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17:03 (мск), источник: Советский спорт

Дмитрий Кагарлицкий: Не скажу, что сейчас хочу что-то доказать Знарку

Капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий дал интервью обозревателю «Советского спорта» перед третьим матчем серии против СКА.

Источник: Советский спорт

— А если бы дрогнула рука? Вы же стригли главного тренера перед ответственным матчем, — напоминаю Кагарлицкому, как он вчера ловко обрил Гулявцева в центре раздевалки.
— Да я с небольшой насадочкой стриг, оставил три миллиметра. Все безопасно, никакого стресса!

— У вас есть опыт?
— Я никого в жизни раньше не стриг!

— Теперь можно открывать свой барбер-шоп «Кагарлицкий и К».
— Некогда! Пока все время занято хоккеем и семьей. Своим делом надо заниматься. А открыть, чтобы это простаивало, да еще мое имя позорило — это издевательство.

— Как вы можете обыграть СКА? Разве это реально?
— Факт в том, что нужно меньше удаляться. При игре «5 на 5» у нас больше шансов на победу. И надо действовать строже в обороне. Мы внесли небольшие коррективы в защите перед третьим матчем. Надеюсь, это сработает.

— Как вас готовили по физике в олимпийской паузе?
— Да, очень плотно поработали. Но не могу сказать, что прям летаем. В плей-офф жесткий график, игры идут каждый день. Такого в этом году не было в чемпионате. Уже от этого отвыкли, что сегодня выложился на максимум, а завтра снова играть. Организм привык, что ему дадут отдохнуть, восстановиться.

А так мы хорошо поработали, в зале побегали-попрыгали, потаскали баллоны.

— Кто сидел на вашем баллоне?
— Яшка. Олег Яшин.

— Сколько он весит?
Где-то 85 кг.

— Тяжело с ним бегать?
— Все идет в копилочку.

— Свалился камень с души, что теперь «Северсталь» никто не исключит из плей-офф?
— Все пацаны проделали огромную работу. И не только игроки, а руководство, пресса, болельщики… Я не знаю итоговое решение. Не написали же еще, что «Северсталь» не исключат 100 процентов. Я надеюсь, это факт. Но решение ведь лига примет позже. Так что рано радоваться и загадывать. Пока мы думаем только о плей-офф.

Да и что от нас зависит? Мы сделали все, что смогли. А решение будут принимать наверху. И вряд ли нас туда позовут.

— Вы действительно думаете, что «Северсталь» обыграла бы Германию в финале Олимпиады?
— Я говорил, что в этом году играл с олимпийской сборной России против немцев на турнире в Германии. Так вот, ту команду «Северсталь» могла бы победить. Я не знаю, что за сборная была у немцев на Олимпиаде. Возможно, мы бы справились и там. Но об этом никто никогда уже не узнает.

Немцы играли в вязкий хоккей на контратаках. Мы сейчас стараемся навязать СКА то же самое. Так что зарубились бы с Германией, по контратаковали бы друг друга. Мы бы им не уступили, была бы неплохая борьба. Но что говорить о финале? У немцев было четыре момента — они использовали три.

— Перед плей-офф появился слух, что Дмитрий Кагарлицкий подпишет контракт со СКА. Что скажете?
— Я знаю, что эта информация не имеет под собой никакого основания. Я на связи со своим агентом, и он тоже впервые об этом слышал.

— Этот слух вас будоражит?
— Да бросьте. Люди могут обсуждать, но я ведь знаю факт — у меня не было предложения из СКА. Возникни интерес, мой агент узнал бы, так? Или есть какой-то глобальный план насчет меня?

— Кирилла Капризова обменяли без его спроса.
— А я — свободный агент, и сам могу выбирать, куда ехать. Так что вообще не переживаю.

— Есть приоритет?
— Я ни с кем не вел переговоры. Хочу хорошо закончить сезон, чтобы команда очень хорошо выступила в плей-офф. Насколько это возможно. Нужно победить в третьем матче. А там разберемся.

Потом уже сядем, подумаем. Может, агент что-то подскажет. Но пока это лишь слухи.

— Для вас мотивация — попасть на чемпионат мира? Важно ли показать себя против СКА, перед Олегом Знарком?
— Не скажу, что хочу что-то показать именно СКА и Знарку. Я ведь очень долго не играл в плей-офф. У меня это было лишь однажды в карьере, когда я выступал в «Донбассе». И был не на ведущих ролях, потому что перенес тяжелую травму.

А мне уже 29 лет. Конечно, хоккеист должен доказывать на каждой тренировке, что он может. Но в этой серии мне важно, что большой хоккей вернулся в марте в Череповец. Все очень переживали, ждали этот день. Я очень сильно из-за этого волновался…

— Теперь начали спать спокойно?
— Сейчас после матчей разве уснешь? Но я доказываю самому себе, что могу играть в плей-офф. И что «Северсталь» этого достойна.

— Ну, а чемпионат мира?
— Это мечта, конечно. Любой хоккеист мечтает сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде. Вот парни вернулись с золотом из Кореи. Это здорово, незабываемые эмоции! Но будет как будет. Не поеду на чемпионат мира — значит, проведу больше времени с родными и семьей. Надо во всем искать плюсы.

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