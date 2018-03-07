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15:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Югра» отправила в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне

Ханты-мансийская «Югра» отправила в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне лиги, заявил генеральный менеджер клуба Евгений Хацей.

Источник: РИА "Новости"

КХЛ ранее разработала специальный рейтинг оценки клубов из восьми позиций, согласно которому три команды по итогам сезона-2017/18 будут исключены из лиги. В декабре источник сообщил РИА Новости, что три последних места в этом рейтинге занимают тольяттинская «Лада», «Югра» и череповецкая «Северсталь».

«Мы отправили в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне, теперь всё зависит от лиги. Будем ждать решения до 31 марта. Надеемся на положительный результат. Посмотрите на новокузнецкий “Металлург”: их убрали из КХЛ — и уровень развития хоккея в регионе очень сильно снизился. А ведь в олимпийской сборной сыграли три игрока-воспитанника новокузнецкой школы хоккея», — цитирует Хацея сайт «Югры».

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в конце мая 2017 года объявил, что в сезоне-2017/18 в лиге сыграют 27 клубов, так как турнир покинут новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак».

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