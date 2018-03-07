«Югра» отправила в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне

Источник: РИА "Новости"

КХЛ ранее разработала специальный рейтинг оценки клубов из восьми позиций, согласно которому три команды по итогам сезона-2017/18 будут исключены из лиги. В декабре источник сообщил РИА Новости, что три последних места в этом рейтинге занимают тольяттинская «Лада», «Югра» и череповецкая «Северсталь».

«Мы отправили в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне, теперь всё зависит от лиги. Будем ждать решения до 31 марта. Надеемся на положительный результат. Посмотрите на новокузнецкий “Металлург”: их убрали из КХЛ — и уровень развития хоккея в регионе очень сильно снизился. А ведь в олимпийской сборной сыграли три игрока-воспитанника новокузнецкой школы хоккея», — цитирует Хацея сайт «Югры».