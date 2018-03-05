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5 марта, источник: Спорт-Экспресс

Дисквалификация Умарка будет на руку уфимцам

В прошлом матче корреспондент «СЭ» Игорь ЕРОНКО дал советы тренерскому штабу омичей — помогло. Теперь на очереди — «Салават Юлаев».

Источник: "Салават Юлаев"

Совет «Салавату», по большому счету, один — меняться, не почивая на лаврах. Как говорил Скотти Боумэн, в плей-офф самое важное — удивлять. В первом матче удивить удалось. Ничего особенного, впрочем, не делая. Просто «Авангард» был явно не готов. Ни тактически, ни психологически, ни технологически. При этом показал, насколько это мастеровитая команда. Бильярдные броски — тому вполне себе свидетельство.

Я далек от мысли, что наставник омичей Герман Титов вдруг внял моим советам. Любой нормальный тренер такие вещи увидит сам. Без какой бы то ни было помощи. Но коррективы были очевидны. И в средней зоне, где команда перестала откатываться без надобности, и в своей, где защитников перестали увозить с пятака на периметр. Активной игры от защитников в атаке особо и не потребовалось. Одна ошибка на приеме, одна ошибка в расстановке в средней сразу после вбрасывания после первой пропущенной шайбы — и 2:0. И пусть «Салават» владел инициативой — ему не позволяли влегкую входить в зону атаки с контролем шайбы, что постоянно получалось в первой встрече, а это уже маленькая победа.

Возможно, стоит снова разрешить средние диагонали. Это весьма действенное оружие, когда атаку загоняют на один из флангов, но построение у соперника не агрессивное. Так в свое время решал подобные проблемы Вячеслав Быков. Еще одно действенное в таких случаях оружие — индивидуальный вход через слабый борт. И для этого есть исполнители.

Из первой спецбригады наконец-то убрали Бурдасова, зачем-то располагавшегося на синей, и поставили туда Ткачева. Это весьма позитивный сдвиг. Впрочем, Умарк может удостоиться дисквалификации. И придется искать ему замену.

К слову, это может даже пойти на пользу. Даст толчок к более дисциплинированной игре. Без совершенно идиотских обрезов. Играть накоротке под давлением — это красиво и круто. Но тогда уж аккуратно, без подкидок в полметра высотой, которые только Умарк и способен обработать. И во время смен отдавать в коньки — тоже не дело.

Удивительным образом, легионерам «Авангарда» не уделили должного внимания. И это тоже резерв. Они пока подзаржавевшие, но ржавчину очистят быстро. Особенно после таких матчей, как второй. И разобрать их следовало бы. Перселл — игрок периметра, ориентированный на передачу. Петерссон — бросающий. Соответствующим образом и надо против них играть. Перекрывая либо линию передачи, либо броска. Сундстрем больше в подыгрыше работает.

От вопроса с вратарем легко сломать голову. Вестерлунд сломает. Кареев и Налимов не выручали. Хотя и намного уменьшить количество голов не могли. Броски следовали такие, что винить их трудно. Скривенс вроде и напрашивается, но больше вопросов к невнимательности защитников. И Бартулис тоже важный человек у своих ворот.

Бежит команда хорошо. Готова действовать активно. Впрочем, «1−2−2» Эркки часто сваливались. А пространства давать нельзя. Иначе накажут моментально. «Авангард» — одна из самых мастеровитых команд «Востока». Против них надо играть жестче и аккуратнее. И, опять же, — удивлять. Будет весело!

Салават Юлаев 2:7
(0:2, 2:3, 0:2)
Авангард
5.03.2018, 17:00 Зрители: 5343 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Герман Титов
Вратари
Иван Налимов 29:02 (И. Налимов 29:26-40:00, А. Кареев 40:00) Доминик Фурх
1-й период
02:16 Григорий Панин
08:29
Андре Петерссон (М. Березин) 15:24
Ансель Галимов (Е. Мартынов, А. Стась) 15:33
2-й период
Чад Рау 20:37
Юхан Сундстрем 23:06
26:35 Григорий Панин
Андре Петерссон (М. Березин, Т. Перселл) 28:38
29:26 Григорий Панин (Л. Умарк, Ф. Ларсен)
Ансель Галимов 30:05
30:31 Владимир Ткачев
Петр Хохряков (М. Минеев) 31:18
Михаил Фисенко (Д. Кугрышев) 36:21
3-й период
40:05 Линус Умарк
40:05 Линус Умарк
Андре Петерссон 40:11
Андре Петерссон 42:45
Семен Кошелев (М. Чудинов) 46:12
Евгений Медведев 51:27
52:45 Теему Хартикайнен
Виталий Меньшиков 52:45
Доминик Фурх 56:14
56:32 Йоонас Кемппайнен
Статистика
33 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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