтамаа
|24:01
|Василий Токранов
|25:29
|25:35
|Владислав Ушенин (Вяч. Ушенин, Б. Потехин)
|Роб Клинкхаммер
|31:16
|Никита Лямкин
|38:42
|Никита Лямкин
|38:42
|39:52
|Вячеслав Литовченко (Ян Коларж, М. Кондратьев)
|3-й период
|40:39
|Вячеслав Литовченко (М. Кондратьев, Т. Зогорна)
|42:43
|Станислав Кацуба
|49:27
|Алексей Бывальцев
|Алексей Потапов
|49:27
|53:17
|Томаш Зогорна
|53:17
|Александр I Пикар
|53:17
|Михал Йордан
|57:24
|Ян I Коларж
|Александр Бурмистров
|58:00
|Станислав Галиев
|58:00
|58:27
|Вячеслав Ушенин (М. Йордан)
|24
|Штрафное время
|28
|6
|Игра в большинстве
|8
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)