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5 марта, источник: ТАСС

Третьяк: Игрокам ЦСКА непросто переключиться на плей-офф КХЛ после победы на Олимпиаде

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игрокам ЦСКА непросто переключиться на серию плей-офф 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком» после победы на Олимпиаде-2018. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В понедельник ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0 во втором матче серии 1/8 финала. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу армейцев. Восемь игроков ЦСКА стали победителями прошедших в Пхёнчхане Олимпийских игр.

«Я разговаривал с хоккеистами, им тяжело переключиться после Олимпиады. Вы видите, что и СКА побуксовал в первой игре плей-офф. ЦСКА, возможно, вчера настроился, но игрокам все равно сложно переключить мозги на игру. Это дело тренеров настраивать хоккеистов, нужно понимать, что все, что было, это уже история», — считает президент ФХР.

Следующий матч «Спартак» и ЦСКА проведут 7 марта.

ЦСКА 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
Спартак
5.03.2018, 19:30 Зрители: 3520 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Сорокин Никита Беспалов 59:28
1-й период
05:03 Максим Шалунов (К. Капризов)
Артем Подшендялов 12:06
18:14 Игорь Ожиганов
2-й период
Максим Цыплаков 22:45
Анатолий Никонцев 24:47
28:15 Мэт Робинсон
29:24 Иван Телегин
29:24
30:22 Михаил Пашнин
Максим Цыплаков 35:14
36:56 Кирилл Петров
3-й период
Александр Дергачев 40:45
Алексей Бондарев 41:27
47:41 Владимир Жарков
Статистика
12 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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