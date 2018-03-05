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5 марта, источник: ТАСС

Хоккеисты «Спартака» испытывают давление из-за слабой реализации в серии с ЦСКА

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки «Спартака» испытывают давление из-за того, что не могут забросить шайбу в ворота ЦСКА на протяжении двух матчей серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Евгений Кулик.

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фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В понедельник «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:1 во втором матче серии 1/8 финала. Первая игра завершилась победой красно-синих со счетом 6:0. В серии до четырех побед армейцы ведут со счетом 2−0.

«Нужно добавить атаке побольше креатива, больше бросать, [Илья] Сорокин — хороший вратарь, но нервы ни у кого не железные. Надо что-то предпринимать, чтобы он дрогнул — будем над этим работать и в следующей игре, думаю, распечатаем ворота. Психологически на нас, конечно, влияет, что не можем забить, но надо это переламывать — должны забрасывать», — сказал Кулик.

«Хоккей — такой вид спорта, где надо забивать голы. Удаляться всегда плохо, нужно стараться играть почище. Это плей-офф, нервы сдают, поэтому удаляемся. В третьем матче нужно добавлять во всех компонентах игры», — заключил защитник красно-белых.

Следующий матч «Спартак» и ЦСКА проведут 7 марта.

ЦСКА 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
Спартак
5.03.2018, 19:30 Зрители: 3520 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Сорокин Никита Беспалов 59:28
1-й период
05:03 Максим Шалунов (К. Капризов)
Артем Подшендялов 12:06
18:14 Игорь Ожиганов
2-й период
Максим Цыплаков 22:45
Анатолий Никонцев 24:47
28:15 Мэт Робинсон
29:24 Иван Телегин
29:24
30:22 Михаил Пашнин
Максим Цыплаков 35:14
36:56 Кирилл Петров
3-й период
Александр Дергачев 40:45
Алексей Бондарев 41:27
47:41 Владимир Жарков
Статистика
12 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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