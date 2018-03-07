Дмитрий Кагарлицкий: Не скажу, что сейчас хочу что-то доказать Знарку
Капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий дал интервью обозревателю «Советского спорта» перед третьим матчем серии против СКА.
Капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий дал интервью обозревателю «Советского спорта» перед третьим матчем серии против СКА.
— А если бы дрогнула рука? Вы же стригли главного тренера перед ответственным матчем, — напоминаю Кагарлицкому, как он вчера ловко обрил Гулявцева в центре раздевалки.
— Да я с небольшой насадочкой стриг, оставил три миллиметра. Все безопасно, никакого стресса!
— У вас есть опыт?
— Я никого в жизни раньше не стриг!
— Теперь можно открывать свой
— Некогда! Пока все время занято хоккеем и семьей. Своим делом надо заниматься. А открыть, чтобы это простаивало, да еще мое имя позорило — это издевательство.
— Как вы можете обыграть СКА? Разве это реально?
— Факт в том, что нужно меньше удаляться. При игре «5 на 5» у нас больше шансов на победу. И надо действовать строже в обороне. Мы внесли небольшие коррективы в защите перед третьим матчем. Надеюсь, это сработает.
— Как вас готовили по физике в олимпийской паузе?
— Да, очень плотно поработали. Но не могу сказать, что прям летаем. В
А так мы хорошо поработали, в зале
— Кто сидел на вашем баллоне?
— Яшка. Олег Яшин.
— Сколько он весит?
—
— Тяжело с ним бегать?
— Все идет в копилочку.
— Свалился камень с души, что теперь «Северсталь» никто не исключит из
— Все пацаны проделали огромную работу. И не только игроки, а руководство, пресса, болельщики… Я не знаю итоговое решение. Не написали же еще, что «Северсталь» не исключат 100 процентов. Я надеюсь, это факт. Но решение ведь лига примет позже. Так что рано радоваться и загадывать. Пока мы думаем только о
Да и что от нас зависит? Мы сделали все, что смогли. А решение будут принимать наверху. И вряд ли нас туда позовут.
— Вы действительно думаете, что «Северсталь» обыграла бы Германию в финале Олимпиады?
— Я говорил, что в этом году играл с олимпийской сборной России против немцев на турнире в Германии. Так вот, ту команду «Северсталь» могла бы победить. Я не знаю, что за сборная была у немцев на Олимпиаде. Возможно, мы бы справились и там. Но об этом никто никогда уже не узнает.
Немцы играли в вязкий хоккей на контратаках. Мы сейчас стараемся навязать СКА то же самое. Так что зарубились бы с Германией, по контратаковали бы друг друга. Мы бы им не уступили, была бы неплохая борьба. Но что говорить о финале? У немцев было четыре момента — они использовали три.
— Перед
— Я знаю, что эта информация не имеет под собой никакого основания. Я на связи со своим агентом, и он тоже впервые об этом слышал.
— Этот слух вас будоражит?
— Да бросьте. Люди могут обсуждать, но я ведь знаю факт — у меня не было предложения из СКА. Возникни интерес, мой агент узнал бы, так? Или есть
— Кирилла Капризова обменяли без его спроса.
— А я — свободный агент, и сам могу выбирать, куда ехать. Так что вообще не переживаю.
— Есть приоритет?
— Я ни с кем не вел переговоры. Хочу хорошо закончить сезон, чтобы команда очень хорошо выступила в
Потом уже сядем, подумаем. Может, агент
— Для вас мотивация — попасть на чемпионат мира? Важно ли показать себя против СКА, перед Олегом Знарком?
— Не скажу, что хочу
А мне уже 29 лет. Конечно, хоккеист должен доказывать на каждой тренировке, что он может. Но в этой серии мне важно, что большой хоккей вернулся в марте в Череповец. Все очень переживали, ждали этот день. Я очень сильно
— Теперь начали спать спокойно?
— Сейчас после матчей разве уснешь? Но я доказываю самому себе, что могу играть в
— Ну, а чемпионат мира?
— Это мечта, конечно. Любой хоккеист мечтает сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде. Вот парни вернулись с золотом из Кореи. Это здорово, незабываемые эмоции! Но будет как будет. Не поеду на чемпионат мира — значит, проведу больше времени с родными и семьей. Надо во всем искать плюсы.