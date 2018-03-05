«Спартак» бился с ЦСКА насмерть, но все равно проиграл

СЛУЦКИЙ И СЕЧИН НА ТРИБУНАХ
Искать изъяны в игре команды, победившей 6:0, — дело бесполезное. «Вы хоть вспотели вчера?» — интересуюсь у Ивана Телегина сразу после обеда в понедельник. Тот сохраняет сосредоточенный вид. «Лично я вспотел, сил пришлось потратить много, несмотря на счет, — парирует хоккеист. — Серия еще не выиграна». С этим фактом не поспоришь, но есть ли у «Спартака» шанс
Во время предматчевого шоу случилось забавный эпизод. Талисман ЦСКА Конь неожиданно споткнулся и растянулся на льду. О том, что это может быть плохой приметой для хозяев, в ту секунду, наверное, не мог задуматься ни один из тех, кто пришел на игру. Матч снова обошелся без аншлага. Визуально на трибунах народу было даже меньше, чем в воскресенье. Зато свое место в ложе занял первый человек в «Роснефти» — спонсоре армейцев — Игорь Сечин. В силу своей занятости по основному месту работы гость на играх ЦСКА он не частый. На центральной трибуне был замечен Леонид Слуцкий. Он наблюдал за игрой с огромным интересом. Оператор видеокуба вывел тренера на всеобщее обозрение, и тот получил свою долю аплодисментов.
В КОНЦОВКЕ АРМЕЙЦЫ ИГРАЛИ В «ОТКАТ»
Матч поначалу развивался точно так же, как и днем ранее. Очередную шайбу забросил нападающий армейцев Шалунов, в касание бросивший после паса
После перерыва в дело вступили судьи, выписавшие сразу восемь удалений. Часть из них воспринималась как форменное буквоедство. В такой ситуации на первый план вышли вратари. Описывать эпизоды, в которых они стояли насмерть, можно много и долго. Спартаковцы, наконец, сбросили с себя невидимые цепи и заиграли вполне симпатично. Даже в меньшинстве у них был шанс забить, когда один на один с Сорокиным убежал Максвелл. Нельзя сказать, что в действиях игроков ЦСКА появилась безалаберность. Главный тренер Игорь Никитин взирал на происходящее с суровым видом. После первого матча он отправил в запас трех игроков, включая автора одной из шайб Науменкова. Армейцы, в составе которых появились обычно не пользующиеся большим доверием Ожиганов и Любимов, пахали и потели по полной программе.
Тем человеком, который сохранял надежду на благоприятный исход для «Спартака», стал вратарь Беспалов. Он играл на фантастическом уровне. В третьем периоде армейцы 78 секунд действовали впятером против троих и не вылезали из чужой зоны, Осознать, как голкиперу удалось отбить шайбу после броска Капризова в упор, удалось далеко не сразу. Спартаковцы в отличие от прошлого матча выжимали из себя максимум, действовали в высшей степени самоотверженно и как минимум на одну шайбу наиграли. ЦСКА от греха подальше перешел на любимую российскую тактическую схему, известную в народе как «откат». Справедливости ради, этот прием работал и реальных моментов у гостей не возникало. Вторая победа далась армейцам в разы тяжелее.
Михаил ЗИСЛИС
из ЛДС ЦСКА.
|Игорь Никитин
|Вадим Епанчинцев
|Илья Сорокин
|Никита Беспалов 59:28
|1-й период
|05:03
|Максим Шалунов (К. Капризов)
|Артем Подшендялов
|12:06
|18:14
|Игорь Ожиганов
|2-й период
|Максим Цыплаков
|22:45
|Анатолий Никонцев
|24:47
|28:15
|Мэт Робинсон
|29:24
|Иван Телегин
|29:24
|30:22
|Михаил Пашнин
|Максим Цыплаков
|35:14
|36:56
|Кирилл Петров
|3-й период
|Александр Дергачев
|40:45
|Алексей Бондарев
|41:27
|47:41
|Владимир Жарков
|12
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)