«Опустошение у всех бывает, мы же люди»: в СКА еще отходят от Олимпиады
После второго матча с «Северсталью» Знарок объяснял возвращение Калинина, а генменеджер череповчан опровергал слухи о конфликте в клубе.
После второго матча с «Северсталью» Знарок объяснял возвращение Калинина, а генменеджер череповчан опровергал слухи о конфликте в клубе.
«Думали о запросе в судейский комитет»
Одна из главных тем серии возникла рядом с «Северсталью» внезапно. Вроде бы у клуба все хорошо, решена непосильная задача, вокруг плодятся слухи про нежелание руководства оставлять тренером Александра Гулявцева, про конфликт или как минимум напряженную ситуацию между главным тренером и директором клуба Алексеем Козневым.
В то, что Кознев был не рад успеху своего тренера, не очень верится. Когда завершилось основное время последнего матча регулярки, и «Северсталь» поняла, что выходит в
Нежелание череповчан работать с Гулявцевым опроверг генменеджер клуба Валерий Зелепукин.
— Мы такой информации не знаем. Это слухи, а слухи клуб не комментирует, — руководитель с трудом подбирал слова, но суть сформулировал в итоге четко.
— Вы уже вели переговоры о продлении контракта с тренером?
— Еще не вели. Все разговоры, переговоры, будут по окончании чемпионата.
— Судьба переговоров зависит от исхода серии против СКА?
— Просто был договор, что переговоры мы будем вести после окончания чемпионата, — еще раз повторил Зелепукин.
Гулявцев в это время, кстати, ходил по коридору рядом с тренерской
— Первая игра была ровной, овертайм, — оценил Зелепукин шансы «Северстали» взять хотя бы игру у СКА. — Мы выходим на все игры с мыслью, что можем зацепиться за победу.
— После первой игры вы отправляли запрос в судейский комитет?
— Мы думали об этом, но решили не направлять. Потому что все моменты спорные, объективно их оценить — непонятно как. Мы концентрировались на своей игре, своих ошибках.
«Втройне приятнее будет обыграть СКА»
Главный тренер «Северстали» учел ошибку воскресенья и пришел на
— Мне своих пацанов упрекнуть не в чем — говорил тренер «Северстали». — Они воюют с лучшей командой России. Они молодчики.
— Хватит ли сил и мастерства, чтобы выиграть хотя бы один матч?
— Будем работать. Втройне приятнее будет обыграть СКА. Будем работать, смотреть. Если Олег Валерьевич позволит сказать — мы противостоим части сборной России, которая стала олимпийским чемпионом. Так вдвойне приятнее ребятам
Олег Знарок тоже делает выводы. Его вступительная речь в отличие от прошлогоднего
—
— С чем связаны изменения в звеньях?
— В силу обстоятельств.
— Калинин так быстро восстановился? Витолиньш говорил, что он пропустит первый раунд.
— Он играл в силу обстоятельств. Плотников неважно себя чувствовал.
— Тогда возможно сейчас возвращение Рукавишникова и Хафизуллина?
— Нет.
— Пишут, что многие игроки опустошены после Олимпиады, у них похмелье. У вас самого было такое?
— У всех бывает. Мы же люди все. У нас очень много игроков, игравших на Олимпиаде и отдавших все силы. Тяжело, но надо играть через не могу.
|СКА
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7:4
(1:1, 4:2, 2:1)
|Северсталь
|Олег Знарок
|Александр Гулявцев
|Микко Коскинен
|Юлиус Гудачек 51:41 (А. Артамкин 51:41)
|1-й период
|Дмитрий Кагарлицкий (Н. Стасенко, А. Бумагин)
|03:52
|10:47
|Вячеслав Войнов
|15:06
|Павел Дацюк (Ант. Белов, Н. Гусев)
|2-й период
|Александр Евсеенков
|23:10
|23:45
|Никита Гусев (П. Херсли, М. Карпов)
|24:35
|Виктор Тихонов (В. Войнов, П. Торесен)
|Дмитрий Кагарлицкий (А. Мазур, А. Бумагин)
|26:15
|Алексей Угаров (Р. Карлин, М. Рыбин)
|29:41
|31:36
|Александр Барабанов (С. Калинин, В. Гавриков)
|Сергей Монахов
|31:49
|33:31
|Никита Гусев (М. Карпов, П. Дацюк)
|3-й период
|47:23
|Павел Дацюк
|49:25
|Илья Каблуков
|Адам Мазур
|49:25
|51:41
|Илья Каблуков (В. Тихонов, Ан. Зубарев)
|Матей Странски (А. Мерескин, А. Мазур)
|53:16
|4
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)