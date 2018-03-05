Дисквалификация Умарка будет на руку уфимцам
В прошлом матче корреспондент «СЭ» Игорь ЕРОНКО дал советы тренерскому штабу омичей — помогло. Теперь на очереди — «Салават Юлаев».
В прошлом матче корреспондент «СЭ» Игорь ЕРОНКО дал советы тренерскому штабу омичей — помогло. Теперь на очереди — «Салават Юлаев».
Совет «Салавату», по большому счету, один — меняться, не почивая на лаврах. Как говорил Скотти Боумэн, в
Я далек от мысли, что наставник омичей Герман Титов вдруг внял моим советам. Любой нормальный тренер такие вещи увидит сам. Без какой бы то ни было помощи. Но коррективы были очевидны. И в средней зоне, где команда перестала откатываться без надобности, и в своей, где защитников перестали увозить с пятака на периметр. Активной игры от защитников в атаке особо и не потребовалось. Одна ошибка на приеме, одна ошибка в расстановке в средней сразу после вбрасывания после первой пропущенной шайбы — и 2:0. И пусть «Салават» владел инициативой — ему не позволяли влегкую входить в зону атаки с контролем шайбы, что постоянно получалось в первой встрече, а это уже маленькая победа.
Возможно, стоит снова разрешить средние диагонали. Это весьма действенное оружие, когда атаку загоняют на один из флангов, но построение у соперника не агрессивное. Так в свое время решал подобные проблемы Вячеслав Быков. Еще одно действенное в таких случаях оружие — индивидуальный вход через слабый борт. И для этого есть исполнители.
Из первой спецбригады
К слову, это может даже пойти на пользу. Даст толчок к более дисциплинированной игре. Без совершенно идиотских обрезов. Играть накоротке под давлением — это красиво и круто. Но тогда уж аккуратно, без подкидок в полметра высотой, которые только Умарк и способен обработать. И во время смен отдавать в коньки — тоже не дело.
Удивительным образом, легионерам «Авангарда» не уделили должного внимания. И это тоже резерв. Они пока подзаржавевшие, но ржавчину очистят быстро. Особенно после таких матчей, как второй. И разобрать их следовало бы. Перселл — игрок периметра, ориентированный на передачу. Петерссон — бросающий. Соответствующим образом и надо против них играть. Перекрывая либо линию передачи, либо броска. Сундстрем больше в подыгрыше работает.
От вопроса с вратарем легко сломать голову. Вестерлунд сломает. Кареев и Налимов не выручали. Хотя и намного уменьшить количество голов не могли. Броски следовали такие, что винить их трудно. Скривенс вроде и напрашивается, но больше вопросов к невнимательности защитников. И Бартулис тоже важный человек у своих ворот.
Бежит команда хорошо. Готова действовать активно. Впрочем, «1−2−2» Эркки часто сваливались. А пространства давать нельзя. Иначе накажут моментально. «Авангард» — одна из самых мастеровитых команд «Востока». Против них надо играть жестче и аккуратнее. И, опять же, — удивлять. Будет весело!
|Салават Юлаев
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2:7
(0:2, 2:3, 0:2)
|Авангард
|Эркка Вестерлунд
|Герман Титов
|Иван Налимов 29:02 (И. Налимов 29:26-40:00, А. Кареев 40:00)
|Доминик Фурх
|1-й период
|02:16
|Григорий Панин
|08:29
|Андре Петерссон (М. Березин)
|15:24
|Ансель Галимов (Е. Мартынов, А. Стась)
|15:33
|2-й период
|Чад Рау
|20:37
|Юхан Сундстрем
|23:06
|26:35
|Григорий Панин
|Андре Петерссон (М. Березин, Т. Перселл)
|28:38
|29:26
|Григорий Панин (Л. Умарк, Ф. Ларсен)
|Ансель Галимов
|30:05
|30:31
|Владимир Ткачев
|Петр Хохряков (М. Минеев)
|31:18
|Михаил Фисенко (Д. Кугрышев)
|36:21
|3-й период
|40:05
|Линус Умарк
|40:05
|Линус Умарк
|Андре Петерссон
|40:11
|Андре Петерссон
|42:45
|Семен Кошелев (М. Чудинов)
|46:12
|Евгений Медведев
|51:27
|52:45
|Теему Хартикайнен
|Виталий Меньшиков
|52:45
|Доминик Фурх
|56:14
|56:32
|Йоонас Кемппайнен
|33
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)