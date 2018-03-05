Хоккеисты «Спартака» испытывают давление из-за слабой реализации в серии с ЦСКА
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки «Спартака» испытывают давление
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки «Спартака» испытывают давление
В понедельник «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:1 во втором матче серии 1/8 финала. Первая игра завершилась победой
«Нужно добавить атаке побольше креатива, больше бросать, [Илья] Сорокин — хороший вратарь, но нервы ни у кого не железные. Надо
«Хоккей — такой вид спорта, где надо забивать голы. Удаляться всегда плохо, нужно стараться играть почище. Это
Следующий матч «Спартак» и ЦСКА проведут 7 марта.
|Игорь Никитин
|Вадим Епанчинцев
|Илья Сорокин
|Никита Беспалов 59:28
|1-й период
|05:03
|Максим Шалунов (К. Капризов)
|Артем Подшендялов
|12:06
|18:14
|Игорь Ожиганов
|2-й период
|Максим Цыплаков
|22:45
|Анатолий Никонцев
|24:47
|28:15
|Мэт Робинсон
|29:24
|Иван Телегин
|29:24
|30:22
|Михаил Пашнин
|Максим Цыплаков
|35:14
|36:56
|Кирилл Петров
|3-й период
|Александр Дергачев
|40:45
|Алексей Бондарев
|41:27
|47:41
|Владимир Жарков
|12
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)