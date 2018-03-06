«Опустошение у всех бывает, мы же люди»: в СКА еще отходят от Олимпиады

Источник: Советский спорт

«Думали о запросе в судейский комитет»

Одна из главных тем серии возникла рядом с «Северсталью» внезапно. Вроде бы у клуба все хорошо, решена непосильная задача, вокруг плодятся слухи про нежелание руководства оставлять тренером Александра Гулявцева, про конфликт или как минимум напряженную ситуацию между главным тренером и директором клуба Алексеем Козневым.

В то, что Кознев был не рад успеху своего тренера, не очень верится. Когда завершилось основное время последнего матча регулярки, и «Северсталь» поняла, что выходит в плей-офф, Алексей досматривал матч со слезами на глазах.

Нежелание череповчан работать с Гулявцевым опроверг генменеджер клуба Валерий Зелепукин.

— Мы такой информации не знаем. Это слухи, а слухи клуб не комментирует, — руководитель с трудом подбирал слова, но суть сформулировал в итоге четко.

— Вы уже вели переговоры о продлении контракта с тренером?

— Еще не вели. Все разговоры, переговоры, будут по окончании чемпионата.

— Судьба переговоров зависит от исхода серии против СКА?

— Просто был договор, что переговоры мы будем вести после окончания чемпионата, — еще раз повторил Зелепукин.

Гулявцев в это время, кстати, ходил по коридору рядом с тренерской туда-сюда. Ждал пресс-конференции и обдумывал только что закончившийся матч в одиночестве.

— Первая игра была ровной, овертайм, — оценил Зелепукин шансы «Северстали» взять хотя бы игру у СКА. — Мы выходим на все игры с мыслью, что можем зацепиться за победу.

— После первой игры вы отправляли запрос в судейский комитет?

— Мы думали об этом, но решили не направлять. Потому что все моменты спорные, объективно их оценить — непонятно как. Мы концентрировались на своей игре, своих ошибках.

«Втройне приятнее будет обыграть СКА»

Главный тренер «Северстали» учел ошибку воскресенья и пришел на пресс-конференцию полностью в официальном костюме.

— Мне своих пацанов упрекнуть не в чем — говорил тренер «Северстали». — Они воюют с лучшей командой России. Они молодчики. Что-то получалось, что-то нет. Готовимся к следующему матчу. Ребята молодцы.

— Хватит ли сил и мастерства, чтобы выиграть хотя бы один матч?

— Будем работать. Втройне приятнее будет обыграть СКА. Будем работать, смотреть. Если Олег Валерьевич позволит сказать — мы противостоим части сборной России, которая стала олимпийским чемпионом. Так вдвойне приятнее ребятам что-то доказать. Какой-то определенный опыт они получают: например, ребята, которые не играли в плей-офф, а таких у нас много. Мы сделаем выводы из полученного опыта.

Олег Знарок тоже делает выводы. Его вступительная речь в отличие от прошлогоднего плей-офф теперь длится дольше.

— Плей-офф — всегда тяжело, с кем бы ни играли — начал тренер СКА. — Матч тяжелый получается по началу. Немножко в конце забили. Готовимся к следующему матчу.

— С чем связаны изменения в звеньях?

— В силу обстоятельств. Кто-то неважно чувствует себя, кто-то с травмой.

— Калинин так быстро восстановился? Витолиньш говорил, что он пропустит первый раунд.

— Он играл в силу обстоятельств. Плотников неважно себя чувствовал.

— Тогда возможно сейчас возвращение Рукавишникова и Хафизуллина?

— Нет.

— Пишут, что многие игроки опустошены после Олимпиады, у них похмелье. У вас самого было такое?