Никитин: Второй матч серии со «Спартаком» станет для хоккеистов ЦСКА уроком

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Второй матч серии закончился победой ЦСКА на своей площадке со счетом 1:0. В первой игре также уcпех праздновали армейцы — 6:0. ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2−0.

«Много получили меньшинства из-за своих невынужденных ошибок, чем усложнили себе жизнь. Не получилось большинство, меньшинство отработали. Для нас это будет хороший урок. В плей-офф нужно не просто играть дисциплинированно, нужно не давать сопернику шансов, мы сегодня предоставили много — вратарь выручил», — считает тренер.

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев посетовал на слабую реализацию голевых моментов. «Настоящий матч плей- офф, хорошая игра вратарей. Большинства хватало и нам, и сопернику — подвела реализация, в таких матчах важна игра в неравных составах. У Максвелла было два хороших момента — нет реализации», — отметил тренер.

В матче в составе «Спартака» не принимали участия защитник Кирилл Кольцов и нападающий Артем Воронин, игравшие в воскресенье. «Отсутствие Кольцова и Воронина — это ротация», — сообщил Епанчинцев.