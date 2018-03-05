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5 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» бился с ЦСКА насмерть, но все равно проиграл

Красно-белые уступают армейцам в серии 0−2 и никак не могут им забить.

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25
фотографий
25
фотографий

СЛУЦКИЙ И СЕЧИН НА ТРИБУНАХ

Искать изъяны в игре команды, победившей 6:0, — дело бесполезное. «Вы хоть вспотели вчера?» — интересуюсь у Ивана Телегина сразу после обеда в понедельник. Тот сохраняет сосредоточенный вид. «Лично я вспотел, сил пришлось потратить много, несмотря на счет, — парирует хоккеист. — Серия еще не выиграна». С этим фактом не поспоришь, но есть ли у «Спартака» шанс что-то изменить? В прошлом году в похожей ситуации оказался «Витязь», отдавший все силы ради попадания в плей-офф и ничего не сумевший противопоставить в первом раунде СКА. Это в первую очередь вопрос психологии. Иначе чем объяснить тот факт, что в простейших ситуациях начинают трястись коленки даже у опытных игроков. Кольцов и Воронин остались на второй матч в запасе, хотя на их месте мог оказаться абсолютно любой игрок красно-белых. В ситуациях в регулярном чемпионате хоккеисты «Спартака», кажется, по шайбе били в два раза сильнее и передачи отдавали точно на клюшку. Правильные вещи, о которых говорил после первого матча защитник Осипов, например, «отсутствие огня в атаке», надо было реализовать на практике.

Во время предматчевого шоу случилось забавный эпизод. Талисман ЦСКА Конь неожиданно споткнулся и растянулся на льду. О том, что это может быть плохой приметой для хозяев, в ту секунду, наверное, не мог задуматься ни один из тех, кто пришел на игру. Матч снова обошелся без аншлага. Визуально на трибунах народу было даже меньше, чем в воскресенье. Зато свое место в ложе занял первый человек в «Роснефти» — спонсоре армейцев — Игорь Сечин. В силу своей занятости по основному месту работы гость на играх ЦСКА он не частый. На центральной трибуне был замечен Леонид Слуцкий. Он наблюдал за игрой с огромным интересом. Оператор видеокуба вывел тренера на всеобщее обозрение, и тот получил свою долю аплодисментов.

Леонид СЛУЦКИЙ (в центре) и гендиректор ПФК ЦСКА Роман БАБАЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

В КОНЦОВКЕ АРМЕЙЦЫ ИГРАЛИ В «ОТКАТ»

Матч поначалу развивался точно так же, как и днем ранее. Очередную шайбу забросил нападающий армейцев Шалунов, в касание бросивший после паса из-за ворот в исполнении Капризова. Снова в роли жертвы оказался спартаковский защитник Провольнев, в данном моменте «охранявший картошку». Он слишком близко прижался к собственному голкиперу и потерял соперника из вида. Ответственность за гол с ним должен разделить финн Лаюнен, потерявший шайбу на ровном месте. Параллели с первой игрой были настолько очевидны, что хотелось закрыть глаза. Спартаковцы судорожно отбивались и не помышляли об атакующих действиях. Эффект дежавю, на счастье, оказался недолгим. Изредка уже и Сорокину пришлось напрягаться. В конце первого периода Хохлачев сделал все для того, чтобы Лещенко сравнял счет. Голкипер ЦСКА был хорош.

После перерыва в дело вступили судьи, выписавшие сразу восемь удалений. Часть из них воспринималась как форменное буквоедство. В такой ситуации на первый план вышли вратари. Описывать эпизоды, в которых они стояли насмерть, можно много и долго. Спартаковцы, наконец, сбросили с себя невидимые цепи и заиграли вполне симпатично. Даже в меньшинстве у них был шанс забить, когда один на один с Сорокиным убежал Максвелл. Нельзя сказать, что в действиях игроков ЦСКА появилась безалаберность. Главный тренер Игорь Никитин взирал на происходящее с суровым видом. После первого матча он отправил в запас трех игроков, включая автора одной из шайб Науменкова. Армейцы, в составе которых появились обычно не пользующиеся большим доверием Ожиганов и Любимов, пахали и потели по полной программе.

Тем человеком, который сохранял надежду на благоприятный исход для «Спартака», стал вратарь Беспалов. Он играл на фантастическом уровне. В третьем периоде армейцы 78 секунд действовали впятером против троих и не вылезали из чужой зоны, Осознать, как голкиперу удалось отбить шайбу после броска Капризова в упор, удалось далеко не сразу. Спартаковцы в отличие от прошлого матча выжимали из себя максимум, действовали в высшей степени самоотверженно и как минимум на одну шайбу наиграли. ЦСКА от греха подальше перешел на любимую российскую тактическую схему, известную в народе как «откат». Справедливости ради, этот прием работал и реальных моментов у гостей не возникало. Вторая победа далась армейцам в разы тяжелее.

Михаил ЗИСЛИС
из ЛДС ЦСКА.

ЦСКА 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
Спартак
5.03.2018, 19:30 Зрители: 3520 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Сорокин Никита Беспалов 59:28
1-й период
05:03 Максим Шалунов (К. Капризов)
Артем Подшендялов 12:06
18:14 Игорь Ожиганов
2-й период
Максим Цыплаков 22:45
Анатолий Никонцев 24:47
28:15 Мэт Робинсон
29:24 Иван Телегин
29:24
30:22 Михаил Пашнин
Максим Цыплаков 35:14
36:56 Кирилл Петров
3-й период
Александр Дергачев 40:45
Алексей Бондарев 41:27
47:41 Владимир Жарков
Статистика
12 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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