Третьяк: Игрокам ЦСКА непросто переключиться на плей-офф КХЛ после победы на Олимпиаде

В понедельник ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0 во втором матче серии 1/8 финала. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу армейцев. Восемь игроков ЦСКА стали победителями прошедших в Пхёнчхане Олимпийских игр.

«Я разговаривал с хоккеистами, им тяжело переключиться после Олимпиады. Вы видите, что и СКА побуксовал в первой игре плей-офф. ЦСКА, возможно, вчера настроился, но игрокам все равно сложно переключить мозги на игру. Это дело тренеров настраивать хоккеистов, нужно понимать, что все, что было, это уже история», — считает президент ФХР.