Третьяк: Игрокам ЦСКА непросто переключиться на плей-офф КХЛ после победы на Олимпиаде
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игрокам ЦСКА непросто переключиться на серию
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игрокам ЦСКА непросто переключиться на серию
В понедельник ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0 во втором матче серии 1/8 финала. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу армейцев. Восемь игроков ЦСКА стали победителями прошедших в Пхёнчхане Олимпийских игр.
«Я разговаривал с хоккеистами, им тяжело переключиться после Олимпиады. Вы видите, что и СКА побуксовал в первой игре
Следующий матч «Спартак» и ЦСКА проведут 7 марта.
|Игорь Никитин
|Вадим Епанчинцев
|Илья Сорокин
|Никита Беспалов 59:28
|1-й период
|05:03
|Максим Шалунов (К. Капризов)
|Артем Подшендялов
|12:06
|18:14
|Игорь Ожиганов
|2-й период
|Максим Цыплаков
|22:45
|Анатолий Никонцев
|24:47
|28:15
|Мэт Робинсон
|29:24
|Иван Телегин
|29:24
|30:22
|Михаил Пашнин
|Максим Цыплаков
|35:14
|36:56
|Кирилл Петров
|3-й период
|Александр Дергачев
|40:45
|Алексей Бондарев
|41:27
|47:41
|Владимир Жарков
|12
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)