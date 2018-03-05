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5 марта, источник: ТАСС

Капризов отметил игру вратаря «Спартака» во втором матче 1/8 финала КХЛ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА, олимпийский чемпион Кирилл Капризов отметил хорошую игру вратаря «Спартака» Никиты Беспалова во втором матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В понедельник ЦСКА на своей площадке обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0 во втором матче и повел в серии до четырех побед со счетом 2−0. Первый матч закончился разгромной победой армейцев — 6:0.

«Сегодня здорово Беспалов сыграл. Надо было реализовывать ситуацию пять на три, но, к сожалению, не использовал два своих момента — опять же хорошо сыграл вратарь, — подчеркнул Капризов. — Хочется забрасывать каждую игру, но пока не получается, хорошо, что [Максим] Шалунов делает это — красавец, не имеет значения, кто забивает. Матч сильно отличался от первого, понимали, что все будет по-другому».

Другой форвард армейцев Сергей Шумаков считает, что нападающим ЦСКА надо действовать хитрее. «Беспалов выдал хороший матч, мы много моментов не использовали. Надо где-то похитрее играть. Нам надо сделать работу над ошибками, прежде всего улучшить реализацию моментов», — отметил хоккеист.

Третий матч серии состоится 7 марта на площадке «Спартака».

ЦСКА 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
Спартак
5.03.2018, 19:30 Зрители: 3520 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Сорокин Никита Беспалов 59:28
1-й период
05:03 Максим Шалунов (К. Капризов)
Артем Подшендялов 12:06
18:14 Игорь Ожиганов
2-й период
Максим Цыплаков 22:45
Анатолий Никонцев 24:47
28:15 Мэт Робинсон
29:24 Иван Телегин
29:24
30:22 Михаил Пашнин
Максим Цыплаков 35:14
36:56 Кирилл Петров
3-й период
Александр Дергачев 40:45
Алексей Бондарев 41:27
47:41 Владимир Жарков
Статистика
12 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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