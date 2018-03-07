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15:11 (мск), источник: ТАСС

ХК «Адмирал» погасит долги перед ушедшими игроками до середины марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Долги по выплате компенсаций бывшим игрокам «Адмирала», покинувшим хоккейный клуб в последнее трансферное окно, будут погашены к 15 марта. Об этом ТАСС рассказал глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко.

Ранее стало известно, что «Адмирал» погасил долги перед действующими хоккеистами команды и выплатил им зарплату за январь.

«Новое руководство, которое сейчас пришло в “Адмирал”, делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Мы разговаривали с ними несколько дней назад — долги вплоть до 1 февраля были погашены. Игроки, которые ушли из клуба, начали получать частичные выплаты компенсаций. Окончательно погасить задолженности рассчитывают до 15 марта», — сообщил Коваленко.

До закрытие зимнего трансферного окна 27 декабря клуб покинули покинули восемь игроков, включая лидеров команды по набранным очкам среди нападающих Владимира Ткачева и среди защитников Джонатана Блума, что было связано с задержками заработной платы. Хоккеистам был присвоен статус неограниченно свободных агентов.

«Адмиралу» в этом сезоне не удалось пробиться в плей- офф. Команда закончила свое выступление на 11-м месте в Восточной конференции.

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