ХК «Адмирал» погасит долги перед ушедшими игроками до середины марта

Ранее стало известно, что «Адмирал» погасил долги перед действующими хоккеистами команды и выплатил им зарплату за январь.

«Новое руководство, которое сейчас пришло в “Адмирал”, делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Мы разговаривали с ними несколько дней назад — долги вплоть до 1 февраля были погашены. Игроки, которые ушли из клуба, начали получать частичные выплаты компенсаций. Окончательно погасить задолженности рассчитывают до 15 марта», — сообщил Коваленко.

До закрытие зимнего трансферного окна 27 декабря клуб покинули покинули восемь игроков, включая лидеров команды по набранным очкам среди нападающих Владимира Ткачева и среди защитников Джонатана Блума, что было связано с задержками заработной платы. Хоккеистам был присвоен статус неограниченно свободных агентов.