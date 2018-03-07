Переселение душ. «Автомобилист» станет суперклубом вместо «Магнитки»

Источник: РИА "Новости"

Здесь и сейчас «Автомобилист» бьётся с «Магниткой» в плей-офф на равных. Первый матч серии выиграли магнитогорцы, второй — екатеринбуржцы. Одни берут опытом главного тренера, другие — опытом общекомандным. У Владимир Крикунова в числе козырей длинная «скамейка» и ровный состав, а Виктор Козлов, напротив, опирается на круг из трёх-четырёх лидеров. Как бы то ни было, ведут они себя так, как и положено четвёртой и пятой командам конференции.

Уже после этой серии уральские клубы могут отправиться в противоположных направлениях. Нет, даже не во второй раунд Кубка Гагарина и в отпуск, как предполагает регламент. Один суперклуб, считающийся таковым больше по инерции, будет готов передать эстафету другому, который уже обладает бюджетом с приставкой «топ», но пока не располагает соответствующим составом, а главное — авторитетом. Пока «Автомобилист» как новую силу с Востока всерьёз не воспринимают. А зря.

Команда из Екатеринбурга даже в этом сезоне обладает такой глубиной состава, что подавиться слюной от зависти рискуют все, кроме, разве что, ЦСКА. Да, пока не достигло своего пика качество этого самого состава, но уже сейчас Крикунов может беспрепятственно крутить-вертеть кубик Рубика. Как раз он, в отличие от Андрея Назарова, может практически безболезненно усадить в запас того или иного легионера. На прошлых местах работы Крикунов этим занимался с превеликим удовольствием. Пока же просто не было повода.

То, что «Автомобилист» и «Магнитка» поменяются местами, практически неизбежно. При этом сам результат этой серии на необратимые процессы в уральском хоккее особенно повлиять не может. Сергею Мозякину 37 лет этим мартом исполнится при любом раскладе. Обратить вспять старение Василия Кошечкина не поможет даже золотая олимпийская медаль. Перестройку после возвращения в клуб Криса Ли и других ностальгических трансфернов провести будет ещё сложнее, чем год назад.

Памятуя о том, что Алексея Береглазова отпускали доигрывать сезон в Россию исключительно на правах аренды, а Илья Самсонов всерьёз раздумывает над отъездом в НХЛ уже летом, нынешний плей-офф может стать лебединой песней той «Магнитки», которая играла в трёх финалах Кубка Гагарина. «Автомобилист» мы тоже можем не узнать. Середняк из Екатеринбурга доживает свой век. Вот-вот в крупнейшем уральском городе созреет топ-клуб со звёздами и прочими атрибутами.

Когда мы говорим, что исход серии с «Магниткой» никак не повлияет на будущее «Автомобилиста», мы всё же держим в уме одну оговорку. Выход во второй раунд, а быть может, и в финал конференции сделает путь к суперклубу эволюционным. С нынешними лидерами продлят контракты, к ним точечно добавят видных свободных агентов, а там, глядишь, и Владимир Крикунов передумает уходить на пенсию. Или, если быть точнее, его уговорят.

Оступится команда Крикунова уже на первом барьере — жди революции. По сути, выход в плей-офф и вылет в первом раунде ничем не отличается от того, что творилось в Екатеринбурге при Анатолии Емелине и Андрее Разине. Последний прямо говорил, что уральский клуб по уровню организации сейчас и при нём — практически небо и земля. Чего только стоит тот факт, что «Автомобилист» наряду с женской баскетбольной командой УГМК пользуются предоставленным им самолётом Андрея Козицына?

«Автомобилист» уже сейчас висит тенью над большинством неограниченно свободных агентов, выходящих на рынок в первомай. Казалось бы, Ден Секстон, играющий в плей-офф против «Трактора», одной ногой в Челябинске. Дмитрия Кагарлицкого виртуально разрывают западные клубы: то речь идёт о московском «Динамо», то о СКА. Однако и в том, и другом случае на горизонте возникает некий претендент с Востока. Не об «Автомобилисте» ли речь?

Новосибирским болельщикам впору прощаться со Степаном Санниковым. Один из самых преданных игроков команды и её воспитанник близок к тому, чтобы перебраться в Екатеринбург. Там уже играет другой новосибирец Егор Миловзоров, который год назад забыл про клубный патриотизм, получив контракт почти вдвое больше, чем ему предлагали в «Сибири».

Впрочем, всё идёт к тому, что если Санников и перейдёт из «Сибири» в «Автомобилист», в уральском клубе он вряд ли будет на первых ролях. Скорее это кирпичик в постройку третьего, а то и четвёртого звена. В ведущих тройках нового восточного топа ожидаются люди более мастеровитые и статусные. Наши коллеги уже сообщали о том, что на Урале всерьёз присматриваются сразу к двум центрам СКА: Павлу Дацюку и Вадиму Шипачёву.

Понятно, что двух таких глыб «Автомобилист» не потянет, а СКА подобного сценария не допустит, даже выиграв третий Кубок Гагарина. Однако пришествие даже одного такого игрока на Урал способно задеть переключатель в головах как болельщиков, так и самих хоккеистов. Как ни крути, пока до Екатеринбурга не доедет поистине большая звезда, в «Автомобилисте» не распознают реального претендента на кубок. Больно уж долго на Востоке царила Большая четвёрка.

После победы на Олимпиаде Дацюк заявил, что лишился последней мечты. Волшебник выиграл действительно всё. Единственный гештальт, который ещё не закрыл свердловский воспитанник, это окончание карьеры на родине. Если планы Павла и руководства «Автомобилиста» совпадут, он может прорубить уральцам окно в новую трансферную жизнь. Даже за 40-летним Дацюком могут потянуться другие качественные игроки. Хотя бы ради того, чтобы побывать на месте Гусева и Капризова, ненадолго прикоснувшись к великому.