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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» обыграл «Ак Барс» в третьем матче и сократил отставание в серии

«Амур» одержал победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 4:1, команда Андрея Мартемьянова сократила отставание в серии — 1−2.

На пятой минуте игры Владимир Ткачёв вывел гостей вперёд. Во втором периоде Владислав Ушенин реализовал большинство «4 на 3», а за восемь секунд до второго перерыва Вячеслав Литовченко сделал счёт 2:1 в пользу «Амура». На первой минуте третьего периода Литовченко оформил дубль. Окончательный результат установил Вячеслав Ушенин.

Амур 4:1
(0:1, 2:0, 2:0)
Ак Барс
7.03.2018, 12:30 Зрители: 7054 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Юха Метсола Эмиль Гарипов 53:21 (А. Шарыченков 53:21-53:55, Э. Гарипов 53:55)
1-й период
00:37 Александр I Пикар
Атте Охтамаа 00:37
Владимир Ткачев (С. Галиев, Р. Клинкхаммер) 04:13
07:54 Михал Йордан
13:11 Станислав Кацуба
13:58 Вячеслав Ушенин
18:06 Максим Кондратьев
2-й период
Роман Манухов 23:29
24:01 Александр I Пикар
Атте Охтамаа 24:01
Василий Токранов 25:29
25:35 Владислав Ушенин (Вяч. Ушенин, Б. Потехин)
Роб Клинкхаммер 31:16
Никита Лямкин 38:42
Никита Лямкин 38:42
39:52 Вячеслав Литовченко (Ян Коларж, М. Кондратьев)
3-й период
40:39 Вячеслав Литовченко (М. Кондратьев, Т. Зогорна)
42:43 Станислав Кацуба
49:27 Алексей Бывальцев
Алексей Потапов 49:27
53:17 Томаш Зогорна
53:17 Александр I Пикар
53:17 Михал Йордан
57:24 Ян I Коларж
Александр Бурмистров 58:00
Станислав Галиев 58:00
58:27 Вячеслав Ушенин (М. Йордан)
Статистика
24 Штрафное время 28
6 Игра в большинстве 8
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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