Капризов отметил игру вратаря «Спартака» во втором матче 1/8 финала КХЛ

В понедельник ЦСКА на своей площадке обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0 во втором матче и повел в серии до четырех побед со счетом 2−0. Первый матч закончился разгромной победой армейцев — 6:0.

«Сегодня здорово Беспалов сыграл. Надо было реализовывать ситуацию пять на три, но, к сожалению, не использовал два своих момента — опять же хорошо сыграл вратарь, — подчеркнул Капризов. — Хочется забрасывать каждую игру, но пока не получается, хорошо, что [Максим] Шалунов делает это — красавец, не имеет значения, кто забивает. Матч сильно отличался от первого, понимали, что все будет по-другому».