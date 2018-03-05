Хоккеисты «Спартака» испытывают давление из-за слабой реализации в серии с ЦСКА

В понедельник «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:1 во втором матче серии 1/8 финала. Первая игра завершилась победой красно-синих со счетом 6:0. В серии до четырех побед армейцы ведут со счетом 2−0.

«Нужно добавить атаке побольше креатива, больше бросать, [Илья] Сорокин — хороший вратарь, но нервы ни у кого не железные. Надо что-то предпринимать, чтобы он дрогнул — будем над этим работать и в следующей игре, думаю, распечатаем ворота. Психологически на нас, конечно, влияет, что не можем забить, но надо это переламывать — должны забрасывать», — сказал Кулик.