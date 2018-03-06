Дайте Воробьеву реальный шанс! Фанаты «Динамо» обращаются к руководству клуба

Источник: Советский спорт

После того, как «Динамо» уступило «Спартаку» в решающем матче регулярного чемпионата и не смогло пробиться в плей-офф, тренерский штаб бело-голубых подвергся жесткой критике со стороны руководства спортобщества. Однако часть болельщиков не согласилась со столь жесткими оценками. И в этом интервью высказало свое мнение о будущем команды.

«ВСПОМНИТЕ, КАК НАЧИНАЛ ЗНАРОК»

— Прошлым летом, когда скандалы в «Динамо’пошли на спад мы с тобой рассуждали о предстоящем сезоне. Насколько твои ожидания совпали с реальностью?

— Впечатления от сезона самые разные. Мне кажется мы, болельщики «Динамо», испытали всевозможные эмоции какие-либо существующие. Начали чемпионат очень бодро, особенно выделялись молодые игроки: Алексеев, Тарасов, Брюквин, Бочаров… Хотя тут же можно вспомнить и крупное поражение от ЦСКА во втором матче. Если говорить вкратце, то начали за здравие, а закончили…

— На твой взгляд, в чем причина того, что «Динамо» впервые в истории КХЛ не попало в плей-офф?

— Тут большой комплекс причин, и я в корне не согласен с теми, кто во всем винит тренерский штаб во главе с Владимиром Воробьевым. Вообще именно сейчас наступает самое ответственное время для руководства московского «Динамо». Многие СМИ после Олимпийских Игр не даром вспомнили Андрея Сафронова. Как он нашёл Олега Знарка и как последний вписал своё имя победами в Кубке Гагарина, на Чемпионате Мира и Олимпийских Играх в Зал хоккейной Славы.

Надо отдать должное тому же Сафронову, за его упёртость и терпимость на пути к победам. Говорил и говорю, что вряд ли у нас в лиги нашлись бы ещё генеральные менеджеры, которые оставили бы главного тренера в должности после 11 поражений кряду. А он оставил. И результат потом был. Все знают какой.

Более того в свой первый сезон на высшем уровне команда Олега Знарка заняла место далеко за пределами плей-офф. Но терпение и труд дали потом свой результат. Еще один пример — Алексею Жамнову в Спартаке дали три года для построения команды, и он в этом году вывел её в плей-офф. Почему руководство «Динамо» указывает на промахи тренера, но не смотрит на свои собственные ошибки в этом сезоне? Промахи по формированию команды, по бытовым условиям?

В вину Владимиру Воробьёву ставят то, что он взял несколько игроков из старой гвардии с которыми сам играл. А кого он должен был взять? Во-первых, команда формировалась второпях, можно сказать — на коленке, чтобы успеть попросту заявиться в чемпионат КХЛ, не пропустить сезон. Во-вторых, после всех скандалов случившихся летом не так много игроков стояло в очереди в «Динамо», где перед хоккеистами осталась огромная задолженность по зарплате от прежнего руководства. Ну и в третьих, любой человек придя на новое место собирает в окружении себя команду из людей, которых он знает и доверяет. Ведь также, например, также поступил и нынешний Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский, приведя с собой команду сотрудников из разных подразделений «Норильского никеля», которым он до этого руководил. Тех, кого он знал, в ком мог быть уверенным.

То же самое сделал и Воробьёв. Стоит признать, что некоторые игроки не оправдали доверие тренера. Согласен, в этом нужно разбираться. Была ли это ошибка тренера или так сложился сезон у самого игрока. Всё-таки нужно помнить, что это спорт. Не всё зависит лишь от денег. В том же футболе есть команды, не испытывающие с финансами проблем, но чемпионами они каждый год не становятся.

— Я правильно понимаю, что лично ты бы хотел бы, чтобы Воробьев остался в «Динамо» и на будущий сезон?

— Да, я считаю, однозначно рубить с плеча нельзя. Владимир Анатольевич заслужил еще один шанс, но уже при нормальных условиях работы.

«НЕ НАДО КАДРОВЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»

— О каких условиях идет речь?

— Во-первых — селекция. Я, например, прекрасно знаю, что команда формировалась не по желанию главного тренера. Не буду называть фамилии игроков, но многие из них непонятно как оказались в составе «Динамо». Во-вторых, команда, как я уже говорил ранее, испытывала в начале сезона колоссальные проблемы в бытовом плане. Чтобы вы понимали: все принадлежности — тренажеры, точильные станки, клюшки, форма — остались в собственности у предыдущего юридического лица. И на приобретение всего этого нужно было банально время и плюс опыт такого приобретения, которого попросту не хватало. Но при этом никто из игроков и тренеров публично не жаловался, хотя все это негативно влияло на микроклимат в команде.

— Заявление Владимира Стржалковского, в котором он подверг критике именно Воробьева, стало для тебя неожиданностью?

— Скажу честно — да. В первый день я очень эмоционально отреагировал на высказывания председателя общества. Затем уже, когда немного пар вышел, прочитал еще несколько раз и могу несколько вещей прокомментировать. Очень хочу верить в то, что Владимир Игоревич также на эмоциях сделал ряд некоторых заявлений. Статья вышла спустя сутки после вылета команды из чемпионата, и помимо главного тренера в ней хорошенько прошлись по нашему голкиперу Саше Еременко и молодому защитнику Егору Зайцеву. Это немножко странно, потому что в ноябрьском интервью Сергея Федорова (генеральный директор ХК «Динамо»), говорится о том, что вратарь Александр Еременко — олицетворение профессионализма в спорте. Выходит, два руководителя считают по-разному? Да, стоит признать, что Еременко в решающих матчах не выручил. Но кто рискнул бы на решающую битву поставить молодого Ивана Бочарова?

— Думаю, что любой тренер на месте Воробьева сделал бы ставку на опыт.

— Вот именно. Благодаря осенним подвигам Сашки мы вообще дожили до этого решающего матча. Если не ошибаюсь, то Еременко впервые чуть ли не за семь лет провел сезон без травм. Низкий ему поклон за это.

— А Зайцев?

— Тоже непонятно. Молодой игрок, капитан молодежной сборной, воспитанник клуба. Провел первый полноценный сезон в КХЛ. Не сказать, что был худшим или выпадал. И вдруг подвергается обструкции главного человека в «Динамо». В ФК «Динамо» Григорий Морозов много раз откровенно «привозил» голы в свои ворота и команда лишалась очков, но никаких комментариев в его не звучало.

— Намекаешь, на двойные стандарты?

— Не думаю. Повторюсь, я считаю, что интервью Стржалковского немного эмоциональное. Если почитать внимательно, то там нет призывов казнить виновных. Мы видим призыв к доскональному анализу ситуации и принятию верных решений. Поэтому очень надеюсь, что в этом сезоне мы обойдемся без кадровых революций.

«ЕСЛИ “ДИНАМО” НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ — БОЛЕЛЬЩИКИ НЕ ПОЙМУТ»

— Это не самое популярное мнение среди болельщиков.

— Болельщик — всегда прав. Но болельщики видят картину по-своему. Они видят результат. Формально — задача на сезон не выполнена. Повод увольнять тренера присутствует. Но я лично не считаю, что это верно.

— Вообще в этом сезоне динамовские фанаты находятся в не самом позитивном настроении. Еще и соседство со «Спартаком» на одной арене масла в огонь подливает…

— Да, это вообще тяжелый сезон для болельщиков и для клуба. Его называли переходным. Очень поздно стартовала абонементная программа, из-за уходов лидеров и туманных перспектив отвалилась группа болельщиков, так называемые «глоры». На трибуна на так называемых обычных матчах собиралось рекордно малое количество зрителей. Это еще одна головная боль хоккейного клуба и клуба болельщиков. Ранний вылет может даже сыграть на руку — больше времени для подготовки к новому чемпионату. Желаю всем руководителям поскорее определиться и с домашним дворцом. Наслышан, что ситуация в переговорах с ареной в Петровском Парке не самая простая. Но мы должны играть там. Ни один спортивный болельщик Москвы не поймет, если «Динамо» не будет играть на «Динамо». Это сильный удар по имиджу. Плюс осталась в сердцах болельщиков боль за резкие слова Сафронова в их адрес в конце прошлого чемпионата.

— Как вообще так вышло, что клуб может отказаться от выступления на своем стадионе?

— Это внутренние дела. Не хотел бы комментировать то, что не знаю досконально. Могу только сказать, что вина за это в большей степени лежит на предыдущем руководстве ВФСО «Динамо». Владимир Стржалковский и его команда приняли наше общество, что называется, в руинах. В придачу еще и шел футбольный клуб, который вылетел в ФНЛ. Но то, что происходит сейчас с Футбольным и Хоккейным клубом в целом не может не радовать. Долгов у клубов нет. Зарплата платиться вовремя, а зимнее трансферное окно на мой скромный футбольный болельщицкий взгляд вышло очень грамотным. Дело за игроками и тренером. Надеюсь, что и хоккейные болельщики будут обрадованы хорошими приобретениями в мае.

«ХОРОШО БЫ ВЕРНУТЬ МИРОНОВА И КОМАРОВА»

— Вот, к примеру, ваш бывший защитник Андрей Миронов из-за океана вернулся в Москву…

— Он свободный агент и вправе выбрать любой клуб. Но не сомневаюсь, что Андрей вернется домой. Более того, все забыли, что и у Лени Комарова кончается контракт в Торонто. Почему бы и его не вернуть? Это мое предложение руководству клуба.

— Не могу обойти стороной тему приглашения в «Динамо» Евгения Артюхина.

— Не припомню такого количества негатива в социальных сетях. Мне показалось, что даже мертвые восстали лишь бы высказать свое «фи» в адрес Жени и руководства клуба. Но стоит отдать должное Артюхину. Придя в клуб, где его ненавидел чуть ли не каждый болельщик он поступил, как настоящий профессионал. А игровые качества пусть оценивают эксперты.

— Кто для тебя стал главным открытием и разочарованием сезона?

— Открытие, конечно, это Ваня Бочаров. Живой пример молодым игрокам, что надо не бояться уезжать из уютного московского дома в провинцию, играть там и получать практику. В свое время Бочаров уехал в Красноярск и мне кажется, что опыт игры в «Соколе» ему помог раскрыться. Разочарование? Трудно выделять кого-то. Не скажу, что разочаровал, но я ожидал большего от Глеба Корягина. Проведя хороший сезон в «Ладе», ожидали видеть Глеба железобетонным игроком основного состава. Ему надо прибавлять.

— А чем может похвастаться клуб болельщиков «Динамо» в прошедшем сезоне?

— К сожалению ничем. Дело в том, что Клуб болельщиков никогда не брал денег у клуба на ту или иную акцию, перформанс. Все зарабатывал сам. Мы выходили на руководство клуба с предложением продолжить работать по поощрению болельщиков. И в целом услышали согласие, но дальше дело не пошло по причине всех тех же внутренних проблем, которые сотрудникам надо было решать здесь и сейчас. Мы три года ведем бонусную систему, но так и не смогли обналичить баллы. Очень надеюсь, что в межсезонье мы найдем решение.

— Что ждешь от нового сезона?

— Еще нынешний сезон не окончен. МХК «Динамо» продолжает биться за плей-офф. Это наша команда. Наши игроки. Мы за них болеем, хоть и не всегда удается за ней посмотреть вживую. Кстати, и тут хочу сказать спасибо руководству клуба. Мы давно хотели, чтобы молодежка не носила названия ХК МВД.

— Почему же?

— Ну как? Игрок начинает шаги в СДЮШОР «Динамо». Ему тренеры прививают ценности динамовского спорта. Ставят в пример Мальцева, Давыдова, Васильева, а после выпуска в МХЛ и в другой клуб? Это неправильно. В вышке — ради Бога. Но наша молодежная команда должна называться «Динамо» и никак иначе.