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«Амур» обыграл «Ак Барс» в третьем матче и сократил отставание в серии
«Амур» одержал победу в третьем матче серии первого раунда
«Амур» одержал победу в третьем матче серии первого раунда
Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 4:1, команда Андрея Мартемьянова сократила отставание в серии — 1−2.
На пятой минуте игры Владимир Ткачёв вывел гостей вперёд. Во втором периоде Владислав Ушенин реализовал большинство «4 на 3», а за восемь секунд до второго перерыва Вячеслав Литовченко сделал счёт 2:1 в пользу «Амура». На первой минуте третьего периода Литовченко оформил дубль. Окончательный результат установил Вячеслав Ушенин.
|Андрей Мартемьянов
|Зинэтула Билялетдинов
|Юха Метсола
|Эмиль Гарипов 53:21 (А. Шарыченков 53:21-53:55, Э. Гарипов 53:55)
|1-й период
|00:37
|Александр I Пикар
|Атте Охтамаа
|00:37
|Владимир Ткачев (С. Галиев, Р. Клинкхаммер)
|04:13
|07:54
|Михал Йордан
|13:11
|Станислав Кацуба
|13:58
|Вячеслав Ушенин
|18:06
|Максим Кондратьев
|2-й период
|Роман Манухов
|23:29
|24:01
|Александр I Пикар
|Атте Охтамаа
|24:01
|Василий Токранов
|25:29
|25:35
|Владислав Ушенин (Вяч. Ушенин, Б. Потехин)
|Роб Клинкхаммер
|31:16
|Никита Лямкин
|38:42
|Никита Лямкин
|38:42
|39:52
|Вячеслав Литовченко (Ян Коларж, М. Кондратьев)
|3-й период
|40:39
|Вячеслав Литовченко (М. Кондратьев, Т. Зогорна)
|42:43
|Станислав Кацуба
|49:27
|Алексей Бывальцев
|Алексей Потапов
|49:27
|53:17
|Томаш Зогорна
|53:17
|Александр I Пикар
|53:17
|Михал Йордан
|57:24
|Ян I Коларж
|Александр Бурмистров
|58:00
|Станислав Галиев
|58:00
|58:27
|Вячеслав Ушенин (М. Йордан)
|24
|Штрафное время
|28
|6
|Игра в большинстве
|8
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)