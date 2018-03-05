«Спартак» бился с ЦСКА насмерть, но все равно проиграл

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СЛУЦКИЙ И СЕЧИН НА ТРИБУНАХ

Искать изъяны в игре команды, победившей 6:0, — дело бесполезное. «Вы хоть вспотели вчера?» — интересуюсь у Ивана Телегина сразу после обеда в понедельник. Тот сохраняет сосредоточенный вид. «Лично я вспотел, сил пришлось потратить много, несмотря на счет, — парирует хоккеист. — Серия еще не выиграна». С этим фактом не поспоришь, но есть ли у «Спартака» шанс что-то изменить? В прошлом году в похожей ситуации оказался «Витязь», отдавший все силы ради попадания в плей-офф и ничего не сумевший противопоставить в первом раунде СКА. Это в первую очередь вопрос психологии. Иначе чем объяснить тот факт, что в простейших ситуациях начинают трястись коленки даже у опытных игроков. Кольцов и Воронин остались на второй матч в запасе, хотя на их месте мог оказаться абсолютно любой игрок красно-белых. В ситуациях в регулярном чемпионате хоккеисты «Спартака», кажется, по шайбе били в два раза сильнее и передачи отдавали точно на клюшку. Правильные вещи, о которых говорил после первого матча защитник Осипов, например, «отсутствие огня в атаке», надо было реализовать на практике.

Во время предматчевого шоу случилось забавный эпизод. Талисман ЦСКА Конь неожиданно споткнулся и растянулся на льду. О том, что это может быть плохой приметой для хозяев, в ту секунду, наверное, не мог задуматься ни один из тех, кто пришел на игру. Матч снова обошелся без аншлага. Визуально на трибунах народу было даже меньше, чем в воскресенье. Зато свое место в ложе занял первый человек в «Роснефти» — спонсоре армейцев — Игорь Сечин. В силу своей занятости по основному месту работы гость на играх ЦСКА он не частый. На центральной трибуне был замечен Леонид Слуцкий. Он наблюдал за игрой с огромным интересом. Оператор видеокуба вывел тренера на всеобщее обозрение, и тот получил свою долю аплодисментов.

Леонид СЛУЦКИЙ (в центре) и гендиректор ПФК ЦСКА Роман БАБАЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

В КОНЦОВКЕ АРМЕЙЦЫ ИГРАЛИ В «ОТКАТ»

Матч поначалу развивался точно так же, как и днем ранее. Очередную шайбу забросил нападающий армейцев Шалунов, в касание бросивший после паса из-за ворот в исполнении Капризова. Снова в роли жертвы оказался спартаковский защитник Провольнев, в данном моменте «охранявший картошку». Он слишком близко прижался к собственному голкиперу и потерял соперника из вида. Ответственность за гол с ним должен разделить финн Лаюнен, потерявший шайбу на ровном месте. Параллели с первой игрой были настолько очевидны, что хотелось закрыть глаза. Спартаковцы судорожно отбивались и не помышляли об атакующих действиях. Эффект дежавю, на счастье, оказался недолгим. Изредка уже и Сорокину пришлось напрягаться. В конце первого периода Хохлачев сделал все для того, чтобы Лещенко сравнял счет. Голкипер ЦСКА был хорош.

После перерыва в дело вступили судьи, выписавшие сразу восемь удалений. Часть из них воспринималась как форменное буквоедство. В такой ситуации на первый план вышли вратари. Описывать эпизоды, в которых они стояли насмерть, можно много и долго. Спартаковцы, наконец, сбросили с себя невидимые цепи и заиграли вполне симпатично. Даже в меньшинстве у них был шанс забить, когда один на один с Сорокиным убежал Максвелл. Нельзя сказать, что в действиях игроков ЦСКА появилась безалаберность. Главный тренер Игорь Никитин взирал на происходящее с суровым видом. После первого матча он отправил в запас трех игроков, включая автора одной из шайб Науменкова. Армейцы, в составе которых появились обычно не пользующиеся большим доверием Ожиганов и Любимов, пахали и потели по полной программе.

Тем человеком, который сохранял надежду на благоприятный исход для «Спартака», стал вратарь Беспалов. Он играл на фантастическом уровне. В третьем периоде армейцы 78 секунд действовали впятером против троих и не вылезали из чужой зоны, Осознать, как голкиперу удалось отбить шайбу после броска Капризова в упор, удалось далеко не сразу. Спартаковцы в отличие от прошлого матча выжимали из себя максимум, действовали в высшей степени самоотверженно и как минимум на одну шайбу наиграли. ЦСКА от греха подальше перешел на любимую российскую тактическую схему, известную в народе как «откат». Справедливости ради, этот прием работал и реальных моментов у гостей не возникало. Вторая победа далась армейцам в разы тяжелее.