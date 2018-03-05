Дисквалификация Умарка будет на руку уфимцам

Источник: "Салават Юлаев"

Совет «Салавату», по большому счету, один — меняться, не почивая на лаврах. Как говорил Скотти Боумэн, в плей-офф самое важное — удивлять. В первом матче удивить удалось. Ничего особенного, впрочем, не делая. Просто «Авангард» был явно не готов. Ни тактически, ни психологически, ни технологически. При этом показал, насколько это мастеровитая команда. Бильярдные броски — тому вполне себе свидетельство.

Я далек от мысли, что наставник омичей Герман Титов вдруг внял моим советам. Любой нормальный тренер такие вещи увидит сам. Без какой бы то ни было помощи. Но коррективы были очевидны. И в средней зоне, где команда перестала откатываться без надобности, и в своей, где защитников перестали увозить с пятака на периметр. Активной игры от защитников в атаке особо и не потребовалось. Одна ошибка на приеме, одна ошибка в расстановке в средней сразу после вбрасывания после первой пропущенной шайбы — и 2:0. И пусть «Салават» владел инициативой — ему не позволяли влегкую входить в зону атаки с контролем шайбы, что постоянно получалось в первой встрече, а это уже маленькая победа.

Возможно, стоит снова разрешить средние диагонали. Это весьма действенное оружие, когда атаку загоняют на один из флангов, но построение у соперника не агрессивное. Так в свое время решал подобные проблемы Вячеслав Быков. Еще одно действенное в таких случаях оружие — индивидуальный вход через слабый борт. И для этого есть исполнители.

Из первой спецбригады наконец-то убрали Бурдасова, зачем-то располагавшегося на синей, и поставили туда Ткачева. Это весьма позитивный сдвиг. Впрочем, Умарк может удостоиться дисквалификации. И придется искать ему замену.

К слову, это может даже пойти на пользу. Даст толчок к более дисциплинированной игре. Без совершенно идиотских обрезов. Играть накоротке под давлением — это красиво и круто. Но тогда уж аккуратно, без подкидок в полметра высотой, которые только Умарк и способен обработать. И во время смен отдавать в коньки — тоже не дело.

Удивительным образом, легионерам «Авангарда» не уделили должного внимания. И это тоже резерв. Они пока подзаржавевшие, но ржавчину очистят быстро. Особенно после таких матчей, как второй. И разобрать их следовало бы. Перселл — игрок периметра, ориентированный на передачу. Петерссон — бросающий. Соответствующим образом и надо против них играть. Перекрывая либо линию передачи, либо броска. Сундстрем больше в подыгрыше работает.

От вопроса с вратарем легко сломать голову. Вестерлунд сломает. Кареев и Налимов не выручали. Хотя и намного уменьшить количество голов не могли. Броски следовали такие, что винить их трудно. Скривенс вроде и напрашивается, но больше вопросов к невнимательности защитников. И Бартулис тоже важный человек у своих ворот.